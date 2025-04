Przyjmowanie leków w ciąży

Na większości ulotek dołączanych do opakowań leków znajdujemy informację o możliwości przyjmowania leków w ciąży. Leki wykazują różne działanie w zależności od okresu ciąży. Najbardziej niebezpieczne są w pierwszym trymestrze. Co oznaczają kategorie A, B, C, D i X leków? Jakie leki w ciąży są wskazane?

Ogranicz przyjmowanie leków przeciw przeziębieniu

Przeziębienie wydaje nam się dość łagodnym schorzeniem. Z tego powodu zamiast zostać kilka dni w domu, najczęściej staramy się je „przechodzić”. Mają nam w tym pomóc przeróżne leki. Wielu z nas, aby jak najszybciej dostrzec poprawę, jest w stanie przyjąć bardzo wiele różnych preparatów. Niestety często w wyniku „samo leczenia” przekraczamy dopuszczalne dawki substancji. Co zrobić, żeby nie przedawkować?

Leki przeciwbólowe

Leki przeciwbólowe, które można kupić bez recepty, to jedne z najbardziej popularnych farmaceutyków. Pomimo że można je stosować na własną rękę, nie są całkowicie bezpieczne. Mogą prowadzić m.in. do uszkodzenia wątroby.

Leki ziołowe

Leki ziołowe zawierają niską dawkę substancji czynnych. Nie oznacza to jednak, że przy ich stosowaniu nie mogą wystąpić działania niepożądane. Zwróć uwagę na to, gdzie kupujesz zioła i jakie leki przyjmujesz równocześnie ze stosowaniem preparatów roślinnych.

Leki przeciwkaszlowe mogą uzależniać

Leki przeciwkaszlowe, zawierające kodeinę można zakupić w aptekach bez recepty. Uważaj! Preparaty tego typu mogą uzależniać. Czy można przedawkować preparaty zawierające kodeinę? Jakie objawy „odstawienia” można zaobserwować przy zaprzestaniu stosowania leku?

Leki nasenne i uspokajające

Co czwarta osoba na świecie ma kłopoty ze snem. W terapii bezsenności stosowane są leki uspokajające i nasenne. Czy są to preparaty skuteczne i jak wygląda bezpieczeństwo ich stosowania? Jakie są naturalne metody walki z bezsennością?

