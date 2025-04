1 z 8

Katar trzeba leczyć

Katar nie jest chorobą, lecz objawem powodowanym przez rhinowirusy (odpowiadają za 15-40% chorób przeziębieniowych). Możemy się nimi zarazić drogą kropelkową, a także przez zakażone przedmioty (wirusy te mogą przetrwać nawet do 3 godzin poza ludzkim organizmem). Trzeba jednak mieć na uwadze, że to, iż katar nie jest chorobą, nie oznacza, że nie powinniśmy go leczyć – może on bowiem prowadzić do zapalenia zatok przynosowych lub uszu.