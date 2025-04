Święta, święta - a po świętach...

Ach, te święta! Któż z nas ich nie kocha; zapach choinki, prezenty, tak długo wyczekiwane wolne od pracy dni, spotkania z rodziną i... suto zastawiony stół uginający się pod ciężarem rozmaitych smakołyków. Trudno jest się oprzeć czerwonemu barszczykowi z uszkami, pierożkom z kapustą, smażonemu karpiowi, kluskom z makiem czy kapuście z grzybami.

Z nie mniejszym smakiem sięgamy po śledzie w przeróżnej postaci, w duchu życząc sobie, aby kolejny rok był lepszy niż obecny. A na koniec jeszcze tylko mały deser... wigilijna kutia, keks, sernik, makowiec cioci, orzechy, bakalie i...czujemy się jak w niebie!

Niestety to co zdaje się być ucztą dla podniebienia niekoniecznie musi być ucztą dla naszej wątroby. Na efekty świątecznego łakomstwa nie trzeba długo czekać, radość ze spożytego posiłku szybko ustępuje przygnębieniu. Odczuwamy dokuczliwe bóle brzucha, wzdęcia, nudności, zaparcia ... To nic innego jak nasza wątroba, która woła o ratunek!

Na ratunek wątrobie

Choć nasza staropolska tradycja nakazuje spróbować każdej z 12 świątecznych potraw, zanim zasiądziemy przy wigilijnym stole pomyślmy o naszej wątrobie. W okresie świąt niestety często zapominamy jak ważna jest prawidłowa dieta.

Wątroba jest nie tylko największym narządem naszego organizmu, ale także pełni ogromną rolę w układzie pokarmowym i wydzielniczym. Tłuste i nadmierne jedzenie, nadużywanie alkoholu, stosowanie leków doprowadzają do zaburzeń jej pracy. Nawet woda, na której gotujemy potrawy ma, przez zawartość chloru i metali ciężkich, negatywny wpływ na jej prawidłową pracę. Warto więc dobrze wiedzieć jak funkcjonuje wątroba i co zrobić, aby wspomóc ją w prawidłowym działaniu.

Gdy coś leży na wątrobie

Wątroba to unikalna, naturalna oczyszczalnia szkodliwych produktów przemiany materii. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z jej detoksykacyjnych właściwości. Neutralizuje toksyny pochodzące z alkoholu oraz innych używek: mocnej kawy i herbaty, a nawet nikotyny. Bardzo łatwo jest jednak zaburzyć jej pracę w tej materii, dostarczając wymienionych substancji w nadmiarze lub łącząc je z niewłaściwym i nieodpowiednio zbilansowanym pożywieniem. Wątroba przestaje być wtedy tak efektywna w oczyszczaniu krwi z toksyn, co skutkuje ogólnym obniżeniem szybkości trawienia pokarmów, zaleganiem ich i nadmiernym otłuszczaniem ścian wątroby. Tak obciążona zaczyna dawać o sobie znać bólem, poczuciem niestrawności i nudnościami, wzdęciami oraz zaparciami.

Na zdrowie wątrobie

Powszechnie wiadomo, że to co pomaga wątrobie w jej zadaniach oczyszczania i przemianie materii to prawidłowa dieta, dostarczanie organizmowi substancji odżywczych, jedzenie lekkich, jak najmniej przetworzonych posiłków. To jednak tylko połowa sukcesu w drodze do zdrowia. Bardzo ważne jest dostarczanie wątrobie naturalnych substancji budulcowych i przyspieszających jej regenerację. Zaopatrując ją w witaminy i mikroelementy pomożemy uchronić narządy przed rozmaitymi dolegliwościami i poprawimy odporność organizmu. Wątrobie służy przede wszystkim kompleks witamin B, a także wyciągi z ziół o działaniu hepatoprotekcyjnym. Jak twierdzi gastrolog prof. Jan Hasik, najlepsze efekty w profilaktyce i leczeniu już zaistniałych dolegliwości dają preparaty zielarskie. Na licznych próbach wątrobowych u pacjentów stosujących wyciągi z ziół udowodniono bowiem, że najlepsze wyniki w poprawie stanu zdrowia daje wyciąg z karczocha (Cynara scolymus).

Przede wszystkim profilaktyka, czyli skutecznie wspomaganie zdrowia wątroby

Choć pewnych zwyczajów żywieniowych trudno nam się oduczyć i czasem jesteśmy podatni na porywy łakomstwa, czego najlepszym przykładem są święta, to powinniśmy jednak pamiętać o zbilansowanej diecie bogatej w witaminy i mikroelementy, odpowiednio dobranej do naszych potrzeb. To, co spożywamy ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i kondycję. Zdaniem dr. Zygmunta Stali, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, aby każdy kęs rzuć wolno, po to by ułatwić pracę wątrobie i żołądkowi, unikać napojów gazowanych, pikantnych potraw i tłustych mięsnych dań. Należy również ograniczyć spożywanie soli, a zastąpić ją ziołami o działaniu stymulującym układ trawienny: imbirem, kozłkiem lekarskim, majerankiem, miętą i dostarczać organizmowi odpowiednią porcję witamin. Taką, wyselekcjonowaną i wystandaryzowaną dawkę dobroczynnych substancji zawiera Hepason Complex.

Przygotujmy prawidłowo siebie i naszą wątrobę do świątecznego biesiadowania. Zamiast składać bezskuteczne i puste obietnice, że w przyszłym roku tak łatwo nie ulegniemy świątecznym pokusom, wypróbujmy inne sprawdzone środki zapobiegawcze. Wspomóżmy naszą wątrobę naturalnymi i bezpiecznymi preparatami roślinnymi, o potwierdzonym działaniu. Nowoczesnymi, bo stworzonymi w oparciu o współczesną wiedzę naukową, wiedzę, która zmienia się bardzo szybko i dzięki temu daje znakomite możliwości stworzenia preparatów o rzetelnych podstawach naukowych. Wówczas małe wykroczenia wobec diety nie będą nam już tak dokuczać. Pozostanie nam tylko cieszyć się każdym kęsem i podtrzymywać naszą staropolską tradycję, jeść by lepiej nam się wiodło, by kolejny rok był lepszy, byśmy byli… zdrowi!