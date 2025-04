Wszyscy wiedzą, że w przypadku dużych wad wzroku uzyskanie prawa jazdy, a tym samym prowadzenie samochodu jest niemożliwe. Inaczej jest w przypadku niewielkich wad wzroku lub czasowego pogorszenia widzenia. Jednak w takich sytuacjach konieczne są regularne wizyty u okulisty, który zbada m.in. dno oka. W tym celu stosuje on krople z atropiną, która powoduje silne rozszerzenie źrenicy, światłowstręt oraz zaburza akomodację oka. Dlatego prowadzenie pojazdu zaraz po tego typu badaniu jest zabronione.

Działanie atropiny utrzymuje się przez kilkanaście godzin i choć zmniejsza się rozszerzenie źrenicy, to widzenie może być nadal zaburzone, dlatego też należy zachować ostrożność. Pełne działanie atropiny mija dopiero po 2-3 dniach.

Krople do oczu

W przypadku częstego stosowania preparatów do oczu należy zawsze pamiętać, aby preparat zakraplać co najmniej kilkanaście minut przed chwyceniem kierownicy. Pozwoli to na zaobserwowanie zaburzeń widzenia znacznie wcześniej i ewentualną zmianę środka lokomocji. Wiele substancji zawartych w kroplach powoduje krótkotrwałe zaburzenia ostrości widzenia, dlatego trzeba zawsze sprawdzać indywidualną reakcję na lek.

Polecamy: Alergia za kółkiem

Prowadzenie samochodu wymaga stałej kontroli tego, co się dzieje na drodze. Oczy kierowców często są przekrwione, nadmiernie łzawią i pieką. Jest kilka przyczyn tego stanu: narażenie na silne światło, klimatyzacja w aucie, zbyt rzadkie mruganie lub po prostu zmęczenie. Aby zapobiec podrażnieniu oczu, kierowcy często stosują krople nawilżające, tzw. sztuczne łzy. Zależnie od składu krople te mogą wpływać na jakość widzenia, a nawet silnie je pogarszać. Przykładem mogą być stosowane dawniej recepturowe krople na bazie oleju.

Większość kropli stosowanych w chorobach oczu upośledza lub uniemożliwia prowadzenie samochodu. Przykładem mogą być krople z fluorometolonem (Flarex) lub deksametazonem (Torbradex). Krople z dodatkiem pilokarpiny (np. Pilocarpinum WZF 2%) upośledzają widzenie po zmroku, dlatego po ich zastosowaniu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych.

Warto wiedzieć: Sztuczna rogówka przywraca wzrok

Reklama