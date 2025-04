Lato to okres większej mobilności, kiedy przemieszczamy się z miejsca na miejsce, poznajemy nowe tereny, rzeczy, potrawy... Wakacje to także czas, gdy częściej uskarżamy się na nieznajomego pochodzenia dolegliwości skórne.

Kontakt z hotelowym ręcznikiem, sierść zwierząt w gospodarstwie agroturystycznym czy nowa potrawa w hotelowej restauracji – wszystko to może powodować zmiany skórne – tzw. pokrzywki. Na skórze pojawiają się wtedy różowo-porcelanowe „bąble” rozwijające się na skutek obrzęku skóry. Ich wielkość waha sie od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów. „Bąble” pokrzywkowe mogą być skupione w jednym lub kilku miejscach albo pokrywać całe ciało. Zwykle rozwijają się szybko, bo w kilka minut, przy czym swędzą, pieką, ale ustępują do 24 godzin nie pozostawiając po sobie śladu. Mówimy wówczas o pokrzywce ostrej, którą według lekarzy przechodzi przynajmniej raz w życiu połowa populacji. Zdarza się jednak, że dolegliwość daje się we znaki, co jakiś czas a nawet utrzymuje przez sześć tygodni lub ciągnie latami – wówczas mamy do czynienia z pokrzywką przewlekłą.

Pokrzywka stanowi jedną z najczęstszych i najbardziej kłopotliwych dolegliwości zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy, gdyż trudno ją zdiagnozować. W około 80% przypadków pokrzywki, nie jest możliwe ustalenie czynnika przyczynowego i mechanizmu rozwoju choroby skóry. Tego typu dokuczliwą zmianę skórną określa się jako pokrzywkę idiopatyczną. Przypuszczalnie odpowiadają za nią czynniki wewnątrzpochodne: psychogenne i autoimmunologiczne jak i zewnątrzpochodne: leki, sierść i naskórek zwierząt czy kontakt z tkaninami. Przyczyną zmian w obrębie dłoni są zazwyczaj środki spożywcze czy rękawice lateksowe.



W każdym przypadku, pokrzywka może skutecznie popsuć nam wakacje, gdyż szpeci i jest uciążliwa zwłaszcza, gdy przebywamy w innym kraju i mamy trudność w porozumieniu się z lekarzem. Zawsze możemy spróbować złagodzić zmiany skórne posługując się sposobami naszych babek: zimny okład na zmienione miejsce lub… sok z cebuli chwilowo łagodzący dolegliwości. Jednak, gdy to nie pomoże warto sięgnąć po leki. W wyjazdowej, wakacyjnej apteczce obok plastra, bandażu i wody utlenionej warto mieć doustne leki łagodzące objawy pokrzywki. Głównie są to leki przeciwhistaminowe, działające na histaminę – substancję chemiczną znajdującą się w naszym organizmie. Histamina oddziałuje na niewielkie naczynia krwionośne, powodując ich rozszerzenie się. To z kolei prowadzi do obrzęku, zaczerwienienia, a także pojawienia się nieprzyjemnych objawów, jak w przypadku pokrzywki: obrzęk i świąd na skórze. Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji, jak loratadyna, blokują histaminę, co powoduje, że uciążliwe objawy swędzenia i zaczerwieniania łagodnieją.

Oryginalnym lekiem zawierającym loratadynę jest Claritine® SPE, dlatego gdy tylko zauważymy na skórze swędzące, nieznane zmiany przypominające płaskie „bąble” warto ją mieć pod ręką. Co istotne podczas urlopu, kiedy jesteśmy roztargnieni i niesystematyczni, lek wystarczy przyjmować raz dziennie. Claritine® SPE może być stosowana u dzieci powyżej 12 roku życia, a także u kierowców, gdyż nie zaburza koncentracji i u ponad 98% nie powoduje obniżenia aktywności.*





*„W badaniach klinicznych, których celem była ocena zdolności do prowadzenia pojazdów loratadyna nie powodowała upośledzenia. Jednak u niektórych osób, bardzo rzadko występowała senność, która mogła zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w ruchu”. – z Charakterystyki Produktu Leczniczego Claritine® SPE zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia.