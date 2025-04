Niemal co drugi człowiek jest nosicielem grzyba Candida. Przy sprzyjających mu warunkach może stać się on groźnym pasożytem i wywołać chorobę w swojego gospodarza. U kobiet bardzo często objawy dotykają narządów płciowych – mówimy wtedy o kandydozie lub grzybiczym zapaleniu pochwy. Jakie są przyczyny tej dolegliwości, jak jej zapobiec i jak leczyć nie tylko same objawy, ale i przyczynę tej bolesnej i krępującej choroby?

Czynniki sprzyjające powstawaniu grzybicy

Nie ma jednego czynnika odpowiedzialnego za rozwój grzybicy. Wystąpienie objawów może mieć bowiem zarówno podłoże farmakologiczne (stosowanie antybiotyków, sterydów, leków hormonalnych), jak i być związane z niewłaściwym stylem życia (stres, depresja) czy nieprawidłowo zbilansowaną dietą (np. bogatą w cukry i tłuszcze, ubogą w błonnik, witaminy i składniki mineralne). Zwłaszcza antybiotyki to broń obosieczna – z jednej strony niszczą bakterie chorobotwórcze, a zatem pomagają organizmowi w walce z chorobą, ale z drugiej strony zabijają także "dobre bakterie" – te, które żyją na wszystkich błonach śluzowych i stanowią pierwszą linię obrony przed infekcjami. Warto wiedzieć, że po skończonej antybiotykoterapii odbudowa naturalnej flory bakteryjnej może trwać nawet 8 miesięcy!

Reasumując, do czynników sprzyjających powstawaniu grzybicy na pewno zaliczyć można:

osłabiony układ immunologiczny,

infekcje bakteryjne i wirusowe,

zakażenia pasożytami,

przewlekły stres, brak snu i odpoczynku,

niedożywienie,

cukrzycę,

niedoczynność nadnerczy,

oparzenia,

nowotwory.

Wśród leków "winowajcami" grzybicy są najczęściej: antybiotyki, kortykosteroidy, gestageny (w kuracjach hormonalnych), preparaty przeciwreumatyczne i immunosupresyjne. Także picie zanieczyszczonej wody z kranu, palenie papierosów czy nadużywanie kofeiny może zwiększać ryzyko wystąpienia grzybicy.

Jak można zarazić się grzybicą?

Grzyby chorobotwórcze są łatwo przenoszone bezpośrednio z osoby chorej na zdrową (pocałunki, stosunek). Co więcej, zarazić można się także w sposób pośredni, tj. używając tych samych sztućców czy ręczników, poprzez kontakt z zarodnikami "zamieszkującymi" meble, maty kąpielowe czy dywany. Ryzyko wzrasta zawsze, gdy zarażony jest jeden z domowników. Trudno uniknąć zarażenia zwłaszcza, gdy osobą chorą jest partner seksualny. Najbardziej podatne za wystąpienie objawów są osoby z: zaburzeniami układu odpornościowego, krążenia lub hormonalnego, z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, chorzy nacukrzycę,nowotwór, osoby otyłe i starsze.

Grzybica pochwy – objawy i leczenie

Grzybica narządów rodnych u kobiet najczęściej związana jest zakażeniem grzybicą układu pokarmowego. Bliskość anatomiczna pęcherza moczowego i końcowego ujścia jelita grubego sprawia, że zakażenie i stan zapalny "przemieszczają się" na drogi moczowe i narządy płciowe. Towarzyszące grzybicy pochwy objawy to przede wszystkim: uciążliwy świąd, podrażnienie, zaczerwienienie i pieczenie pochwy i sromu, bolesne stosunki płciowe, dyzuria a także obecność serowatych upławów. Warto jednak zaznaczyć, że żaden z tych objawów nie jest objawem charakterystycznym dla grzybiczego zapalenia pochwy. Do potwierdzenia rozpoznania należy wykonać mikroskopowe badanie rozmazu wydzieliny pochwowej potwierdzające obecność drożdżaków, grzybni lub nibystrzępków. W przebiegu grzybicy pochwy nie obserwuje się zmian wartości pH, odczyn pochwy jest prawidłowy (poniżej 4,5). Dodatni wynik posiewu w kierunku Candida a brak objawów klinicznych nie jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia, ponieważ Candida albicans jest obecny w pochwie u co piątej kobiety w wieku rozrodczym.

Lekami z wyboru w leczeniu kandydozy pochwy są dopochwowo podawane: nystatyna lub leki z grupy azoli. Terapia tymi lekami występującymi w postaci dopochwowych tabletek, globulek, żeli czy kremów trwa z reguły od 3-14 dni. Możliwa jest jednorazowa terapia lekiem podanym w wysokiej dawce.

