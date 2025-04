Spis treści:

Kac (tzw. syndrom dnia następnego) to zespół dolegliwości spowodowany wypiciem nadmiernej ilości alkoholu. Przykre objawy pojawiają się zwykle następnego dnia po spożyciu. Szczególnie dokuczają:

Za objawy kaca odpowiedzialne są różne czynniki. Należą do nich m.in. niskie stężenie glukozy we krwi, odwodnienie, zatrucie aldehydem octowym (głównym produktem przemian alkoholu etylowego w wątrobie), spadek magnezu i potasu w organizmie spowodowany zwiększeniem oddawania moczu po alkoholu. Dolegliwości mogą też wywołać inne nawyki powiązane z piciem, jak przejedzenie, palenie papierosów czy nawet chrapanie podczas snu.

Gdy objawy kaca już wystąpią, to nie zastanawiamy się nad przyczynami, szukamy przede wszystkim metod na ich zmniejszenie i lepsze samopoczucie. Czy aspiryna lub inne leki działają na kaca?

Aspiryna to potoczna nazwa kwasu acetylosalicylowego, czyli leku z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), który ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Przy dłuższym stosowaniu działa też przeciwzakrzepowo (rozrzedza krew). Jest jednym z głównych leków, po które sięgamy w trakcie kaca.

Aspiryna może być przyjęta na kaca w celu zmniejszenia bólu głowy i ogólnych dolegliwości bólowych ciała związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu. Aspiryna nie zmniejszy innych objawów kaca takich jak wymioty czy drżenie kończyn. Trzeba pamiętać, że jest to lek, który może podrażniać błonę śluzową żołądka. Dlatego niektórym osobom mogą dokuczać później bóle brzucha. W połączeniu z alkoholem wzrasta też ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego pod wpływem działania aspiryny.

Spośród leków dostępnych bez recepty, zamiast aspiryny na kaca, można przyjąć ibuprofen. Należy unikać paracetamolu, ponieważ obecność alkoholu w organizmie powoduje zwiększenie toksycznego oddziaływania paracetamolu na wątrobę. Jest to lek przeciwwskazany po wypiciu alkoholu.

Warto pamiętać, że aspiryna podobnie jak inne leki może wywołać działania niepożądane. Nie jest też przeznaczona dla każdego. Szczególnie powinny uważać osoby z wrzodami żołądka lub dwunastnicy, ponieważ kwas acetylosalicylowy może podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego. Leku nie powinny przyjmować osoby ze skazami krwotocznymi (np. hemofilia), ponieważ może dojść do groźnych krwawień. Uważać muszą osoby chore na astmę, gdyż aspiryna czasami wywołuje astmę aspirynową, objawiającą się napadem duszności. Kwas acetylosalicylowy zwiększa działanie leków przeciwcukrzycowych, co może prowadzić do nadmiernego obniżenia poziomu cukru we krwi i zasłabnięcia u cukrzyków - ta grupa pacjentów powinna zachować ostrożność. Przeciwwskazaniem do przyjmowania aspiryny mogą być też planowane zabiegi chirurgiczne.

W zasadzie nie ma pewnego i skutecznego sposobu na wyleczenie kaca, ponieważ nie ma metod, które przyspieszą metabolizowanie alkoholu przez wątrobę. Procesy te zachodzą w określonym czasie. Według badania opublikowanego w British Medical Journal brakuje dowodów naukowych na to, żeby jakakolwiek konwencjonalna lub niekonwencjonalna metoda leczyła kaca. Najskuteczniejszym sposobem jest zapobieganie - czyli umiar lub rezygnacja z picia alkoholu.

Jeśli o profilaktyce nie ma już mowy, a kac stał się faktem, to warto zastosować sposoby, które mogą przyspieszyć trzeźwienie, a właściwie poprawić trochę samopoczucie:

A jeśli te metody nam nie pomagają, to warto pamiętać, że głównym sprzymierzeńcem i lekarzem w tej sytuacji jest nic innego jak czas.