Gdy infekcja atakuje drogi oddechowe, powstaje w nich wydzielina. Kaszel pomaga ją usunąć. By przyspieszyć i ułatwić ten proces, warto zastosować leczenie dostosowane do fazy rozwoju choroby. Oto wskazówki, dzięki którym szybciej odzyskasz zdrowie.

Jak leczyć kaszel suchy?

Na początku choroby odruch kaszlu jest bardzo silny, jednak nie towarzyszy mu odkrztuszanie. To tzw. kaszel nieproduktywny albo inaczej suchy. Jeśli stan taki utrzymuje się dłużej niż kilka dni, idź do lekarza. Do tego czasu możesz jednak spróbować wykurować się sama.

Nawilżaj powietrze w pomieszczeniach, w których najczęściej przebywasz – jeśli nie masz elektrycznego nawilżacza, rozwieś na grzejnikach mokre ręczniki lub ustaw w pobliżu kaloryferów naczynia z wodą.

w pomieszczeniach, w których najczęściej przebywasz – jeśli nie masz elektrycznego nawilżacza, rozwieś na grzejnikach mokre ręczniki lub ustaw w pobliżu kaloryferów naczynia z wodą. Pij w ciągu dnia co najmniej 1,5 litra płynów – np. wody mineralnej, letniej herbaty z miodem lub sokiem malinowym, a także naparów ziołowych (patrz dalej). To pozwoli ci utrzymać odpowiednie nawilżenie błon śluzowych i przyspieszy ich regenerację.

– np. wody mineralnej, letniej herbaty z miodem lub sokiem malinowym, a także naparów ziołowych (patrz dalej). To pozwoli ci utrzymać odpowiednie nawilżenie błon śluzowych i przyspieszy ich regenerację. Pij 2–3 razy dziennie po pół szklanki odwaru z ziela babki. Aby go przygotować, zalej szklanką wody łyżkę ziela i przez 15 minut gotuj pod przykryciem na wolnym ogniu. Napój taki łagodzi podrażnienia błon śluzowych, zwiększa ilość wydzieliny, rozrzedza ją i ułatwia odkrztuszanie. Podobnie działa też napar z prawoślazu. Przyrządzisz go, zalewając szklanką wrzątku 2 łyżeczki prawoślazu (rozkruszonego korzenia lub liści). Przykryj miksturę. Po 30 minutach przecedź. Pij 3–4 razy dziennie po pół szklanki.

Jak leczyć kaszel mokry?

W miarę rozwoju choroby suchy kaszel powoli przechodzi w tzw. kaszel mokry. Kaszel mokry – nazywany też produktywnym – pomaga usunąć z oskrzeli wydzielinę. Na tym etapie należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Zobacz, jak możesz w międzyczasie łagodzić mokry kaszel:

Jedz potrawy wzmacniające odporność organizmu , np. sałatkę z fenkułu, cytrusy, dania doprawione świeżym czosnkiem lub cebulą.

, np. sałatkę z fenkułu, cytrusy, dania doprawione świeżym czosnkiem lub cebulą. Nadal pij sporo płynów i nawilżaj powietrze w mieszkaniu – by przyspieszyć regenerację błon śluzowych.

– by przyspieszyć regenerację błon śluzowych. 2–3 razy dziennie wypijaj po szklance naparu o działaniu wykrztuśnym. Takie właściwości ma herbatka z ziela tymianku, a także z owoców fenkułu, czyli kopru włoskiego. Aby przygotować napar, czubatą łyżeczkę suszu zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na kwadrans. Podczas parzenia herbatki z owoców kopru możesz dodać też gwiazdkę anyżu – on także działa wykrztuśnie.

Takie właściwości ma herbatka z ziela tymianku, a także z owoców fenkułu, czyli kopru włoskiego. Aby przygotować napar, czubatą łyżeczkę suszu zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na kwadrans. Podczas parzenia herbatki z owoców kopru możesz dodać też gwiazdkę anyżu – on także działa wykrztuśnie. Aby ułatwić odrywanie się wydzieliny z oskrzeli, warto oklepywać plecy dłońmi złożonymi w łódeczki (jeśli to ty chorujesz, poproś kogoś o pomoc). Zabieg taki najlepiej powtarzać parę razy w ciągu dnia, zwłaszcza pół godziny po wypiciu naparu lub zażyciu leku o działaniu wykrztuśnym.

Uwaga! Nie zwlekaj z wizytą u lekarza, jeżeli kaszel utrzymuje się ponad 2 tygodnie (u dziecka 2–3 dni) albo gdy zauważysz, że odkrztuszana wydzielina jest podbarwiona krwią.

Na podstawie artykułu z magazynu Przyjaciółka