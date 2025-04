Choroby układu odpornościowego są coraz częstsze. Szacuje się, że w 2020 roku 50% populacji w Polsce będzie cierpieć z powodu różnorodnych chorób o podłożu alergicznym. Czasami leczenie może wymagać stosowania leków tylko sezonowo, np. w okresie wiosenno-letnim, lub przez cały rok. W obu przypadkach warto wybrać leki, które nie będą przeszkadzać w codziennych czynnościach, np. w prowadzeniu samochodu.

Leki przeciwhistaminowe I generacji

Szczególną uwagę kierowcy powinni zwrócić na leki przeciwhistaminowe I generacji. Leki te wywołują więcej działań niepożądanych niż preparaty zaliczane do nowszej generacji. Po ich zastosowaniu mogą wystąpić: zaburzenia widzenia, otępienie, senność lub pogorszenie koncentracji.

Do grupy leków przeciwhistaminowych I generacji zaliczamy: klemastynę (syrop lub tabletki Clemastinum), dimetinden (krople Otrivin), ketotifen (syrop lub tabletki Ketotifen i Zaditen), prometazynę (tabletki Diphergan, syropy Polfergan i Promethazine), hydroksyzynę (tabletki Atarax i Hydroxyzinum).

Leki przeciwhistaminowe II generacji

Leki przeciwhistaminowe II generacji są mniej kłopotliwe, ponieważ w znacznie mniejszym stopniu wpływają na sprawność psychomotoryczną. Tylko w początkowym okresie leczenia lub przy niestandardowych, dużych dawkach mogą wywoływać senność. Jednak zawsze należy brać pod uwagę indywidualną odpowiedź na lek.

Do tej grupy zaliczamy cetyryzynę (Zyrtec, Allertec, CetAllergin, Amertil), lewocetyryzyna (Xyzal), loratydyna (Loratan, Claritine), desloratydyna (Aerius), feksofenadyna (Telfexo, Telfast, Fexofast). W leczeniu cetyryzyną i loratadyną bardzo rzadko mogą wystąpić zaburzenia widzenia, dlatego w przypadku ich stosowania należy zachować szczególną ostrożność.

Leki na przeziębienie

Niektóre z leków przeciwhistaminowych są stosowane nie tylko w alergii, ale także w lekach złożonych stosowanych w przeziębieniu. Jeśli przyjmowaliśmy któryś z tych leków, należy sprawdzić, czy nie zawierają triprolidyny (Acata, Actifed), deksbromfeniraminy (Disophrol) lub chlorfeniraminy (Gripex, Tabcin).

