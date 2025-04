To jedna z najczęstszych dolegliwości

Zazwyczaj spowodowana jest infekcją wirusową i towarzyszy przeziębieniu. Trzeba jednak pamiętać, że pojawia się także przy odrze, śwince, ospie wietrznej, mononukleozie czy szkarlatynie. Dlatego trzeba zawsze zwrócić uwagę, czy nie pojawiają się inne charakterystyczne dla tych chorób objawy, np. wysypka.

Reklama

Rozpoznanie:

Dodatkowe dolegliwości pomogą zorientować się, co ci dolega i jakie kroki powinnaś podjąć.

- Gorączka powyżej 38°C oraz co najmniej dwa z następujących objawów: katar, kaszel, ból głowy i mięśni, świadczą o infekcji wirusowej typu przeziębienie.

- Podwyższona temperatura, obrzęknięta, bolesna szyja między końcem żuchwy a uchem to objawy świnki.

- Wysoka gorączka, zaczerwienione powiększone migdałki z białym nalotem lub punktami zwykle towarzyszą anginie.

- Brak gorączki, uczucie suchości oraz ból podczas przełykania zazwyczaj informują o wirusowym zapaleniu gardła.

Co przyniesie ulgę?

Na wirusowe schorzenia, którym towarzyszy ból gardła, nie ma leku. Organizm sam musi poradzić sobie z infekcją. Można jedynie łagodzić dolegliwości. W wypadku anginy czy szkarlatyny konieczne jest podawanie antybiotyków, ponieważ chorobę najczęściej wywołują bakterie (patrz ramka). Ale także przy tej chorobie przydadzą się zabiegi zmniejszające ból gardła.

- Płukanka szałwiowa. Dwie łyżeczki suszonej szałwii zalej 1/4 litra wrzącej wody. Zaparzaj pod przykryciem ok. 15 minut. Przecedź, dodaj płaską łyżeczkę soli lub sody oczyszczonej. Płucz gardło 3–4 razy dziennie. Szałwia działa antyseptycznie i ściągająco.

- Imbirowy dodatek. Świeży imbir ma działanie antybakteryjne, poprawia również ukrwienie błon śluzowych, dzięki czemu przeciwciała mogą lepiej zwalczać chorobotwórcze drobnoustroje. Do potraw (np. rosołu) dodaj starty kawałek świeżego imbiru wielkości opuszka kciuka lub ćwierć łyżeczki suszonej przyprawy.

Reklama

Domowe recepty:

Kompres: liście kapusty zanurz w gorącej wodzie, wyjmij, rozbij tłuczkiem do mięsa, przyłóż do szyi i owiń szalikiem. Poczekaj 20 minut. Po godzinie możesz przygotować kolejny.