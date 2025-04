Czy makaron, ziemniaki, ryż i chleb tuczą???

Nasze kulinarne przyzwyczajenia sprawiają, że mimo chęci podjęcia diety, ciężko zrezygnować z ulubionego chleba, ziemniaków lub innych tuczących produktów skrobiowych. I bardzo dobrze, bo nie trzeba odmawiać sobie tego, co najlepsze pod warunkiem, że mamy Fabacum!

Każdy z nas wie jak wygląda piramida żywieniowa. Już jako dzieci mieliśmy na lekcjach biologii okazję uczyć się o podstawach zdrowego żywienia. Otóż główną zasadą zdrowej diety jest urozmaicenie. Dzieje się tak, ponieważ nie ma takiego produktu, który mógłby dostarczyć nam wszystkie potrzebne składniki w odpowiednich proporcjach. Piramida żywieniowa pokazuje, które produkty powinny stanowić podstawę naszego jadłospisu, a których powinniśmy unikać. Proste zasady urozmaicania, jakie przekazuje nam słynna piramida żywienia dla wielu z nas są kłopotliwe i często nie potrafimy z nich korzystać. Nasza dieta jest raczej jednolita i bardzo monotonna, a proporcje produktów przez nas spożywanych skrajnie zachwiane. Przestrzeganie prawidłowej diety i zachowywanie odpowiednich proporcji jest trudne, wielu z nas po prostu je to, co lubi a nie to, co jest dobre dla organizmu. Stąd właśnie biorą się przeróżne problemy związane ze złym odżywianiem takie jak nadwaga, otyłość oraz wiele innych. Pomimo tego, że produkty skrobiowe stanowią podstawę piramidy żywieniowej to one najczęściej stanowią powód nadmiernej wagi. Dzieje się tak, ponieważ produkty skrobiowe takie jak pieczywo, kasze, ryż, makarony, czy też ziemniaki lub nawet kukurydza stanowią najbogatsze źródło węglowodanów dostarczających nam energii. Spożywane w nadmiarze dostarczają zbyt duży ładunek energetyczny, którego nie jesteśmy w stanie zużyć do normalnych, życiowych czynności i zamiast nam służyć, odkłada się na biodrach i brzuchu…

Generalnie trendy panujące w polskiej kuchni nie pozwalają na rozsądne dysponowanie produktami wysokoskrobiowymi. Podstawą naszych śniadań i kolacji jest chleb i to w dużej ilości, dodatkowo najczęściej sięgamy po pieczywo białe, z oczyszczonej mąki pozbawionej część składników odżywczych, znajdujących się tuż pod łuską oraz w zarodku i tarczce ziarna. Takie pieczywo jest pozbawione znacznej ilości błonnika pokarmowego, niezbędnego w naszej diecie, białe pieczywo trawimy szybciej i przez to krócej trwa uczucie sytości, szybciej robimy się głodni i sięgamy po kolejne porcje. Podstawą obiadów są ziemniaki przebogate w wysokoenergetyczną skrobię. Nasze skrobiolubne przyzwyczajenia sprawiają, że mimo nadmiaru kilogramów i chęci podjęcia diety ciężko jest nam zrezygnować z ulubionego chleba, ziemniaków, makaronów lub innych produktów mącznych stanowiących podstawę i główną treść naszych posiłków. Jest jednak sposób na to, aby wysokoskrobiowe produkty przestały figurować jako jeden z najbardziej tuczących składników diety, a stały się zupełnie niegroźnym dla naszej figury elementem menu. Istnieje możliwość neutralizowania kalorii pochodzących ze skrobi, dzięki czemu możemy bezkarnie spożywać wszystkie zakazane podczas diety skrobiowe produkty. Preparat Fabacum – Vitana to neutralizator skrobi. 2 tabletki preparatu neutralizują 2250 kcal skrobiowych pochodzących z pokarmów takich jak: makaron, ziemniaki, kasze, chleb, ryż i kukurydza. Fabacum zawiera Fasolaminę 2250, w pełni naturalny ekstrakt z białej fasoli neutralizujący skrobię. 1 g ekstraktu czyli 2 tabletki Fabacum neutralizują równowartość 450 g spaghetti. Fasolomina neutralizując skrobię sprawia, że prawie nie ulega ona trawieniu w przewodzie pokarmowym, a kalorie z niej pochodzące nie są wchłaniane. Dzięki temu bez żadnych obaw można jeść wysokoskrobiowe produkty nie martwiąc się o kalorie z nich pochodzące. Fabacum zalecany jest osobom, które w sposób naturalny i skuteczny chcą zmniejszyć masę swojego ciała. Jeżeli uwielbiasz ziemniaki, makaron chleb itp. a chcesz pozbyć się zbędnych kilogramów bez skrobiowych wyrzeczeń Fabacum - neutralizator skrobiowych kalorii jest idealny dla ciebie.

Marka: Vitana, Opakowanie: 30 tabletek, Cena: 35 zł

źródło: prsolution