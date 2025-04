Antybiotyki to obszerna grupa leków stosowanych przede wszystkim w celu leczenia infekcji bakteryjnych (np. przy anginie ropnej). Hamują rozwój i namnażanie się bakterii. Istnieją również antybiotyki do leczenia zakażeń grzybiczych. Nie stosuje się tej grupy leków na infekcje wywołane wirusami, jak przeziębienie, grypa czy opryszczka. Są one wtedy nieskuteczne.

Reklama

Przyjmowanie antybiotyków na "własną rękę"

Nigdy nie należy przyjmować antybiotyków na własną rękę. Niestety wiele osób przechowuje w domu nieskończone opakowania leków pozostałe po wcześniejszych kuracjach, i wykorzystuje je bez konsultacji z lekarzem przy kolejnych infekcjach. Jest to poważny błąd.

Należy pamiętać, że bez badania nie ma pewnej diagnozy. Antybiotyk, po który sięgamy, może być nieodpowiedni. Narazimy się tylko na jego niepożądane działanie, a problem będzie niewłaściwie leczony.

Ponadto przy stosowaniu antybiotyków bardzo ważny jest czas trwania kuracji. Określa to lekarz. Czasami leczenie trwa 10 dni, a nawet dłużej. Kilka tabletek pozostałych w opakowaniu to prawdopodobnie za mało, by zastosować pełną antybiotykoterapię.

Przerwanie przyjmowania antybiotyku



Leczenie antybiotykiem powinno się przeprowadzać do końca, czyli zgodnie z zaleceniem lekarza. Okres przyjmowania leku zależy od ciężkości zakażenia oraz czasu utrzymywania się preparatu w organizmie. Przedwczesne przerywanie przyjmowania antybiotyków (nawet, gdy czujemy się bardzo dobrze) jest błędem. Polepszenie samopoczucia nie oznacza zlikwidowania patogenu, który spowodował infekcję. Przerwanie leczenia może skutkować nawrotem choroby i nabyciem wspomnianej oporności bakterii na zastosowany lek.

Naciskanie na przepisanie antybiotyku przez lekarza

Pacjenci w przypadku infekcji często oczekują od lekarza rodzinnego przepisania leku na receptę, w tym antybiotyku. Lepiej zaufać specjaliście. Nawet jeśli wydaje nam się, że choroba jest poważna i czujemy się bardzo źle, to często okazuje się, że podłożem jest działanie wirusów, a nie bakterii, zatem antybiotyk nie będzie skuteczny. Pozostawmy decyzję o metodzie leczenia ekspertowi.

Niewłaściwym działaniem jest również próba wyłudzenia antybiotyku w aptece. Antybiotyki to leki wydawane na podstawie recepty od lekarza. Farmaceuci nie mają prawa sprzedać nam lekarstwa na receptę bez odpowiedniego dokumentu.

Przyjmowanie antybiotyku bez probiotyków

Antybiotyki to leki likwidujące bakterie – zarówno te chorobotwórcze, jak i korzystne dla zdrowia, składające się na naturalną mikroflorę człowieka. Dobre bakterie podnoszą odporność organizmu, produkują niektóre z witamin, poprawiają nastrój i odpowiadają za prawidłową pracę jelit. Dlatego antybiotyk należy przyjmować wraz z tzw. preparatem osłonowym w postaci probiotyku. Bez niego mamy większe szanse, że leczenie poskutkuje biegunką lub rozwojem grzybicy z powodu wyjałowienia organizmu.

Ważne są odstępy czasowe między tymi preparatami. Probiotyk należy przyjmować 2-3 godziny przed lub po antybiotyku, od początku leczenia, aż do 3-4 tygodni po kuracji.

W aptece dostępna jest szeroka gama preparatów probiotycznych. Podczas zakupu należy zwrócić uwagę na ilość bakterii, termin przydatności i rodzaje szczepów.

Nieprawidłowe dawkowanie antybiotyku i łączenie z innymi substancjami

Antybiotyki należy przyjmować przestrzegając odpowiedniego dawkowania. Lekarz powinien poinformować pacjenta, ile tabletek oraz co ile godzin (np. co 12 czy 24 godziny) zażywa się lekarstwo.

Jeśli pominęliśmy dawkę antybiotyku, powinniśmy jak najszybciej przyjąć lek. Jeżeli dziecko zwymiotowało do 15 minut po przyjęciu antybiotyku, to należy mu podać ponownie lekarstwo.

Dobrze jest też przeczytać ulotkę leku i sprawdzić, z jakimi produktami nie wolno go łączyć oraz czy zażywać antybiotyk przed czy po posiłku.

Często popełnianym błędem jest popijanie antybiotyku napojami, które mogą wpływać na jego działanie. Napoje mleczne (kefir, maślanka, mleko) z racji zawartego w nich wapnia hamują wchłanianie niektórych leków, np. tetracyklin. Nie zaleca się też popijania żadnych leków sokami. Zwłaszcza pod tym względem złą sławą okryty jest sok grejpfrutowy, który wchodzi w interakcje z różnymi substancjami czynnymi. Antybiotyk należy popijać ciepłą lub chłodną wodą.

Reklama

Więcej na podobny temat:

Jakich leków przeciwbólowych nie można łączyć, a jakie można

Tabletki na uspokojenie - skład, działanie, leki na receptę

Skutki uboczne sterydów. Jak zapobiegać działaniom niepożądanym leków steroidowych?