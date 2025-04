DIETA 5 DNIOWA – MULTI DIETA

To kompletny zestaw gotowych, dietetycznych posiłków na 5 dni kuracji odchudzającej, którymi zastępuje się całodziennie wyżywienie. Jako jedyna dieta w Polsce zawiera Gorący Obiad i dostarcza 810 kcal dziennie!

Dzisiejszy tryb życia nie sprzyja zdrowemu odżywianiu- ciągły pośpiech, stres, brak czasu i ruchu, również nierozsądne odchudzanie. Coraz mniej uwagi poświęcamy przygotowaniu wartościowych posiłków, spożywamy za to dania mało urozmaicone, które nie dostarczają naszemu organizmowi niezbędnych witamin i minerałów. A nieprawidłowa dieta to często pierwszy krok do nadwagi, a nawet otyłości…

Dlatego, jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie i zrzucić na wiosnę zbędne kilogramy, ale nie masz czasu przygotowywać dietetycznych posiłków, wypróbuj specjalną dietę...

DIETA 5 DNIOWA zawiera 6 smacznych, niskokalorycznych i łatwych do przygotowania posiłków zastępujących całodzienne wyżywienie przez 5 dni.

PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS DZIENNY:

- Śniadanie: musli (227 kcal) lub koktajl (200 kcal)

- Drugie Śniadanie: niskokaloryczny batonik (221 kcal)

- Obiad: danie gorące (286 kcal)

- Deser: smaczny budyń (107 kcal)

- między posiłkami: lekki bulion (16 kcal)

Opakowanie DIETA 5 DNIOWA zawiera 25 posiłków:

- 2 dania musli

- 3 koktajle (smaki: owoce leśne, waniliowy)

- 5 gorących dań

(makaron z grzybami, zupa minestrone, omlet)

- 5 budyniów (smaki: czekoladowy, truskawkowy)

- 5 batoników zastępujących posiłek

(smaki: orzechowy, czekoladowy, karmelowy)

- 5 bulionów (smaki: jarzynowe, pomidorowe)

DIETA 5 DNIOWA = GOTOWY PLAN ODCHUDZANIA

Nie musisz już na okrągło liczyć kalorii i przygotowywać posiłków według skomplikowanych, pochłaniających mnóstwo czasu przepisów. Przy zastosowaniu MULTI DIETY odchudzanie staje się po prostu wygodne (batonik lub saszetkę można wziąć do pracy) i smaczne. Posiłki zawierają dodatkowo niezbędne witaminy i minerały, które stanowią dziennie zapotrzebowanie organizmu.

Dieta 5 Dniowa jest zdrowa, bezpieczna i nie powoduje efektu jojo.

Dziennie dostarcza 810 kcal… Po prostu: jesz i chudniesz!

Dieta 5 Dniowa cieszy się dużym zainteresowaniem oraz zadowoleniem klientów.

EFEKTY DIETY 5 DNIOWEJ*:

Pierwsze 5 dni: spadek wagi 1,5- 2,5 kg

Drugie 5 dni: łączny spadek wagi 3- 3,5 kg

Trzecie 5 dni: łączny spadek wagi ok. 8 kg

* według opinii klientów stosujących dietę

Maksymalny okres stosowania diety należy ograniczyć do 3 następujących kolejno tygodni.

Cena opakowania: 135 zł

Dieta 5 Dniowa: 20 saszetek + 5 batoników

Dodatkowe informacje

Dieta 5 Dniowa:

-Nie wymaga konsultacji z lekarzem.

-Przeszła wszystkie badania gwarantujące jakość zdrowotną, posiada też badania Sanepidu.

-Jest zgodna z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia oraz z unijnymi przepisami odpowiednimi dla preparatów zastępujących standardowy posiłek.

Producent: Nutrition & Sante, Belgia

Dystrybutor w Polsce: Pharm Service Sp. z o.o.

Dieta 5 Dniowa to środek spożywczy zastępujący całodzienne wyżywienie. Do kupienia w sklepie internetowym firmy: www.sklep.multidieta.pl, w wybranych aptekach oraz w sklepach zielarsko- medycznych na terenie całego kraju.