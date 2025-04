Spis treści:

Podstawowym skutkiem odstawienia tabletek antykoncepcyjnych może być ciąża. Choć wydaje się to oczywiste, nie każda kobieta zdaje sobie sprawę z tego, że do zapłodnienia może dojść bardzo szybko.

Niektóre pacjentki wychodzą z założenia, że robią sobie tylko „detoks” od tabletek na jakiś czas, a jednocześnie zapominają o tym, że nie zażywając ich, nie są już dłużej chronione przed ciążą. Efekt jest łatwy do przewidzenia

Inne skutki odstawienia tabletek antykoncepcyjnych są często powrotem do wcześniejszych dolegliwości. U niektórych kobiet pojawia się trądzik, jeśli występował wcześniej, problemy związane z miesiączkowaniem: nieregularne cykle, osłabienie kondycji włosów i skóry, przybieranie na wadze. U niektórych kobiet dochodzi do opóźnienia lub braku miesiączki, okres może być też bardziej obfity i bolesny.

Wiele zależy od tego, w jakim celu była stosowana antykoncepcja. Spektrum działania pigułek jest znacznie szersze niż tylko ochrona przed ciążą. Jeśli kobieta stosuje pigułki wyłącznie w tym celu, wówczas skutkiem powinno być przywrócenie cyklu owulacyjnego i możliwość zajścia w ciążę w kolejnych cyklach.

W przypadku pacjentek, które przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek hormonalnych miały problemy z nieregularnością cyklu, występował brak miesiączek, aktywny był zespół PCOS objawiający się np. rzadkim miesiączkowaniem, to stany te mogą (choć nie muszą) powrócić do wcześniejszej normy

Po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych zdarzają się tzw. krwawienia z odstawienia – nie są to normalne miesiączki, a skąpe plamienie z dróg rodnych, które przeważnie pojawia się kilka dni od zażycia ostatniej pigułki i trwa 3-4 dni.

Choć nie ma określonego momentu najbardziej dogodnego na odstawienie pigułek antykoncepcyjnych, to jednak najlepiej zrobić to po skończeniu całego opakowania.

Moment odstawienia tabletek antykoncepcyjnych nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Oczywiście najlepszą na to chwilą jest skończenie opakowania i nie zaczynanie kolejnego. W ten sposób cykl kobiety będzie możliwie przewidywalny. Jednak przerwanie przyjmowania pigułek w trakcie cyklu nie spowoduje żadnych nieprzewidywalnych konsekwencji

Zajście w ciążę po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych jest możliwe od razu. Nawet jeśli pigułki były przyjmowane regularnie przez lata. Ochrona przed niechcianą ciążą kończy się automatycznie. Lekarze jednak sugerują wstrzymanie się przez pewien czas z planami powiększania rodziny ze względu na tzw. superowulację oraz potrzebę przygotowania organizmu do ciąży.

Zaleca się odczekanie 2-3 miesięcy, jeśli kobieta zamierza rozpocząć starania o ciążę po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych. W tym czasie może się poobserwować: jak wtedy będzie przebiegał jej cykl, czy nie pojawiają się żadne dolegliwości. Ważne również, aby rozpocząć w tym czasie świadome przygotowania do ciąży, tj.: rozpocząć wizyty u ginekologa, wykonać niezbędne badania, suplementować się kwasem foliowym i witaminami potrzebnymi w I trymestrze ciąży. Często pacjentki nie zdają sobie sprawy z tego, że to wszystko również jest ważne przed zajściem w ciążę

Choć nie ma na to twardych dowodów, obserwacje wskazują, że zajście w ciążę tuż po odstawieniu antykoncepcji, wiąże się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia ciąży wieloraczej (mnogiej).

Może dojść do tzw. superowulacji związanej z odblokowaniem dojrzewania jajeczek. Choć nie ma na to twardych naukowych dowodów, to czasami obserwuje się tendencję występowania ciąż wieloraczych po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych

– mówi dr n. med. Marcin Mika, ginekolog.