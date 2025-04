Nadejście lata wyzwala w każdej kobiecie chęć bycia piękną i zadbaną, a skóra przyszłych mam musi stawić czoła szeregowi zmian: burzy hormonalnej, odwodnieniu, większej reaktywności i podatności na podrażnienia.

Skóra po okresie zimy jest mocno wysuszona, staje się szorstka i swędząca. Z każdym kolejnym miesiącem ciąży postępuje rozciąganie skóry w obrębie biustu i brzucha. Przyszłym mamom dokucza również nieprzyjemne uczucie napięcia skóry. Dodatkową bolączką wielu pań stają się powstające w czasie ciąży rozstępy.

Po ciąży przychodzi czas na wzmocnienie i modelowanie sylwetki, a także przywrócenie skórze dawnej jędrności i prawidłowego napięcia. Zanim przyszłe i świeżo upieczone mamy odsłonią ciało w lecie warto, aby zadbały o swoją skórę pielęgnując ją kosmetykami stworzonymi specjalnie dla nich.

„Sercem” gamy preparatów Mustela® jest unikalne połączenie 3 opatentowanych składników aktywnych pochodzenia naturalnego. Ich synergiczne działanie jest prawdziwym antidotum na zmiany, które zachodzą w skórze kobiet w trakcie i po ciąży:

Elastoregulator® - proteiny soi. Stymulują produkcję białek podtrzymujących skórę (kolagen + elastyna).

Lupeol - wyciąg z białego łubinu. Stymuluje produkcję wysokiej jakości kolagenu. Skóra utrzymuje swoją sprężystość.

Peptydy Awokado - znoszą uczucie ściągania skóry i stymulują produkcję lipidów naskórkowych. Redukują nadmierną reaktywność skóry.

Dodatkowe składniki, również czerpane z natury, wspierają tę regenerującą pielęgnację:

Ceramidy i olejek z zarodków pszenicy przywracają nawilżenie skóry (Specjalny krem do pielęgnacji biustu). Wyciąg z lukrecji działa przeciwświądowo (Silnie nawilżające mleczko do ciała). Wyciąg z Sophora japonica działa drenująco i pobudza lipolizę (Poporodowy regenerujący żel do ciała).

Z Mustela® 9 Miesięcy zachowasz piękno i zdrowie swojej skóry w ciąży i po porodzie.



