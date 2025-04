Przyczyną zaparć (łac. constipatio) są najczęściej czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego (ok. 95%), a tylko sporadycznie choroby organiczne (np. choroba Hirschsprunga). Zaparcie czynnościowe (nawykowe) jest rozpoznawane zwykle powyżej 3. roku życia. W tym bowiem wieku większość dzieci nabywa umiejętności świadomej kontroli odruchu defekacyjnego.

Reklama

Skąd ten problem?

Życie w ciągłym biegu, spożywanie pokarmów wysoko przetworzonych, mała aktywność fizyczna i …problem zaparć gotowy. Najczęściej są one wywołane błędami żywieniowymi i nieodpowiednimi nawykami. Zaparcia są sygnałem niewłaściwych procesów zachodzących w naszym organizmie, to przypadłość, która może prowadzić do groźnych schorzeń jelita grubego, żylaków odbytu a niekiedy nawet do chorób nowotworowych.



Co może nam pomóc?

Odpowiednia dieta: bogata w błonnik, suszone owoce, płatki owsiane, ciemne pieczywo, duże ilości wody mineralnej oraz Dicoman.

Jak działa Dicoman?

Dicoman przywraca równowagę fizjologiczną wypróżnień poprzez:

• obniżenie ryzyka zaparć

• poprawę mikroflory jelitowej

• poprawę stanu nabłonka jelitowego

• poprawę pracy jelit

Dicoman obniża ryzyko zaparć na 4 sposoby poprzez:

• obecność włókien błonnika roślinnego GNN w treści pokarmowej, co poprawia pracę jelit i tym samym skraca czas zalegania pokarmu,

• zwiększenie namnażania bakterii probiotycznych Lactobacillus i Bifidobacterium, które korzystnie wpływają na równowagę mikroflory jelitowej,

• wiązanie wody i powstanie objętościowego żelu, co powoduje zmiękczenie mas kałowych

i ułatwienie ich wydalenia,

• wytworzenie warstwy pokrywającej powierzchnię jelita, która poprawia stan nabłonka jelitowego.

Główną rolę w preparacie Dicoman odgrywa Glukomannan - błonnik GNN otrzymywany z cenionej japońskiej rośliny Konjac-mannan, wykorzystywanej od wieków w tradycyjnej medycynie wschodu.

Od ponad 20 lat błonnik GNN jest obiektem badań na uniwersytetach we Włoszech, Kanadzie i USA.

Skuteczność i bezpieczeństwo Błonnika GNN (Glukomannanu) zawartego w produktach Dicoman zostały potwierdzone w wielu badaniach klinicznych z udziałem dzieci, dorosłych i kobiet w ciąży.

Błonnik GNN zawarty w preparatach Dicoman jako jedyny jest polecany przez NASPGHAN (Amerykańskie Towarzystwo Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia) w zaparciach.

W naturalny sposób przywraca równowagę fizjologiczną wypróżnień i oczyszcza organizm z toksyn.

Informacje o produkcie:

Dicoman Junior – produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia



Dicoman – produkt przeznaczony dla dorosłych

Sugerowana cena:

Dicoman Junior (10 saszetek) - ok. 22 PLN

Dicoman Junior (45 kapsułek) - ok. 22 PLN

Dicoman (10 saszetek) - ok. 25 PLN

Dicoman (45 kapsułek) - ok. 22 PLN

Reklama

Status produktów: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkty dostępne wyłącznie w aptekach na terenie całego kraju.