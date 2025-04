Noworodek to dziecko, które nie ukończyło jeszcze 28. dnia życia. Maluchy w tym wieku zazwyczaj nie chorują – w ich przypadku niepokój rodziców może wzbudzić jedynie śluz i wydzielina w nosie. Nieduży, wodnisty katar może jednak utrudniać karmienie, powodować brak apetytu i rozdrażnienie u malca. Jak go leczyć i czy wymaga wizyty u specjalisty? Zapytałyśmy o to lek. med. Beatę Jabłońską – pediatrę i lekarza rodzinnego z Centrum Medycznego Damiana w Warszawie.

Najlepsze sposoby na katar u niemowlaka

Pani doktor, o czym może świadczyć katar u noworodka i ile zwykle trwa?



Lek. med. Beata Jabłońska: Katar to najczęściej pierwszy sygnał mówiący o pojawiającej się infekcji. Ryzyko jego pojawienia się jest większe u najmłodszych, których rodzeństwo uczęszcza np. do żłobka czy przedszkola, gdzie zdecydowanie łatwiej „złapać” wszelkiego rodzaju infekcje. Pamiętajmy jednak, że również my – rodzice – możemy zarazić katarem nasze dziecko.

Tak jak wspomniałam wcześniej katar to pierwszy symptom infekcji organizmu, natomiast pierwszą oznaką kataru u noworodka jest jego ogólne rozdrażnienie. Dziecko może być niespokojne, płaczliwe, a w niektórych przypadkach wykazywać brak apetytu (nie chce przyjmować pokarmu).

Trudno określić czas trwania tej dolegliwości u noworodków, ponieważ każdy przypadek będzie inny, a katar z różnych powodów (np. przedłużającego się przeziębienia) może się przewlekać. Zbyt długo trwający katar u naszego dziecka powinien nas skłonić do wizyty u pediatry.

Zdarza się, że niemowlę wydaje się mieć zatkany nos bez kataru. Co to oznacza?



Tak, zatkany nos nie musi być zawsze przyczyną kataru, a w konsekwencji – infekcji. Do innych przyczyn należą m.in. zbyt wysuszone powietrze domu, ciało obce w nosku dziecka lub istniejący obrzęk błony śluzowej nosa.

Aby rozpoznać, czy dziecko ma zatkany nos, należy obserwować jego sposób oddychania – jeżeli zauważymy trudności z oddychaniem przez nos, ssaniem piersi czy butelki, oznacza to istnienie problemu. Jeżeli dolegliwość trwa zbyt długo, powinniśmy zgłosić się do specjalisty, który określi dokładny powód, którym może być również np. nieprawidłowa budowa jamy nosowej.

Co robić, gdy noworodek ma katar? Jakie domowe sposoby mogą pomóc?



Katar u dziecka leczymy objawowo. Do domowych sposobów walki z nim należą m.in.:

inhalacje na katar (np. z wykorzystaniem naparu z rumianku lub szałwii),

czyszczenie noska dziecka za pomocą soli fizjologicznej i wody morskiej,

aromaterapia.

W profilaktyce zalecane jest również nawilżanie powietrza w domu, utrzymywanie temperatury na poziomie 21 stopni Celsjusza, wietrzenie pomieszczeń, unikanie przegrzewania naszych pociech oraz rezygnacja ze spacerów w czasie nasilonej obecności zanieczyszczeń w powietrzu.

Czy katar u noworodka wymaga wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu?



Zazwyczaj katar u małego dziecka ma charakter wodnisto-śluzowy, czyli taki, który najczęściej występuje właśnie w przypadku wszelkiego rodzaju infekcji. Taki katar powinniśmy leczyć z wykorzystaniem wskazanych wcześniej metod. Do lekarza powinniśmy się wybrać, gdy katar trwa zbyt długo lub towarzyszą mu również inne objawy (kaszel, gorączka).

Należy również umówić się na wizytę u specjalisty w sytuacji, gdy katar zmienia się na ropny.

Nieleczony katar nie tylko powoduje spadek nastroju u naszego dziecka, ale także może doprowadzić do innych konsekwencji np. zapalenia ucha. Dlatego nie wolno nam bagatelizować kataru u naszych dzieci, zachowajmy jednak zdrowy rozsądek w podejmowaniu decyzji o wizycie u pediatry.

