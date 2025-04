Patrzysz w lustro i co widzisz? Zdrowe, lśniące, wzbudzające podziw włosy? Czy też raczej: matowe, pozbawione witalności i wypadające? Jeżeli ta druga wizja jest Ci bliższa – zastanów się czy pielęgnując swoje włosy nie popełniasz błędu.



Nie powinno nas dziwić, że nieodpowiednia pielęgnacja włosów odbija się piętnem na ich wyglądzie. Błędów wciąż popełniamy sporo jak wynika z badań prowadzonych przez specjalistów z domzdrowia.pl

Dowiedz się, czy i Ty nie masz czegoś na swoim sumieniu!



1. Mycie włosów w gorącej wodzie

Gorąca woda nie służy włosom. Włosy stają się matowe, pozbawione blasku. Wysoka temperatura sprzyja otwieraniu łusek włosa, co skutkuje utratą przez nie połysku. Dla dobra naszych włosów powinniśmy myć je w letniej wodzie, a przynajmniej na sam koniec spłukać chłodnym strumieniem. Zamknie to łuski włosa, a w efekcie - da efekt lśnienia włosów.

2. Za częste mycie

Włosy nie potrzebują codziennego mycia szamponem, a już tym bardziej szamponem typu 2 w 1 (szampon + odżywka). Jeżeli jednak lubisz, gdy Twoje włosy są codziennie świeże, używaj delikatnych szamponów do mycia np. z serii Biovax.

3. Szarpanie

Gwarantuję Ci, że Twoje włosy nie lubią szarpania. Niestety, do czesania często używamy cienkich grzebieni o zbyt gęsto osadzonych ząbkach. Niestety szarpią one włosy, co je łamie i niszczy. Włosy staraj się rozczesywać grubym grzebieniem o szeroko rozstawionych zębach. Zawsze czesz włosy z kierunkiem ich rośnięcia, nigdy pod włos!

4. Mocne pocieranie skóry głowy i włosów

Ile razy zdarzyło nam się wyjść z kąpieli i trzeć ręcznikiem po głowie, byleby szybciej wysuszyć włosy. Takie postępowanie jest zgubne dla włosów – tracą one swoją miękkość, stają się szorstkie matowe, a dodatkowo połamane i zniszczone. Pamiętaj – nadmiar wody wygniataj z włosów miękkim ręcznikiem. Nigdy nie trzyj głowy!

5. Suszenie pod włos gorącym powietrzem

Dla prawidłowej pielęgnacji włosów bardzo ważne jest, jak skierujemy strumień powietrza suszarki. Suszenie pod włos może skutkować otwieraniem łusek włosa, a przez to ich zmatowieniem i pozbawieniem blasku. Dlatego – włosy susz zawsze z kierunkiem ich rośnięcia. To dodatkowo „mechanicznie” zamknie łuskę włosa. O tym, by powietrze suszarki było zaledwie letnie, a nie gorące nawet nie wspominamy. Jeżeli nie posiadasz suszarki z regulowaną temperaturą, może czas pomyśleć o nowej?

6. Unikanie fryzjera

To błąd, który (na szczęście) dotyczy tylko najbardziej leniwych. Jednak dla porządku – przypomnijmy. Raz w miesiącu powinniśmy podciąć końcówki włosów i odświeżyć fryzurę.

7. Nieodpowiednie kosmetyki

Niestety – często stosujemy kosmetyki nieprzeznaczone dla naszych włosów. Nie zastanawiając się, sięgamy po szampon czy odżywkę stosowaną przez wszystkich członków rodziny. A przecież – nie ma szamponu uniwersalnego dla wszystkich! Osoba o włosach suchych powinna stosować kosmetyki, które je nawilżają, a osoba z problemem łupieżu - szampon, który pomoże go leczyć. Pamiętajmy – wybierajmy kosmetyki przeznaczone dla nas! Ponadto, chcąc dbać o włosy warto stosować preparaty sprawdzonej, dobrej jakości, które nie szkodzą włosom. W kosmetykach często stosowane są konserwanty (m.in. parabeny), czy sztuczne detergenty (np. SLS, SLES), mogące powodować podrażnienie skóry głowy, świąd czy stan zapalny. Stąd – jeżeli nasze włosy są osłabione i szukamy delikatnych preparatów do włosów nie powodujących podrażnień, sięgajmy po produkty bez parabenów, czy SLS (np. Produkty do włosów Biovax firmy L'Biotica).

8. Nadmiar kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji

Nadmiar kosmetyków na włosach sprawi, że fryzura stanie się ciężka a same włosy będą mieć skłonność do przetłuszczania. Staraj się stosować tylko jeden najlepszy dla Ciebie kosmetyk do stylizacji, a odżywki czy maseczki – 2-3 razy w tygodniu (nie przy każdym myciu głowy). Do codziennej pielęgnacji warto rozpylić na włosach wzmacniającą mgiełkę np. Radical.

9. Nadmiar zabiegów na włosach

Niestety – zabiegi z użyciem wysokich temperatur – suszenie, kręcenie na lokówce, prostowanie, ale też ondulacja, farbowanie, na dłuższą metę nie służą włosom. Powinniśmy zrezygnować z intensywnych zabiegów na włosach i dać im czas do regeneracji. Odpowiednia troska i pielęgnacja - tego potrzebują włosy zniszczone zabiegami fryzjerskimi.

10. Nieodpowiednia dieta

Wypadanie i osłabienie włosów ma często swoją przyczynę w nieodpowiedniej diecie – pozbawionej pełnego zestawu witamin, minerałów, aminokwasów. Jeżeli borykasz się z osłabionymi włosami, które nieomal „lecą Ci z głowy” pomyśl o zmianie diety, a przynajmniej – zainwestuj w witaminy. Może być to standardowy zestaw witamin i minerałów – np. Centrum, Falvit, albo suplement specjalnie przeznaczony dla wzmocnienia osłabionych włosów (np. L'Biotica Włosy i Paznokcie).