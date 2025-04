Obecnie firmy w preparatach kolagenowych stosują kolagen pod różnymi postaciami, a forma oferowanego w nich białka wynika z pierwotnego założenia producenta tj. funkcji jaką ma pełnić dany kosmetyk, ale również funduszy przeznaczonych na produkcję danego preparatu.



Nowoczesne metody biotechnologiczne dają wiele możliwości dzisiejszym producentom kosmetyków, ale niestety są to technologie drogie, niedostępne dla każdego, i na pewno nieprzeznaczone dla produkcji masowej.

Jak pozyskuje się kolagen?

Kolagen najczęściej stosowany w kosmetykach może być pochodzenia bydlęcego lub można otrzymać go również ze skór ryb. Od czasu "choroby szalonych krów", producenci surowców kosmetycznych zaczęli kłaść duży nacisk na zastąpienie tego pierwszego kolagenem pochodzenia rybiego, formą jak się wydaje bezpieczniejszą oraz mniej kontrowersyjną.

Kolagen w kosmetykach może być stosowany w postaci hydrolizatu białkowego - powstającego na skutek pocięcia białka na mniejsze cząstki lub w formie nienaruszonej w postaci kolagenu natywnego. Ten drugi powstaje w wyniku hydratacji - tak jak to ma miejsce w przypadku preparatów firmy 3 - Helisa.

Zatrzymać wodę w naskórku

Wolne aminokwasy, powstające w wyniku pocięcia kolagenu, działają nawilżająco. Jednak wadą większości związków należących do aminokwasów jest ich słaba przenikalność przez naskórek.

Uwodniony Bioaktywny Kolagen Morski HBC, którego jedynym i wyłącznym producentem jest firma 3-Helisa pozyskiwany jest opatentowaną metodą hydratacji. Zachowuje on unikalną potrójną helisę (nienaruszoną formę w jakiej kolagen występuje w naturze) i swoje rewelacyjne właściwości.

Kolagen:

przyspiesza odnowę komórkową skóry,

regeneruje ją i nawilża,

wyraźnie spowalnia proces starzenia,

redukuje zmarszczki,

poprawia jędrność dzięki czemu skóra pozostaje dłużej młoda i olśniewająca.

To doskonały środek filmotwórczy, który po nałożeniu na skórę tworzy wilgotny kompres, mający zdolność wchłaniania i zatrzymywania wody. Pierwsze widoczne efekty można zobaczyć już po pierwszym zastosowaniu preparatów 3-H.

Kolagen kolagenowi nierówny

Z całą pewnością preparaty kolagenowe różnią się między sobą i to nie tylko formą zastosowanego kolagenu, ale również jego jakością, czystością i procentową zawartością w kosmetyku. Przy wyborze preparatu kolagenowego, ale i każdego dobrego kosmetyku, warto zwracać uwagę na kilka szczegółów.

Bardzo ważne jest zestawienie innych składników aktywnych z kolagenem. Dobry kosmetyk musi pielęgnować skórę kompleksowo, więc warto, aby w tym "towarzystwie" znalazły się witaminy, wysokiej jakości oleje, ekstrakty roślinne, itp. najlepiej w formie mikrokapsułkowanej, gdyż ta gwarantuje ich wysoką jakość.

Nano-kapsułki stosowane przez firmę 3 - Helisa utrzymują wysoką koncentrację i świeżość składników aktywnych do momentu aplikacji kosmetyku na skórę przez konsumenta.

Firma może pochwalić się tym, iż jest jedyną w Polsce a jedną z trzech firm na świecie, która zastosowała w swojej recepturze ekstrakt z korzenia lukrecji zamknięty w nanokapsułkach.

Firma 3-Helisa stawia na jakość i ekskluzywność, dlatego surowce które stosuje w swoich laboratoriach, niełatwo znaleźć w innych kosmetykach, nawet tych wiodących marek przemysłu kosmetycznego.

Nasza propozycja

Podstawową linię kolagenową stanowi linia Prof. Przybylski Kolagen Aktiv Prywatna Formuła, w skład której wchodzą 3 produkty: Prof. Przybylski Kolagen Aktiv] - biologicznie aktywny, uwodniony żel kolagenowy w trzech odmianach tj. Biały - żel do pielęgnacji skóry twarzy i dekoltu, Szary - żel do ciała, na rozstępy i cellulit, Grafitowy - żel do pielęgnacji włosów i paznokci oraz Prof. Przybylski White Comfort - żel do pielęgnacji intymnej kobiet, Prof. Przybylski Black Comfort - żel do pielęgnacji intymnej mężczyzn.

Propozycja dla bardziej wymagających to kolagenowa, ekskluzywna i kompleksowa linia do pielęgnacji całego ciała - DESIRABLE, w skład której wchodzą:

- Kolagen Aktiv+ - wzbogacony substancjami aktywnymi uwodniony kolagen biologicznie aktywny HBC

- Black Comfort - łagodna pielęgnacja skóry męskiej po goleniu

- White Comfort - kompleksowa pielęgnacja twarzy i dekoltu dla kobiet dojrzałych

- Amino Pro Mask - intensywnie regenerująca maska do włosów

- Soft Comfort - natychmiastowa i intensywna pielęgnacja skóry wokół oczu

- Body Comfort - codzienna pielęgnacja całego ciała

- Velvetsilk Comfort - preparat kolagenowy do masażu i relaksu

- Hydroxy Comfort - preparat ujędrniający biust

- Hydroxy Pro Mask - intensywna terapia przeciw rozstępom

- Cell Comfort - skoncentrowany żel przeciw cellulitowi

- Synergy Comfort - 2 fazowy peeling enzymatyczny

- Nano Pro Mask - intensywna, szybko działająca maska przeciwzmarszczkowa do twarzy

- Silk Comfort - żel silnie regenerujący do dłoni

- Silkratin - żel wzmacniający i odżywiający paznokcie

- TTO Pro Calmer - odświeżająco-relaksujący preparat do stóp.

Jak stosować?

Większość preparatów należy stosować na świeżo oczyszczoną, wilgotną skórę. Należy pamiętać o zasadach aseptyki podczas stosowania preparatów kolagenowych oraz o przechowywaniu ich w temp. +(5-15) st. C, a także o wklepywaniu, a nie wcieraniu kolagenu w celu zachowania jego unikalnej struktury.

Nie należy stosować nadmiernych ilości kolagenu, który w takim wypadku ulegnie złuszczeniu. W większości kosmetyki 3-H należy stosować 2 razy dziennie - szczegółowe informacje zawierają ulotki wewnętrzne. Przy nadmiernym napięciu skóry można zastosować swój ulubiony krem.

Bezpieczeństwo

To na co warto zwracać uwagę przy wyborze kosmetyku, to to czy na opakowaniu widnieje informacja o niestosowaniu sztucznych barwników i kompozycji zapachowych, które są w wielu przypadkach powodem alergii.

Co do kwestii konserwantów, zwłaszcza w przypadku produktów kolagenowych, to można unikać konserwantów tych kontrowersyjnych np. parabenów. Całkowita rezygnacja ze środków konserwujących jest ryzykowna. Kolagen to białko, które jak każde białko jest dobrą pożywką dla drobnoustrojów. Pamiętajmy, że wtórne zanieczyszczenie produktu może być bardzo groźne dla naszej skóry. Zastosowanie minimalnej zawartości wysokiej jakości konserwantu nowej generacji, który przed dopuszczeniem do obrotu został wielokrotnie przebadany pod względem bezpieczeństwa, chroni konsumenta przed konsekwencjami zakażeń wtórnych objawiającymi się różnorodnymi problemami skórnymi. Dla bezpieczeństwa klientów naukowcy firmy 3-Helisa opracowali unikalną metodę zabezpieczenia kolagenu przed takimi zagrożeniami.

Ponadto, firma zrezygnowała ze stosowania sztucznych barwników i kompozycji zapachowych w swoich produktach w celu zminimalizowana ryzyka wystąpienia alergii. Swoisty zapach naszych kosmetyków jest zapachem charakterystycznym dla czystego kolagenu pozyskiwanego ze skór ryb oraz dla naturalnych olejków roślinnych, którymi wzbogaciliśmy kolagen w linii DESIRABLE.

Marka 3-Helisa to "synonim" doskonałej jakości

Laboratorium biotechnologiczne 3-Helisa istnieje od 2003 roku. Jest firmą młodą, pełną pasji dla badań kosmetologicznych. Każdy powstający produkt w firmie jest dziełem sztuki wynikającej z niezwykłej troski o piękny i naturalny wygląd skóry.

Poprzez innowacyjną technologię powstają doskonałe preparaty, które jak wszystko co perfekcyjne nie są powszechnie dostępne. Dotyczy to szczególnie linii DESIRABLE, która stworzona została z najlepszych dostępnych surowców na rynku, które w połączeniu z naszym unikalnym kolagenem daje niespotykane dotąd efekty w walce ze starzeniem się skóry.