Chociaż uznaje się, że nie ma skutecznego lekarstwa na przeziębienie i zarówno leczone, jak nieleczone trwa tydzień, to jednak jest pewna dobra rada: działaj tak, aby nie pogorszyć. Dlatego ważne są odpoczynek, sen i picie dużej ilości płynów. Poza tym warto wspierać dodatkowo organizm w walce z wirusami korzystając z naturalnych domowych środków na infekcję. Z tego artykułu dowiesz się, co przyjmować na pierwsze objawy przeziębienia, a czego nie brać, bo wręcz może zaszkodzić.

Reklama

Spis treści:

Przeziębienie to choroba wirusowa, którą może spowodować ponad 200 różnych wirusów (najczęściej są to rhinowirusy). Ich duża liczba sprawia, że nie tak łatwo się przed nim uchronić. To najczęściej występują infekcja dróg oddechowych, a mimo to wciąż nie mamy na nią skutecznego lekarstwa. Zwykle przeziębienie przebiega łagodnie i nie jest tak dotkliwe jak np. grypa. Pierwsze objawy to:

osłabienie,

katar,

kichanie,

ból gardła,

stan podgorączkowy.

Z czasem (ale nie zawsze) dochodzi do tego gorączka i silniejszy ból gardła, kaszel oraz bóle mięśniowe (tzw. łamanie w kościach). Z przeziębieniem najlepiej walczyć szybko, dzięki czemu infekcja będzie mniej dokuczliwa i może trwać nieco krócej.

Objawy przybierają na sile i są najbardziej odczuwalne w ciągu 1-3 dni od rozpoczęcia choroby. Większość objawów utrzymuje się przez około 7 dni, ale niektóre z nich mogą być trwać nawet ponad 2 tygodnie.

Wiadomo, że kiedy już wirusy powodujące przeziębienie namnożą się w organizmie to niewiele już możemy zrobić żeby złagodzić przebieg choroby dlatego najlepiej reagować jak najszybciej na samym początku kiedy pojawią się pierwsze objawy infekcji.

Z pomocą w walce z pierwszymi objawami przeziębienia przychodzą leki dostępne bez recepty. Ze stanem zapalnym, który odpowiada za ból gardła i niedrożność nosa, poradzi sobie lek przeciwzapalny, np. ibuprofen. Najlepiej zażyć go od razu, kiedy pojawią się pierwsze objawy przeziębienia. Na gorączkę i dolegliwości bólowe można przyjąć paracetamol, ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy (potocznie: aspiryna). Przy pierwszych dolegliwościach bólowych gardła pomocne są również preparaty działające miejscowo: tabletki do ssania oraz spraye na gardło o działaniu łagodzącym i przeciwzapalnym.

Istnieje też sporo suplementów ze składnikami, które mogą łagodzić pierwsze objawy przeziębienia, wspierając odporność organizmu. Są to:

preparaty z jeżówki – jest to roślina o udowodnionym działaniu przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym, która wspomaga leczenie przeziębienia i poprawia odporność - zapytaj w aptece o suplement najlepszy dla ciebie,

– jest to roślina o udowodnionym działaniu przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym, która wspomaga leczenie przeziębienia i poprawia odporność - zapytaj w aptece o suplement najlepszy dla ciebie, cynk – badania wskazują, że przyjmowanie cynku doustnie skraca czas przeziębienia i zmniejsza nasilenie objawów u dorosłych; stosuj ostrożnie, ponieważ cynk może powodować skutki uboczne,

– badania wskazują, że przyjmowanie cynku doustnie skraca czas przeziębienia i zmniejsza nasilenie objawów u dorosłych; stosuj ostrożnie, ponieważ cynk może powodować skutki uboczne, witamina D – według badań wysokie spożycie witaminy D wspiera odporność organizmu i zmniejsza częstotliwość zachorowań na infekcje układu oddechowego; nasz organizm pozyskuję tę witaminę głównie z syntezy skórnej pod wpływem promieniowania słonecznego, dlatego w okresie od września do kwietnia lekarze zalecają wszystkim suplementację witaminą D; najlepsze źródła pokarmowe witaminy D to: tran, tłuste ryby morskie, jaja,

– według badań wysokie spożycie witaminy D wspiera odporność organizmu i zmniejsza częstotliwość zachorowań na infekcje układu oddechowego; nasz organizm pozyskuję tę witaminę głównie z syntezy skórnej pod wpływem promieniowania słonecznego, dlatego w okresie od września do kwietnia lekarze zalecają wszystkim suplementację witaminą D; najlepsze źródła pokarmowe witaminy D to: tran, tłuste ryby morskie, jaja, witamina C – pobudza układ odpornościowy do działania na poziomie komórkowym (więcej: czy witamina C jest dobra na odporność i przeziębienie?), dlatego gdy tylko odczujesz pierwsze objawy przeziębienia, sięgnij po preparaty z kwasem askorbinowym,

– pobudza układ odpornościowy do działania na poziomie komórkowym (więcej: czy witamina C jest dobra na odporność i przeziębienie?), dlatego gdy tylko odczujesz pierwsze objawy przeziębienia, sięgnij po preparaty z kwasem askorbinowym, probiotyk – jelita odgrywają kluczową rolą w działaniu układu odpornościowego (to w nich znajduje się 80% komórek naszego sytemu obronnego, które trenują swoje zdolność do walki z zarazkami), dlatego koniecznie zadbaj o ich stan - np. poprzez dostarczenie organizmowi suplementów z probiotykiem.

Gdy poczujesz pierwsze objawy przeziębienia, zacznie łamać się w kościach i z nosa poleci wodnisty katar, sięgnij jak najszybciej po domowe metody.

Odpoczynek i sen – naukowcy dowiedli, że po 24 godzinach niespania odporność ulega znacznemu osłabieniu, zmniejsza się m.in. ilość limfocytów T, które likwidują patogeny. Aby układ immunologiczny skutecznie nas bronił, organizm musi mieć czas na odpoczynek i sen (prawidłowy sen powinien trwać od 7 do 8 godzin).

– naukowcy dowiedli, że po 24 godzinach niespania odporność ulega znacznemu osłabieniu, zmniejsza się m.in. ilość limfocytów T, które likwidują patogeny. Aby układ immunologiczny skutecznie nas bronił, organizm musi mieć czas na odpoczynek i sen (prawidłowy sen powinien trwać od 7 do 8 godzin). Płukanie gardła – wypłukuje wirusy i bakterie, dzięki czemu w mniejszym stopniu atakują organizm. Płukanki łagodzą też ból gardła, mogą zmniejszać stan zapalny oraz obrzęk śluzówki.

– wypłukuje wirusy i bakterie, dzięki czemu w mniejszym stopniu atakują organizm. Płukanki łagodzą też ból gardła, mogą zmniejszać stan zapalny oraz obrzęk śluzówki. Ciepła kąpiel – Rozgrzej organizm, gdy czujesz osłabienie zwiastujące chorobę. Kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych (np. sosnowego, lawendowego) odpręży organizm i spełni też rolę inhalacji.

– Rozgrzej organizm, gdy czujesz osłabienie zwiastujące chorobę. Kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych (np. sosnowego, lawendowego) odpręży organizm i spełni też rolę inhalacji. Rozgrzewające napoje na przeziębienie – herbata korzenna, z sokiem z dzikiej róży z dodatkiem miodu, imbiru a może lipy? Wybierz swoją ulubioną. Rozgrzewający napój sprawi, że lepiej uporasz się z pierwszymi objawami przeziębienia. Ciepłe picie poprawi ukrwienie błon śluzowych dróg oddechowych, dzięki czemu dotrze tu więcej potrzebnych do walki z infekcją składników; usprawni też usuwanie toksyn z organizmu.

– herbata korzenna, z sokiem z dzikiej róży z dodatkiem miodu, imbiru a może lipy? Wybierz swoją ulubioną. Rozgrzewający napój sprawi, że lepiej uporasz się z pierwszymi objawami przeziębienia. Ciepłe picie poprawi ukrwienie błon śluzowych dróg oddechowych, dzięki czemu dotrze tu więcej potrzebnych do walki z infekcją składników; usprawni też usuwanie toksyn z organizmu. Nawadnianie organizmu – w trakcie choroby dostarczaj organizmowi dużo płynów, ponieważ katar i gorączka mogą powodować odwodnienie; poza tym właściwy poziom nawilżenia dróg oddechowych zapewnia lepsze zdolności w walce z chorobą.

– w trakcie choroby dostarczaj organizmowi dużo płynów, ponieważ katar i gorączka mogą powodować odwodnienie; poza tym właściwy poziom nawilżenia dróg oddechowych zapewnia lepsze zdolności w walce z chorobą. Inhalacje z majeranku – majeranek to nie tylko przyprawa dodająca smaku potrawom, potrafi zdziałać też wiele, jeśli chodzi o przeziębienie – ma właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe, rozrzedza zalegającą w nosie wydzielinę, dzięki czemu szybciej pozbędziesz się tego zbędnego siedliska wirusów i bakterii. Jeśli nie przepadasz za aromatem majeranku, wypróbuj innych inhalacji.

– majeranek to nie tylko przyprawa dodająca smaku potrawom, potrafi zdziałać też wiele, jeśli chodzi o przeziębienie – ma właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe, rozrzedza zalegającą w nosie wydzielinę, dzięki czemu szybciej pozbędziesz się tego zbędnego siedliska wirusów i bakterii. Jeśli nie przepadasz za aromatem majeranku, wypróbuj innych inhalacji. Naturalne antybiotyki – cebula i czosnek uznawane są za naturalne substancje zwalczające drobnoustroje (więcej: czosnek na przeziębienie). Podobne działanie ma imbir na przeziębienie. Wykorzystaj moc naturalnych produktów, gdy dopadną cię pierwsze objawy przeziębienia, np. ścierając kłącze imbiru do herbaty z sokiem malinowym i miodem.

Skoro wiesz już, co warto brać, gdy pojawiają się pierwsze objawy przeziębienia, to dobrze jest też wiedzieć, co na pewno nie pomoże. Do nieskutecznych środków na objawy przeziębienia możesz zaliczyć:

antybiotyki - likwidują bakterie, ale nie wirusy, które powodują przeziębienie; co więcej, przyjmowanie antybiotyków bez uzasadnienia może powodować zwiększenie oporności bakterii na leki oraz osłabienie zdolności organizmu do walki z zarazkami,

leki przeciwhistaminowe - mogą łagodzić katar alergiczny, ale nie ten spowodowany infekcją,

sterydy - lekarz może zalecić ich przyjmowanie w przypadku objawów alergii lub uporczywego kaszlu, ale nie są stosowane przy pierwszych objawach przeziębienia,

szczepienia - nie ma szczepionki, która chroniłaby przed przeziębieniem; wynika to z faktu, że bardzo duża liczba wirusów jest odpowiedzialna za tę infekcję, a do tego wirusy się ciągle zmieniają.

Pamiętaj, że niektóre leki mogą być szkodliwe. Nawet pozornie łagodne środki na kaszel lub katar bywają niebezpieczne zwłaszcza dla małych dzieci.

Chociaż przeziębienie należy do łagodnych infekcji, to bywa, że powoduje powikłania, np.

zapalenie ucha,

zapalenie zatok,

zapalenie krtani,

zapalenie płuc.

Jeśli zauważysz, że objawy choroby nasilają się, utrzymują dłużej niż 7-10 dni lub pojawi się wysoka gorączka, skonsultuj się z lekarzem.

Reklama

Czytaj więcej:

Co jest najlepsze na odporność (udowodnione przykłady)

Jak poprawić odporność w 24 godziny? Oto 7 najlepszych sposobów

Jak szybko wyleczyć przeziębienie? Co zrobić, żeby skrócić czas trwania infekcji

Przeziębienie czy grypa? Tabela objawów wskaże, na co chorujesz

Dlaczego przeziębienie nasila się wieczorem? Sposoby na poprawę samopoczucia