Udane życie seksualne daje zadowolenie, radość, uczucie spełnienia, podnosi samoocenę i atrakcyjność. Zbliża partnerów, cementuje związek, a do tego jest przyjemnym urozmaiceniem codziennej rutyny. Co zrobić, aby było satysfakcjonujące dla obojga?

Reklama

Życie seksualne nie jest łatwym tematem do rozmowy. A przecież jest jednym z najważniejszych aspektów życia intymnego, relacji z partnerem i stosunków w związku. Seksuolodzy podkreślają, że pary zadowolone ze swojej sfery intymnej mają do siebie większe zaufanie, mogą na sobie bardziej polegać, ale też łatwiej razem radzą sobie z problemami. Udany seks to nie tylko fizyczne zadowolenie, to też poczucie bliskości i intymności między dwiema osobami, spełnienie, akceptacja swoich wad i świadomość, że jest się atrakcyjnym i ważnym dla partnera. Według badań aż 60% osób aktywnych seksualnie deklaruje, że życie seksualne jest dla nich ważne, a seks jest wyrazem i środkiem wyrażania emocji. W takich związkach jest więcej czułości i radości z bycia razem. Co więcej - od jakości życia intymnego zależy nie tylko postrzeganie własnej seksualności, ale ma ono ogromny wpływ na relacje z otoczeniem.

Udane życie seksualne to spore wyzwanie. Bo jak znaleźć złoty środek, kiedy spotykają się dwie osoby o różnych temperamentach, upodobaniach, fantazjach, ale też przyzwyczajeniach wyniesionych z poprzednich znajomości. W związkach o długim stażu dużym zagrożeniem jest wkradająca się rutyna, przyzwyczajenie, zmęczenie, stres, brak nowych bodźców, spadek atrakcyjności partnera. Wiele osób ma zahamowania, boi się realizacji własnych potrzeb. Gorzej, jeśli to partner ma oczekiwania, których ta druga osoba nie jest w stanie spełnić. To wszystko rodzi frustrację, poczucie niespełnienia, odrzucenia i dodatkowo pogłębia już istniejące problemy. Zdarzają się także osoby, które nie zdają sobie sprawy, że życie seksualne może przynieść wiele satysfakcji, a niewielkie zmiany pozwalają czerpać z niego wiele radości i przyjemności. Jak temu przeciwdziałać, jak sprawić, aby życie seksualne dawało zadowolenie?

Nie ma jednego przepisu na udane życie seksualne. Ale jedno jest pewne – trzeba o nie dbać. Rozmawiać, mówić o swoich problemach, obawach, uczuciach - wspólnie z partnerem można je wszystkie rozwiązać. Dla niektórych bywa to krępujące, a sfera intymności ciągle pozostaje tematem tabu. Szczególnie mężczyźni mają zahamowania i trudno im rozmawiać o swoich problemach. Zaburzenia erekcji, problemy z potencją, obniżone libido – trzeba sobie zdawać sprawę, że w pewnym okresie życia dotykają każdego mężczyzny. Panowie obawiają się, że przyznanie się do słabości zmniejszy ich męskość i stracą w oczach swoich partnerek. W takich sytuacjach warto zwrócić się też do psychologa lub seksuologa, bo problemy seksualne często mają źródło w psychice. Trudności z okazywaniem uczuć i emocji, skrępowanie - temu wszystkiemu można zaradzić.

Każdy problem można rozwiązać, nawet ten najbardziej intymny. Trzeba tylko wiedzieć, jakie jest jego źródło i gdzie szukać pomocy. Dla wszystkich, którzy boją się rozmawiać o swoim życiu seksualnym, a chcieliby je zmienić, serwis MedOnet.pl przygotował interaktywny Test Jakości Życia Seksualnego pomagający w zdiagnozowaniu podstawowych problemów związanych z tą sferą życia. Partnerem projektu jest Penigra, jedyny w Polsce lek na zaburzenia potencji dostępny na rynku bez recepty. Ten prosty anonimowy formularz zawiera szereg pytań dotyczących jakości życia seksualnego. Jest on podzielony na trzy działy: potrzeby seksualne, psychologia seksu, fizjologia seksu i antykoncepcja. Na zakończenie każdego z działów użytkownik otrzymuje – w zależności do udzielonych odpowiedzi – komentarz oraz krótką wskazówkę dotyczącą danej dziedziny życia seksualnego. Test ma pomóc w uświadomieniu sobie, czego brakuje w naszym życiu seksualnym oraz co ważniejsze – jak sobie z tym poradzić. Oprócz testu, serwis proponuje wiele wskazówek, jak radzić sobie z problemami sfery intymnej, opisuje główne dolegliwości (zaburzenia erekcji i potencji, obniżone libido, problemy psychologiczne), oferuje także porady ginekologów, urologów i psychologów. To wszystko ma pomóc internautom w spojrzeniu na swoją sferę intymną z innej perspektywy, w uświadomieniu, jak niewiele wystarczy zmienić, aby czerpać z niej zadowolenie i satysfakcję.Partnerzy najlepiej wiedzą, co drugiej osobie sprawia przyjemność, czym ją zaskoczyć. Rutyna i przyzwyczajenie zabijają spontaniczną radość z seksu, dobrze poeksperymentować, wprowadzić powiew świeżości w związku, odważyć się na coś, co do tej pory było tylko głęboko skrywaną fantazją. Warto podgrzać temperaturę w związku - bielizną, gadżetami, romantyczną kolacją.

Reklama

Test Jakości Życia Seksualnego wraz ze specjalnym serwisem poświęconym tej sferze życia jest częścią projektu, którego celem jest zbadanie poziomu zadowolenia internautów ze swojego życia seksualnego. Projekt zostanie podsumowany w postaci raportu zawierającego cenne i wiarygodne informacje na temat jakości życia seksualnego.