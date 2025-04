Nadciśnienie tętnicze a leki



Leki hipotensyjne, czyli leki obniżające ciśnienie, są stosowane w nadciśnieniu, chorobie niedokrwiennej serca oraz w niewydolności krążenia.

Wielu mężczyzn choruje na nadciśnienie tętnicze, czyli chorobę układu krążenia charakteryzującą się stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Schorzenie to dotyka mężczyzn w wieku od 30. do 40. lat, chociaż może mięć swój początek już w wieku dziecięcym.

Przyczyny rozwoju nadciśnienia tętniczego



Etiologia nadciśnienia tętniczego nie została w pełni poznana. Jako główne przyczyny rozwoju choroby wymienia się: czynniki genetyczne oraz środowiskowe, takie jak nadwaga, miażdżyca, palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu, dieta bogata w tłuszcze i sól kuchenną. Dlatego w leczeniu nadciśnienia środkami farmakologicznymi, duży nacisk kładzie się na zmianę trybu życia oraz diety.

Leczenie nadciśnienia a zaburzenia erekcji



Uzyskanie optymalnego schematu leczenia nadciśnienia tętniczego jest trudne do osiągnięcia. Często terapia nadciśnienia przebiega nieprawidłowo, dając niesatysfakcjonujące efekty i powodując dokuczliwe działania niepożądane. Okazuje się, że nadciśnienie tętnicze oraz niewłaściwy schemat stosowania leków są przyczyną zaburzeń erekcji.

Zaburzenia wzwodu – co to jest?



Zaburzenia erekcji definiowane są jako brak zdolności do osiągnięcia i utrzymania wzwodu, która pozwalałaby na odbycie satysfakcjonującego stosunku płciowego. Erekcja jest możliwa, kiedy nastąpi wypełnienie ciał jamistych prącia krwią. Proces ten zależy od stężenia testosteronu, wydolności serca i układu krążenia.

Nadciśnienie a zaburzenia wzwodu



W nadciśnieniu tętniczym dochodzi do zmniejszenia średnicy naczyń, na skutek odkładania się blaszek miażdżycowych. Głównym sprawcą tego stanu rzeczy jest „zły cholesterol”. Zwężenie tętnic doprowadzających krew do penisa, uniemożliwia dostateczne wypełnienie ciał jamistych prącia, nawet przy największym podnieceniu seksualnym. W efekcie następuje niepełna erekcja lub całkowita utrata wzwodu.

Zaburzenia erekcji występują u co drugiego mężczyzny po czterdziestce, z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym. Rozpoczęcie terapii farmakologicznej nadciśnienia nie stanowi jednak gwarancji powrotu do pełnych zdolności seksualnych.

Jakie leki na nadciśnienie powodują zaburzenia erekcji



Wiele preparatów na nadciśnienie dostępnych na rynku powoduje występowanie dysfunkcji seksualnych. Głównymi sprawcami problemów są beta-blokery, przede wszystkim propranolol. Z kolei leki bisoprolol i betaksolol rzadko prowadzą do występowania zaburzeń seksualnych.

Należy zaznaczyć, że skutki uboczne mają charakter indywidualny i nie występują u wszystkich mężczyzn przyjmujących określone leki. Lekami stosowanymi w terapii nadciśnienia są również preparaty moczopędne, te starszej daty (hydrochlorotiazyd, spironolakton) mają szczególnie negatywny wpływ na potencję mężczyzn.

Lekarz, który prowadzi leczenie powinien rzetelnie poinformować pacjentów o potencjalnie niekorzystnym wpływie wszystkich stosowanych preparatów na zdolności seksualne. Biorąc pod uwagę szeroką ofertę dostępnych preparatów oraz różnorodność schematów leczenia, chorym stosującym daną terapię, którzy borykają się z problemami zaburzeń erekcji zaleca się wizytę u specjalisty, celem zaprojektowania optymalnego modelu terapii.

Jak stymulować wzwód w trakcie leczenia nadciśnienia?



Zadowalające rezultaty osiąga się stosując równocześnie z terapią nadciśnienia leki stymulujące wzwód, takie jak sildenafil, tadalafil, wardenafil.

Bardzo istotne jest również uświadomienie sobie, że nawet najlepiej dobrana terapia nadciśnienia może nie pomóc, jeżeli nie zdecydujesz się na zmianę trybu życia i diety.

Regularne uprawianie sportu, rezygnacja z produktów, które są bogatym źródłem kwasów tłuszczowych nasyconych (zwierzęcych), zmniejszenie masy ciała i kierowanie się zasadami zdrowego trybu życia, z całą pewnością pomoże w przywracaniu równowagi seksualnej.