Antybiotyki to wysoce skuteczne leki przeciwbakteryjne stosowane w leczeniu lub prewencji niektórych rodzajów zakażeń bakteryjnych. Istotą ich działania jest wpływanie na składniki komórek bakterii albo procesy w nich zachodzące, dzięki czemu patogeny zostają zabite lub zahamowane jest ich namnażanie. Do najczęściej stosowanych grup antybiotyków należą: penicyliny, tetracykliny, cefalosporyny, chinolony, makrolidy, aminoglikozydy, glikopeptydy i sulfonamidy. Antybiotyki są stosowane przy różnych infekcjach, np. zapaleniu płuc, zapaleniu ucha, anginie paciorkowcowej.

Dowiedz się, po jakim czasie antybiotyki zaczynają działać oraz jak rozpoznać, że lek nie jest skuteczny.

Antybiotyk zaczyna działać niemal od razu po jego przyjęciu. Na przykład amoksycylina osiąga maksymalne stężenie we krwi w ciągu godziny. Jednak to nie oznacza, że od razu poczujesz się lepiej. Organizm potrzebuje czasu, aby efekty leczenia były odczuwalne. Zajmuje to przeciętnie 2-3 dni od początku antybiotykoterapii, jeżeli przestrzegasz zaleceń dotyczących przyjmowania leków. Szybkość poprawy oraz efekty mogą być różne w zależności od rodzaju infekcji.

Antybiotyki działają na przyczynę infekcji, czyli bakterie, ale nie bezpośrednio na objawy choroby takie jak gorączka czy ból. Dlatego w trakcie kuracji często nadal trzeba brać leki łagodzące symptomy infekcji, np. leki przeciwgorączkowe.

Większość antybiotyków trzeba przyjmować od 7 do 14 dni, ale czasem terapia trwa krócej lub dłużej. O jej długości decyduje lekarz. Leki należy przyjmować do końca w zaleconych dawkach, nawet jeśli objawy ustąpiły wcześniej. To ważne, aby zapobiec oporności bakterii na leki.

Zazwyczaj można uznać, że antybiotyk nie działa, jeżeli po 3 dniach leczenia nie następuje poprawa. O nieskuteczności leczenia można mówić również wtedy, kiedy objawy po 2-3 dniach się nasilają. W takich przypadkach należy skonsultować się z lekarzem. Być może zdecyduje on o zmianie antybiotyku albo rozważy inną przyczynę choroby niż zakażenie bakteryjne. Szacuje się, że nawet co piąty antybiotyk na świecie jest obecnie przepisywany niepotrzebnie.

Zdarza się, że przepisany antybiotyk nie działa i choroba nie ustępuje. Może się tak wydarzyć z różnych powodów, np.:

antybiotyk został źle dobrany (działa na inne bakterie niż te, które wywołały infekcję),

(działa na inne bakterie niż te, które wywołały infekcję), infekcję wywołały wirusy , a nie bakterie (antybiotyki działają tylko na bakterie),

, a nie bakterie (antybiotyki działają tylko na bakterie), nie przestrzegałeś zaleceń dotyczących dawkowania leku (np. pomijałeś dawki),

dotyczących dawkowania leku (np. pomijałeś dawki), nie przestrzegałeś zaleceń dotyczących długości przyjmowania leku, czyli przerwałeś kurację za wcześnie (mimo poprawy bakterie mogą przetrwać i powodować nawrót choroby),

popijałeś leki napojami, które mogą osłabiać ich działanie (np. mleko, kawa, soki owocowe, napary ziołowe),

(np. mleko, kawa, soki owocowe, napary ziołowe), bakterie stały się oporne na leczenie konkretnym antybiotykiem,

konkretnym antybiotykiem, potrzebujesz dłuższej kuracji (czasem leczenie musi być wydłużone).

Aby kuracja antybiotykowa była skuteczna, zawsze przyjmuj leki zgodnie z zaleceniami. Jeśli nie widzisz poprawy w ciągu kilku dni, zgłoś to lekarzowi.

Aby antybiotyk działał skutecznie, przede wszystkim trzeba przestrzegać zaleceń dotyczących jego dawkowania i długości kuracji. Sprawdź: jakich błędów nie popełniać w trakcie leczenia antybiotykami. Ciekawostką jest odkrycie naukowców z Uniwersytetu Bostońskiego, o którym poinformowali w piśmie Nature. Zauważyli oni, że przyjmowanie antybiotyku z niewielką ilością cukru może nie tylko ułatwić przełknięcie leku, ale też zwiększyć siłę jego działania. Okazuje się, że cukier pobudza bakterie do przyjęcia antybiotyku, nawet jeśli w pewnym stopniu były oporne na lek. Eksperyment dotyczył infekcji dróg moczowych i został przeprowadzony na myszach. Niestety nie wiadomo, czy cukrowa metoda działa u ludzi.

