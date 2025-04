Coadministration of COVID-19 vaccines with other vaccines, www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html,

General Best Practice Guidelines for Immunization: Best Practices Guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/administration.html,

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, www.opzg.pl/szczepienia-na-grype,

Portal Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, szczepienia.pzh.gov.pl,

Comparing the COVID-19 Vaccines: How Are They Different?, Yale Medicine, www.yalemedicine.org/news/covid-19-vaccine-comparison.