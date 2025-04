Jak zawsze najważniejszym i zarazem początkowym etapem wizyty jest wywiad, który umożliwia wstępne postawienie diagnozy.

Nie tylko wywiad

Postęp w dziedzinie medycyny spowodował rozwój metod badawczych i aparatury diagnostycznej. Dzięki temu zwiększył się pakiet możliwości oceny stanu narządu wzroku już podczas pierwszej wizyty u okulisty.

Podstawowymi badaniami okulistycznymi są badania:

ostrości wzroku,

rodzaju wad wzroku,

przedniego odcinka oka,

dna oka,

ciśnienia śródgałkowego i

pola widzenia.

Pierwsze z nich jest badaniem niezwykle prostym, ale bardzo ważnym w okulistyce. Przeprowadzane jest rutynowo podczas wizyty. Do jego przeprowadzenia potrzebne są tablice zawierające znaki, których wielkość jest odpowiednio dobrana, a liczby obok umożliwiają odległość, z jakiej zdrowe oku jest w stanie je odczytać.

Przykładowo, gdy z odległości 5 m osoba odczytuje prawidłowo znaki na tablicy oznaczone liczbą 5, wówczas ostrość jej wzroku wynosi 5/5.

Badanie wad wzroku przeprowadza się również przy pomocy wspomnianych tablic ze znakami oraz kasety szkieł i specjalnymi oprawkami okularowymi. Dzięki szkłom dokonuje się korekcji wzroku tak, aby badany widział wyraźnie.

Spoglądając w głąb oka

Badanie przedniej części oka przeprowadza się makroskopowo, oglądając powiek spojówki i przedni odcinek gałki ocznej.

Kolejnym, ważnym z punktu widzenia chorób narządu wzroku, jest badanie dna oka. Pozwala ono ocenić większość schorzeń, zwłaszcza choroby siatkówki (odklejenie, krwotoki), błony naczyniowej, nerwu wzrokowego i ciałka szklistego. Pozwala ono także na ocenę zaawansowania schorzeń dotykających narząd wzroku, tj. cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Przed wykonaniem tego badania lekarz zakrapla krople ze środkiem rozszerzającym źrenicę (atropina). Następnie przy pomocy specjalnego przyrządu (oftalmoskopu) okulista ogląda dno oka.

Technika pomiaru ciśnienia śródgałkowego ewaluowała przez lata od niezbyt dokładnego sposobu ucisku palcami gałki ocznej do wysoko rozwiniętych urządzeń będących obecnie na wyposażeniu prawie każdego gabinetu okulistycznego.

Bezdotykowe tonometry umożliwiają pomiar ciśnienia, które u zdrowej osoby nie powinna przekraczać wartości 21-22 mm Hg. Przekroczenie tych granic wskazuje najczęściej na istnienie choroby narządu wzroku - najczęściej jaskry, choć do jej rozpoznania niezbędne są dodatkowe badania specjalistyczne. Do jednych z nich należy ocena pola widzenia. Ma ono także znaczenie w diagnostyce chorób siatkówki, a zwłaszcza nerwu wzrokowego.

Aktualnie do oceny pola widzenia służą specjalne polomierze komputerowe. W trakcie badania osoba obserwuje i sygnalizuje zaobserwowanie pojawiającego się w polu widzenia znaku świetlnego o odpowiednim kontraście i wielkości.

