Każdy z nas wie, że człowiek w siedemdziesięciu procentach składa się z wody. Kolejne trzydzieści procent naszego ciała to różne substancje organiczne, z których najliczniejszą jest kolagen - podstawowe białko budulcowe kości, ścięgien, chrząstek, zębów, a przede wszystkim skóry. Starzenie można opisać jako proces stopniowego ubywania kolagenu z ciała, z naszej skóry, która wraz z utratą kolagenu traci elastyczność i młody wygląd.

KIEDY ZACZĄĆ WALKĘ Z CZASEM?

Do dwudziestego piątego roku życia kolagen jest produkowany przez organizm w stopniu wystarczającym do naturalnej regeneracji skóry. Do tego wieku stosowanie kolagenu w profilaktyce nie jest konieczne co nie oznacza, że kolagen w ogóle nie służy młodym ludziom. Cera trądzikowa, naczynkowa, pourazowa lub poparzona doskonale regeneruje się podczas terapii kolagenowej.

Najlepszą i najprostszą metodą uzupełniania kolagenu jest jego bezpośrednie dostarczanie z zewnątrz. Nie każdy jednak produkt kosmetyczny posiada wystarczającą ilość kolagenu, aby faktycznie odczuć działanie przeciwstarzeniowe.

Kolagen to białko będące podstawowym materiałem budulcowym naszej skóry. Odpowiada za zatrzymywanie w skórze wody oraz jej elastyczność i sprężystość. Stąd jego doskonałe właściwości nawilżające i przeciwzmarszczkowe.

KOLAGEN KOLAGENOWI NIERÓWNY

Z całą pewnością preparaty kolagenowe różnią się między sobą i to nie tylko formą zastosowanego kolagenu, ale również jego jakością, czystością i procentową zawartością w kosmetyku. Przy wyborze preparatu kolagenowego, ale i każdego dobrego kosmetyku, warto zwracać uwagę na kilka szczegółów. Oprócz wspomnianej jakości bardzo ważne jest zestawienie składników aktywnych. Kolagen jest bardzo chimeryczną substancją i cała sztuka polega na tym, aby wykluczyć możliwość jego interakcji z pozostałymi składnikami receptury.

Dobry kosmetyk musi pielęgnować skórę kompleksowo, więc warto, aby w tym „towarzystwie” znalazły się witaminy, wysokiej jakości oleje, ekstrakty roślinne, itp. najlepiej w formie mikrokapsułkowanej, gdyż ta gwarantuje ich wysoką jakość.

NAWET 68% REDUKCJI ZMARSZCZEK

Wyniki badań aparaturowych przeprowadzonych w renomowanych laboratoriach kosmetologicznych dowodzą: wysokiej jakości kolagen redukuje zmarszczki nawet o 20% już po 4 tygodniach stosowania...

Przykładem wysokiej jakości Kolagenu są kosmetyki firmy 3-Helisa. Badania kolagenu tej firmy przeprowadzono w Pracowniach Kosmetologii na grupie 30 osób w przedziale wiekowym 20 - 48 lat. U wszystkich pacjentów zastosowano identyczną metodę przygotowania skóry przed aplikacją Kolagenu i identyczną metodę aplikacji.

Rezultaty:

Aplikacja Kolagenu 3-Helisa u całej badanej grupy pacjentów wypadła pozytywnie a w szczególności:

• Nastąpiła poprawa nawilżenia skóry. Poprawa nawet o 25 %,

• Spłyceniu w wyraźny sposób uległy zmarszczki,

• Poprawiła się elastyczność i jędrność skóry,

• Rozjaśnił się koloryt karnacji,

• Obkurczyły się rozszerzone naczynka krwionośne,

• Wzrosła odporność skóry na niekorzystne czynniki zewnętrzne (wiatr, zimo),

• Zmniejszyło się wydzielanie łoju,

• Przyspieszeniu uległo zanikanie stanów zapalnych skóry (grudki i krostki ropne),

• Przywrócone zostało optymalne pH skóry (5,5 – 5,8) już po 4 tygodniach stosowania.

KOLAGEN – WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE

W preparatach kolagenowych nie powinno się stosować sztucznych barwników, silnych konserwantów i kompozycji zapachowych, które są w wielu przypadkach powodem alergii lub rozpadu kolagenu. Konsumentkom czasami przeszkadza ograniczony termin przydatności lub brak kompozycji zapachowych, ale po prostu preparaty kolagenowe należy traktować bardziej jak preparaty o właściwościach leczniczych niż zwykłe kosmetyki. Warto uczulać konsumentów, że kosmetyki z długimi terminami ważności bazują na bardzo silnych konserwantach, które z reguły nie są obojętne, zwłaszcza dla wrażliwej skóry. Ze względów bezpieczeństwa ważne są również nowoczesne metody aplikacji kosmetyku (z dozownikami i specjalnymi odpowietrzaczami, zapobiegającymi dostawaniu się powietrza do środka). W ten sposób nie dochodzi do zepsucia kosmetyku kolagenowego po sięganiu do słoiczka palcem. Takie rozwiązania z dozownikami zastosowano w linii 3-Helisa Desirable.