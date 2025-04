Melatonina to hormon wytwarzany przez mózg, który reguluje nasz wewnętrzny zegar biologiczny, czyli odpowiada za przejście organizmu ze stanu czuwania do snu i odwrotnie. Stanowi główny składnik leków i suplementów na bezsenność. Melatonina, o czym rzadziej się mówi, jest także substancją regulującą układ immunologiczny, ma działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, dzięki czemu chroni komórki przed uszkodzeniem (np. w czasie infekcji).

Komórki układu odpornościowego zawierające receptory melatoniny, reagują pod jej wpływem i uaktywniają się. Jednocześnie melatonina reguluje produkcję innych substancji ważnych w przebiegu infekcji: cytokin oraz tzw. opioidów endogennych o działaniu przeciwbólowym (np. endorfin, zwanych też hormonami szczęścia).

Melatonina jest substancją stosunkowo bezpieczną dla człowieka. Jej skutki uboczne przy stosowaniu niewielkich dawek są minimalne.

Ta wiedza sprawiła, że naukowcy postanowili sprawdzić wpływ zażywania melatoniny na przebieg zakażenia koronawirusem i wyniki okazały się niezwykle obiecujące.

W badaniu pod kierunkiem prof. Daniela Cardinali z Uniwersytetu w Buenos Aires, sprawdzano terapeutyczny potencjał melatoniny jako środka chroniącego komórki w zapobieganiu powikłaniom zakażeń COVID-19.

Wcześniej odkryto, że koronawirus wnika do organizmu i mnoży się poprzez receptory enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) występujące licznie w nosie i płucach człowieka.

Przy koronawirusie występują także zaburzenia snu, w czym melatonina również jest pomocna. Jest bowiem głównym składnikiem suplementów na poprawę snu. Wykazano też, że jest skuteczna w terapii cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych, a także zespołu metabolicznego – zatem stanów pogarszających przebieg COVID-19.

Czytaj też: Powikłania koronawirusa

Naukowcy sugerują też, że melatonina pełni funkcję adjuwanta, czyli jej przyjmowanie poprawia odpowiedź immunologiczną po szczepieniu przeciwko koronawirusowi.

Szczepionka przeciw koronawirusowi - najważniejsze informacje

Chociaż melatonina nie jest powszechnie stosowana w terapii COVID-19, autorzy badania uważają, że ma ogromny potencjał na tym polu. Jest lekiem, którego przyjmowanie warto rozważyć w trakcie zakażenia koronawirusem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę duży stopień bezpieczeństwa stosowania i niskie ryzyko skutków ubocznych.