Zapotrzebowanie na kwas foliowy w ciąży wzrasta czterokrotnie. Po co go przyjmować i czym grozi niedobór kwasu foliowego? Sprawdzamy!

Kwas foliowy – właściwości

Kwas foliowy to inaczej witamina B 9 . Jest rozpuszczalny w wodzie, a w żywności występuje pod postacią folianów. Są nam one potrzebne do rozwoju komórek i prawidłowego działania układu nerwowego oraz krwiotwórczego.

Kwas foliowy to witamina egzogenna – oznacza to, że nasz organizm nie może jej sobie sam wytworzyć, a więc musimy ją dostarczać z pożywieniem.

Kwas foliowy - fakty i mity

Kwas foliowy – funkcje

Do najważniejszych funkcji kwasu foliowego zaliczamy:

tworzenie czerwonych krwinek,

wpływanie na układ nerwowy,

wpływanie na produkcję serotoniny – hormonu szczęścia,

zapobieganie chorobom serca, wylewom i zakrzepom żylnym,

branie udziału w syntezie materiału genetycznego komórek,

regulacja komórek nerwowych w okresie płodowym

pomaganie w odpowiednim funkcjonowaniu organów takich jak żołądek, wątroba i jelita,

pomaganie w walce ze stresem,

tworzenie soku żołądkowego,

zapobieganie anemii,

działanie uspokajające.

Gdy brakuje nam kwasu foliowego we krwi, mamy większe ryzyko popadnięcia w depresję, a także zachorowania na raka żołądka, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.

Kwas foliowy w ciąży

Kobiety ciężarne oraz te, które planują zajście w ciążę, powinny przyjmować 0,4 mg kwasu foliowego dziennie. Jest to ważne i dla zdrowia matki, i dziecka.

Kwas foliowy zapobiega niedokrwistości w ciąży, dla płodu ma natomiast znaczenie w profilaktyce wad cewy nerwowej (bezmózgowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa, rozszczep kręgosłupa), które mogą powstać podczas pierwszego miesiąca życia płodowego. Warto wiedzieć, że zapotrzebowanie na witaminę B 9 wzrasta w ciąży czterokrotnie.

Według badań 2-3 dzieci na 1000 urodzeń ma wady cewy nerwowej. Blisko 1 przypadek na 1000 kończy się śmiercią. Najczęściej dzieci z taką wadą mają przepuklinę oponowo-rdzeniową lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Kwas foliowy – dawkowanie

Dawkę kwasu foliowego dobiera lekarz. Przyjmuje się, że kobiety ciężarne potrzebują 400 mcg folianów dziennie, a osoby dorosłe w ogóle – 180-200 mcg na dobę.

Kwas foliowy – cena

Suplementy z kwasem foliowym można kupić w aptece bez recepty. Ich ceny wahają się zazwyczaj od 5 do 30 zł w zależności m.in. od tego, czy kupujemy preparat z dodatkowymi witaminami.

Kwas foliowy - nie tylko w ciąży?