Grypa azjatycka

Wirus, który spowodował epidemię grypy azjatyckiej uzyskał miano szczepu H2N2, z czego H i N oznaczają specyficzne białka na powierzchni wirusa, które łączą się z komórkami atakowanymi w organizmie ludzkim. Połączenie szczepu ludzkiego z ptasim, jak w tym przypadku, okazuje się szczególnie niebezpieczne. Wirus grypy ulega bardzo szybko zmianom. Układ odpornościowy człowieka nie zawsze jest więc w stanie odpowiedzieć na nowe białka i rozpoznać ich jako znany już wirus. Powoduje to rozwój wielu objawów. Pandemia ta uzyskała stopień 2 w siedmiostopniowej skali.

Jak powstał szczep H2N2?

Szczep grypy azjatyckiej powstał w prowincji Junan w Chinach w 1957 roku. Ten wariant wirusa najprawdopodobniej pojawił się poprzez zmieszanie szczepu ludzkiego z wirusem atakującym dzikie kaczki. Bardzo szybko rozprzestrzenił się w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie dominuje duże zaludnienie i mały dostęp do produktów higienicznych. Pojawił się również w Japonii, a w maju 1957 roku - w Australii, Indonezji i w Indiach. Latem szczep dotarł do Europy, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej oraz na Karaiby. Zaledwie sześć miesięcy wystarczyło, by doszło do pandemii, czyli epidemii obejmującej cały świat.

Druga fala zachorowań H2N2

Jesienią 1957 roku nadeszła druga fala zachorowań. Tzw. efekt odbicia jest częstym zjawiskiem podczas epidemii grypy i polega na znalezieniu przez wirusa nowych grup ludzi, które atakuje. Poza tym pozostał on aktywny w tym czasie wśród kaczek i łatwo przenosił się na osoby do tej pory nieuodpornione.

Epidemia dotknęła do 50% populacji świata, a 25% odczuwało jej objawy. Śmiertelność wyniosła 1/4000 osób, głównie wśród dzieci i osób starszych. Całkowita liczba zgonów przekroczyła 1 milion, mogła dojść nawet do kilku milionów, jednak rzetelne opracowania na ten temat są sprzeczne.

