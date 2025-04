Szybkie tempo, niewystarczający brak snu, nieregularne posiłki, osłabienie …i przeziębienie czy grypa pojawia się niepostrzeżenie.

Reklama

Preparatów i sposobów na pozbycie się tej niemiłej dolegliwości jest wiele. Najrozsądniej sięgać po stare, sprawdzone metody i korzystać z dobrodziejstw natury. Pamiętamy o syropach z cebuli czy leczniczych właściwościach mleka z miodem i czosnkiem. My odkrywamy właściwości czarnego bzu w unikalnej formule..

Czarny bez (Sambucus nigra) to jedna z najstarszych roślin leczniczych. W czasach starożytnych nazywany był "drzewem życia". Owiany wieloma legendami. Znany i szeroko stosowany w polskiej medycynie ludowej. Ekstrakt z owoców czarnego bzu znajduje zastosowanie w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych przebiegających z gorączką. Jest skutecznym antidotum na przeziębienia, grypę i stany zapalne. Ale nie tylko, bo działa również moczopędnie, pobudza przemianę materii a nawet zwalcza wolne rodniki.

Owoce czarnego bzu zawierają flawonoidy, w tym unikalne antocyjany, które są jednymi z najsilniejszych, naturalnie występujących antyoksydantów.

Sambucol® - wyjątkowa kompozycja

Zawiera standaryzowany, przebadany laboratoryjnie ekstrakt z owoców czarnego bzu. Wyciąg obecny w preparacie Sambucol® pozyskiwany jest unikalną metodą opracowaną we współpracy ze światowymi naukowcami i wirusologami.

W organizmie wirus grypy przyłącza się do komórek nabłonka układu oddechowego, dzięki hemaglutyninie – białku, obecnemu na jego powierzchni. Wówczas wirus wnika do komórki, namnaża się i infekuje kolejne komórki a to prowadzi do objawów choroby.

Antivirin, zawarty w preparacie Sambucol blokuje hemaglutyninę i w ten sposób uniemożliwia wnikanie wirusa i jego namnażanie. Dzięki Antivirin wirus nie rozprzestrzenia się i skraca czas trwania grypy.

Proces pozyskiwania wyciągu z owoców czarnego bzu, zawartego w produkcie Sambucol®, zapewnia optymalne stężenie substancji aktywnych (w tym Antivirin®). Proces ekstrakcji z owoców czarnego bzu jest opatentowany (numer zgłoszenia patentowego 1976543).

Sambucol® wspomagając organizm skraca czas trwania grypy

W 2000 roku w Norwegii przeprowadzono wieloośrodkowe, kontrolowane badanie z udziałem 60 pacjentów z objawami grypy. Jedni przyjmowali preparat Sambucol a drudzy placebo. Pacjenci zaznaczali swoje samopoczucie na 10 punktowej skali - 0 złe samopoczucie

(kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka) – 10 – samopoczucie dobre (pokazujemy na wykresie). Okazało się, że osoby przyjmujące Sambucol, powracały do zdrowia średnio o 3-4 dni wcześniej niż pacjenci przyjmujący placebo.

Sambucol® wspomagając organizm efektywne działa na różne rodzaje wirusów grypy

Właściwości preparatu Sambucol® zostały udokumentowane w licznych pracach naukowych.

Badanie in vitro, przeprowadzone na liniach komórkowych, wykazało, że Sambucol® skutecznie redukuje ilość komórek zakażonych różnymi typami wirusa grypy.

Udowodniono, że Sambucol może być efektywnym środkiem w zwalczaniu tak niebezpiecznych wirusów jak wirus ptasiej i świńskiej grypy

Sambucol® wspomaga odporność organizmu

Stymuluje produkcje cytokin przez komórki układu odpornościowego. Dzięki temu w naturalny sposób wzmacnia i chroni układ immunologiczny.

Kiedy powinnyśmy stosować Sambucol®:

- w stanach przedgrypowych;

- grypie;

- przeziębieniach;

- osłabieniu organizmu;

- w okresach zwiększonego ryzyka infekcji.

Sambucol® jest dostępny w trzech wersjach:

- Sambucol® Original formula -do stosowaniu u dzieci powyżej 12. roku życia i dorosłych. Nie zawiera sztucznych barwników i aromatów.

120 ml – 28,00 pln

- Sambucol® Imunno forte – przeznaczony dla dzieci powyżej 12. roku życia i dorosłych. Nie zawiera sztucznych barwników. Produkt wzbogacony jest o witaminę C i cynk.

120 ml – 32,00 pln

- Sambucol® Kids – syrop dla dzieci powyżej 3. roku życia z dodatkiem witaminy C, pozbawiony barwników i aromatów.

120 ml – 24,00 pln

Linia produktów Sambucol® nie zawiera glutenu.

Produkt dostępny wyłącznie w aptekach na terenie całego kraju.

Reklama

Status: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.