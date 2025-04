Leki OTC możemy zakupić bez recepty w każdej aptece a nawet w supermarketach. Ich ogólnodostępność nie świadczy jednak o tym, że są to preparaty całkowicie bezpieczne. Są to leki i jak każdy lek mogą wywoływać niepożądane skutki. Jakich zasad powinniśmy przestrzegać, aby prawidłowo zastosować lek u dziecka?

• Zawsze czytaj ulotkę leku dołączoną do opakowania!

• Zawsze stosuj się do zaleceń lekarza lub farmaceuty!

• Niemowlętom i małym dzieciom nie podawaj żadnych leków bez konsultacji z lekarzem.

• Nie podawaj dziecku dawki leku przewidzianej dla osoby dorosłej.

• Nie zakładaj, że dawka dla dziecka jest „proporcjonalnie” mniejsza od dawki dla dorosłego.

• Sprawdź skład leku – nie powinien on zawierać alkoholu.

• Zawsze używaj odpowiednich miarek do odmierzania właściwych dawek leków w płynie.

• Jeżeli stosujesz kilka preparatów OTC jednocześnie, zwróć uwagę, czy w składzie leków występuje ta sama substancja czynna. Pomoże to uchronić dziecko przed podaniem zbyt dużej dawki tej samej substancji.

• Pamiętaj, że małe dzieci mają trudności w połykaniu tabletek i nie chcą przyjmować leków o nieprzyjemnym smaku. Syropy i zawiesiny ułatwiają dawkowanie i przyjmowanie preparatu, bo mają przyjemny smak.

• Nie rozkruszaj drażetek ani nie wysypuj zawartości kapsułek. Otoczki te chronią substancję czynną przed rozpadem w żołądku i dzięki nim lek dociera do miejsca, w którym zaczyna swoje działanie. Można rozkruszać tylko tabletki nie powlekane (bez otoczki).

• Nie mieszaj rozkruszonych tabletek z pożywieniem ani z napojami. Może to zmniejszyć skuteczność działania leku.

• Pamiętaj, że leki można popijać tylko wodą.

• Nie okłamuj dziecka, że „lek jest smaczny”, a „zastrzyk nie boli”. Wytłumacz co to jest lek i dlaczego trzeba go stosować. Zwróć dziecku uwagę na to, że leki należy przyjmować z dużą ostrożnością

• Przechowuj leki w takim miejscu, które znajduje się daleko od oczu i rąk dziecka.

• Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące podawania leku, poradź się swojego lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej.

• Obserwuj swoje dziecko w trakcie stosowania leków pod kątem wystąpienia działań niepożądanych opisanych, bądź nie opisanych w ulotce.

• Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące sygnały (zmiana zachowania dziecka, niepokój, lęk, wymioty, biegunka, bóle brzucha, bóle głowy, omdlenia, wysypka skórna, zaczerwienienie twarzy i szyi, trudności w oddychaniu i inne), niezwłocznie skontaktuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

• Zapisz na wszelki wypadek numery telefonów do lekarza pediatry, na pogotowie i do centrum toksykologicznego.

