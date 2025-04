Badania profilaktyczne przed ciążą nie są obowiązkowe, ale warto je wykonać. Absolutne minimum to podstawowe badania krwi i badania ginekologiczne. Warto też zrobić testy na niektóre choroby zakaźne i, o ile nie robiłaś tego wcześniej, określić grupę krwi i wskaźnik Rh. Sprawdź, jakie badania warto zrobić, jeśli planujesz zajście w ciążę!

Jeśli planujecie ciążę, warto upewnić się, czy z twoim zdrowiem jest wszystko w porządku. Jeśli testy nic nie wykażą, będziesz mogła ze spokojem przygotowywać się do roli mamy. Jeśli nie, lekarz pomoże ci skorygować nieprawidłowości i zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie twoje, jak i maluszka.

Jakie badania warto zrobić przed zajściem w ciążę?

Podstawowe badania krwi

Przede wszystkim zrób podstawowe badania krwi. Morfologia krwi, lipidogram i test obciążenia glukozą to standardowe badania przesiewowe, które warto zrobić, by upewnić się, w jakiej jesteś formie. Z kolei określenie grupy krwi i wskaźnik Rh może być kluczowe dla bezpieczeństwa maleństwa (u kobiet nieposiadających wskaźnika Rh może dość do niebezpiecznego dla płodu konfliktu serologicznego). Jakie badania krwi warto zrobić przed ciążą?

Morfologia krwi (dodatkowo warto wykonać lipidogram i sprawdzić poziom mocznika i kreatyniny we krwi). Te podstawowe parametry krwi pozwalają ocenić

Określenie grupy krwi i wskaźnika Rh. Ten ostatni jest niezwykle istotny ze względu na ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego.

. Ten ostatni jest niezwykle istotny ze względu na ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego. Test OGTT, czyli doustny test obciążenia glukozą. Polega na podaniu pacjentce roztworu glukozy do wypicia, a następnie sprawdzaniu, jak reaguje na to organizm. W tym celu pobiera się krew minimum 2 razy: na czczo i po upływie 2 godzin. Czasem wykonuje się również 3 pomiar po upływie 1 godziny od wypicia glukozy. Podczas całego czasu trwania badania trzeba powstrzymać się od wysiłku (niewskazane są nawet spacery) i jedzenia i picia (można wypić niewielką ilość wody). Test ten wykonuje się też u kobiet w ramach diagnostyki cukrzycy ciężarnych.

Testy na choroby zakaźne

Przed zajściem w ciążę warto też zrobić badania na niektóre choroby zakaźne. Wiedząc o chorobie matki, lekarze mogą zapobiec przeniesieniu choroby na dziecko podczas ciąży lub w trakcie porodu. Jeśli planujesz ciążę, zrób badania na obecność:

wirusowego zapalenia typu B (WZW B)

HIV

toksoplazmozy

cytomegalii

Podjęcie leczenia przed i w trakcie ciąży ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa płodu i przyszłego zdrowia dziecka.

Badania ginekologiczne

Cytologia i USG macicy to badania, które każda dorosła kobieta powinna robić regularnie w ramach profilaktyki raka szyjki macicy i innych schorzeń ginekologicznych. Jeśli dawno ich nie robiłaś, warto wybrać się na nie przed planowanym zajściem w ciążę. Takie badania pozwolą ocenić budowę narządów rodnych (np. wykryją tyłozgięcie macicy) i wykryją groźne dla ciebie i ciąży choroby (m.in. mięśniaki macicy, które mogą utrudnić zajście w ciążę).

O skierowanie na badania możesz poprosić lekarza pierwszego kontaktu lub skorzystać z gotowych pakietów, oferowanych przez prywatne placówki zdrowia (wiąże się to z kosztem rzędu kilkuset złotych).

Co jeszcze powinnaś zrobić przygotowując się do ciąży?

Choć mówi się, że przygotowanie organizmu ciąży to "moda z zachodu", dbanie o dobrą kondycję przed poczęciem jest uzasadnione. Warto postawić na zdrową, dobrze zbilansowaną dietę, zrezygnować z używek i prowadzić bardziej aktywny tryb życia. Co ważne, rada ta dotyczy obojga przyszłych rodziców!

