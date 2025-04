Za oknem coraz zimniej. Jesienna słota, wilgoć i coraz częstsze przymrozki sprzyjają „łapaniu” powszechnych infekcji, takich jak przeziębienie, a nawet grypa. Nie dziwi więc, że szukamy sposobów na poprawę odporności. A jakie są Twoje sposoby na wzmocnienie naturalnych sił obronnych organizmu?

1. Ciepła herbatka z miodem i cytryną

Gorąca herbata to dobry sposób na rozgrzanie, gdy zmarznięci wracamy do domu. Wraz z każdym łykiem przyjemne ciepło rozlewa się po naszym wnętrzu. Dodatek cytryny i miodu może dodatkowo wspomóc nasz układ immunologiczny. Dlaczego? Witamina C, zawarta w cytrynie ma udowodniony wpływ pobudzający do działania elementy układu odpornościowego. Z jednej strony dzięki tej witaminie wzrasta ilość walczących z chorobotwórczymi organizmami przeciwciał.

Z drugiej sprzyja szybszemu zwalczaniu rozwijającej się infekcji. Dodając cytrynę do herbaty pamiętajmy, że witamina C ulega zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury. Cytrynę dodajmy więc do ciepłej herbaty, a nie do wrzątku. A co z miodem? Miód poza walorami smakowymi wykazuje również działanie bakteriobójcze. Wobec tego, jego dodatek do ciepłej (nie gorącej) herbaty pomoże wzmocnić układ immunologiczny i szybciej zwalczyć pierwsze objawy rozwijającej się infekcji.

2. Niezastąpiony czosnek

Czosnek to znany i ceniony sposób na zwalczanie infekcji i stymulowanie układu odpornościowego. Tę kuchenną przyprawę śmiało można nazwać naturalnym antybiotykiem. Czosnek ma udowodnione działanie bakterio- i grzybobójcze. Ponadto stymuluje aktywność białych krwinek – kluczowych elementów układu immunologicznego, wzmacniając tym samym naturalną odporność organizmu. Najlepsze właściwości dla naszego zdrowia ma świeży czosnek.

1-2 ząbków czosnku należy rozgnieść lub posiekać; następnie zalać gorącym mlekiem i tak przygotowaną miksturę wypić. W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę i przeziębienie, dla wzmocnienia naturalnej bariery immunologicznej organizmu dobrze jest stosować czosnek codziennie. Co jednak mają zrobić osoby, dla których zapach i smak tej rośliny jest nie do wytrzymania? Rozwiązaniem są gotowe preparaty czosnku dostępne w aptece, np. Perełki czosnkowe.

3. Przez żołądek do zdrowia

Prawidłowe odżywanie odgrywa niebagatelną rolę dla zachowania zdrowia. To właśnie z jedzeniem przyjmujemy składniki odżywcze: cukry, białka, tłuszcze, ale też witaminy, minerały i inne. Wszystkie niedobory żywieniowe mogą odbijać się na naszym zdrowiu. Często pierwszym objawem niedożywienia jest właśnie osłabienie odporności i częste chorowanie

np. na przeziębienie. Zapamiętajmy sobie: w okresie jesienno-zimowym spożywajmy bogate posiłki dostarczające wszystkich niezbędnych elementów odżywczych. Dodatkowo, warto do codziennego jadłospisu wprowadzić pokarmy stymulujące odporność, np. czosnek czy cebulę. Można też pokusić się o spożywanie pokarmów bogatych w witaminę C, cynk czy wapń, które sprzyjają mobilizacji układu odpornościowego. W diecie nie powinno zabraknąć olejów roślinnych

z pierwszego tłoczenia, np. z pestek winogron czy z oliwek, dostarczających niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które m.in. są konieczne do tworzenia niektórych elementów układu immunologicznego.

4. Trochę ruchu nie zaszkodzi

Być może jesienna aura nie zachęca do aktywności fizycznej, niemniej nie powinniśmy o niej zapominać. Regularna aktywność fizyczna jest korzystna dla pracy serca, utrzymania prawidłowej wagi; chroni przed rozwojem nadciśnienia, cukrzycy, ale także stymuluje układ odpornościowy. Wystarczy półgodzinny spacer dziennie, by zahartować ciało i przygotować do walki z infekcjami. Jednak uwaga! Przemęczenie jako skutek zbyt forsownych ćwiczeń, może osłabić odporność organizmu. Ćwiczmy, jednak z umiarem! Bez zbędnego przemęczania, które może nam zwyczajnie zaszkodzić

5. Skieruj swoje kroki do apteki



W okresie zwiększonej zapadalności na infekcje dobrze jest suplementować składniki, które korzystnie wpływają na odporność organizmu. Jeżeli nie przepadamy za surowymi owocami czy warzywami, warto zaopatrzyć domową apteczkę w witaminę C (samą lub w połączeniach np. z wapniem - Calcium C). Poszukajmy również preparatu, który dostarczy nam odpowiednią ilość substancji budulcowych szpiku kostnego czyli miejsca gdzie powstaję odporność naszego organizmu. Takimi substancjami są alkiloglicerole i skwalen, znajdujące się w oleju z wątroby rekinów. To najważniejsze źródło tych substancji, które spełniają nieprzecenioną rolę we budowaniu naszej naturalnej bariery ochronnej. Oferta tego typu preparatów jest ogromna, jak więc wybrać ten najlepszy? Zawsze ten o sprawdzonej skuteczności i potwierdzonej jakości. Dobrym wyborem suplementu wzmacniającego odporność organizmu jest BioMarine®. Preparat ten zawiera naturalny kompleks szlachetnych lipidów: alkilogliceroli i skwalenu oraz omega-3. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania BioMarine® w budowaniu odporności organizm u została potwierdzona m.in. badaniami klinicznymi. Wymieniona powyżej kompozycja szlachetnych lipidów jest niezbędna do produkcji elementów układu immunologicznego – limfocytów, przeciwciał i cytokin, a ponadto korzystnie wpływa na aktywność białych krwinek. BioMarine® warto stosować w celu profilaktyki, aby wzmocnić układ odpornościowy, ale także po to by szybciej zwalczyć infekcję i osiągnąć na powrót pełnię zdrowia.

W okresie jesienno – zimowym pamiętajmy o wzmacnianiu odporności. Unikniemy w ten sposób późniejszych, uciążliwych i nierzadko groźnych infekcji.