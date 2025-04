fot. Fotolia

Po co nam kaszel?



Główna funkcja kaszlu to oczyszczanie dróg oddechowych z nadmiaru wydzieliny lub z obcych ciał, które uniemożliwiają nam normalne, komfortowe funkcjonowanie. Jeśli kaszel jest przejściowy i po chwili nie ma po nim śladu, możemy mieć pewność, że stanowi jedynie prawidłowy odruch naszego organizmu, np. w wyniku zanieczyszczonego powietrza, spalin czy papierosowego dymu.

– Kaszel w trakcie trwania infekcji dróg oddechowych jest mechanizmem obronnym, pomocnym w usuwaniu nadmiaru wydzieliny. Jest to mimowolny odruch wywołany obecnością czynników drażniących w postaci gromadzących się bakterii, kurzu i nadmiaru śluzu – komentuje dr Mariola Malicka, ekspert kampanii edukacyjnej „Zwalczmy grypę”.

Jeśli kaszel dokucza nam przez dłuższy czas i ma tendencję do nawracania, nie powinniśmy go ignorować! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest objawem sygnalizującym chorobę układu oddechowego. Pamiętajmy, że przyczyny kaszlu mogą być różne – rozpoznajemy je, biorąc pod uwagę czas trwania kaszlu oraz jego charakter.

Jakie rodzaje kaszlu wyróżniamy?



Ze względu na czas trwania:

Kaszel ostry – trwa do 3 tygodni. Powoduje go najczęściej wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, tj. przeziębienie. Może również być reakcją na ciało obce lub towarzyszyć alergii – jest wtedy szczególnie męczący i nie pozwala spokojnie zasnąć.

– trwa do 3 tygodni. Powoduje go najczęściej wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, tj. przeziębienie. Może również być reakcją na ciało obce lub towarzyszyć alergii – jest wtedy szczególnie męczący i nie pozwala spokojnie zasnąć. Kaszel podostry – zwany jest również kaszlem poinfekcyjnym i trwa od 3 do 8 tygodni. Zazwyczaj jest spowodowany przebytym w niedawnym czasie zakażeniem wirusowym.

– zwany jest również kaszlem poinfekcyjnym i trwa od 3 do 8 tygodni. Zazwyczaj jest spowodowany przebytym w niedawnym czasie zakażeniem wirusowym. Kaszel przewlekły – potrafi męczyć dłużej niż 8 tygodni. Najczęściej związany jest z poważniejszymi dolegliwościami, takimi jak m.in. astma alergiczna, refluks żołądkowo-przełykowy, przewlekłe zapaleni oskrzeli, choroby płuc czy serca. Jeśli nie znamy przyczyny tego rodzaju kaszlu, konieczna jest wizyta u lekarza w celu wykluczenia niebezpiecznych dla zdrowia chorób.

Ze względu na charakter wyróżniamy:

Kaszel suchy – zwany inaczej nieproduktywnym. Najczęściej towarzyszy pierwszej fazie wirusowego zakażenia górnych dróg oddechowych. Trwa od 3-5 dni wraz z objawami przeziębienia czy grypy, ustępuje i przechodzi w kaszel mokry.

zwany inaczej nieproduktywnym. Najczęściej towarzyszy pierwszej fazie wirusowego zakażenia górnych dróg oddechowych. Trwa od 3-5 dni wraz z objawami przeziębienia czy grypy, ustępuje i przechodzi w kaszel mokry. Kaszel mokry – wiąże się z odksztuszaniem wydzieliny, ma charakter produktywny. Może łączyć się z drugą fazą wirusowego zakażenia górnych dróg oddechowych, gdy suchy kaszel ustąpi. Zazwyczaj wówczas ustępują również gorączka oraz zmniejsza się nasilenie innych dolegliwości. Kaszel mokry towarzyszyć może także zapaleniu oskrzeli (także przewlekłemu), zapaleniu płuc oraz POChP.

Jak pozbyć się kaszlu?



Przed wybraniem odpowiedniej metody łagodzenia i leczenia kaszlu powinniśmy mieć pewność, jaka jest jego przyczyna oraz charakter.

Kaszel suchy potrafi być bardzo uciążliwy – jego hamowanie umożliwia odpoczynek, pozwala organizmowi na walkę z infekcją i szybszy powrót do zdrowia. Kaszel mokry uznaje się z kolei za zjawisko korzystne, które wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych.

W przypadku kaszlu domowe sposoby, takie jak inhalacje, napoje z imbiru czy korzystanie z nawilżacza powietrza, mogą okazać się niewystarczające. Warto wówczas wesprzeć się środkami dostępnymi w aptece.

Leki na kaszel można podzielić na:

przeciwkaszlowe,

wykrztuśne.

W przypadku kaszlu mokrego powinniśmy wybrać leki ułatwiające odksztuszanie wydzieliny, czyli leki wykrztuśne.

– Należy pamiętać, że środki ułatwiające odksztuszanie powinno stosować się w ciągu dnia, zwykle do godziny 18:00. Rozrzedzają one wydzielinę i pobudzają organizm do kaszlu. Większy problem stanowić może kaszel suchy, męczący, nie dający spokojnie zasnąć – mówi dr Mariola Malicka.

Kaszel suchy, czyli nieproduktywny, warto blokować poprzez stosowanie leków przeciwkaszlowych, które uspokajają odruch kaszlu i pozwalają na wypoczynek. Co ważne, w przypadku kaszlu uciążliwego i męczącego, niezależnie od jego pochodzenia i charakteru, także można sięgnąć po leki przeciwkaszlowe.

Jak działają leki przeciwkaszlowe?



W aptece znajdziemy wiele różnych preparatów, które zawierają w swoim składzie substancje hamujące odruch kaszlu – różnią się one od siebie siłą i mechanizmem działania, skutecznością oraz częstotliwością występowania działań niepożądanych.

Obecnie nowoczesne leki, które powstrzymują odruch kaszlu ośrodkowo (już w pniu mózgu), najczęściej oparte są na działaniu cytrynianu butamiratu – substancji czynnej, która skutecznie hamuje odruch kaszlu, nie uzależnia, działa przeciwzapalnie oraz nieznacznie rozszerza oskrzela, ułatwiając oddychanie. Dzięki formie syropu nie wymaga dodatkowego uwolnienia i szybko się wchłania do krwiobiegu.

