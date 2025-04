Masz problem z nadmiernym wypadaniem włosów? Twoje włosy są matowe, pozbawione blasku i witalności? Stanowczo chcesz zmienić wygląd swoich włosów? Czy wiesz, że już drobna zmiana w diecie i sposobie pielęgnacji włosów może znacząco poprawić ich kondycję?

Reklama

Zobacz też: Wypadanie włosów w ciąży i po ciąży – co robić?

Dlaczego moje włosy wypadają? Przede wszystkim należy pamiętać, że wypadanie włosów jest

procesem fizjologicznym. Uważa się, że wypadanie do stu włosów dziennie jest w pełni normalne.

Jednak nie miejmy złudzeń! Czasem włosy wypadają w ogromnej ilości. Na ubraniach, w łazience,

na szczotce czy grzebieniu, wszędzie widzimy to co jeszcze przed chwilą mieliśmy na głowie. Stan ten powinien nas zaniepokoić.

Każda osoba musi samodzielnie zrobić swój rachunek sumienia i zastanowić się, dlaczego

akurat jej włosy są osłabione, a przez to nadmiernie wypadają.

Jeżeli podejrzewasz, że wypadanie Twoich włosów może mieć związek ze środowiskiem, w którym przebywasz, nieodpowiednią pielęgnacją włosów lub złym odżywianiem – już teraz zrób krok i dowiedz się: co możesz zrobić, aby polepszyć kondycję Twoich włosów.

Co sprzyja wypadaniu włosów?

Na stan Twoich włosów ma wpływ szereg różnorodnych czynników:

niedoborowa dieta – jeżeli w Twojej diecie brakuje na co dzień niektórych witamin: szczególnie z grupy B, minerałów takich jak cynk, żelazo czy krzem – włosy mogą stracić blask, stać się łamliwe i osłabione; problemy z wypadaniem włosów mają często osoby stosujące głodówki lub restrykcyjne diety,

– jeżeli w Twojej diecie brakuje na co dzień niektórych witamin: szczególnie z grupy B, minerałów takich jak cynk, żelazo czy krzem – włosy mogą stracić blask, stać się łamliwe i osłabione; problemy z wypadaniem włosów mają często osoby stosujące głodówki lub restrykcyjne diety, stres – silne przeżycia emocjonalne mogą skutkować nadmiernym wypadaniem włosów,

– silne przeżycia emocjonalne mogą skutkować nadmiernym wypadaniem włosów, intensywne zabiegi na włosach – niestety niektóre zabiegi fryzjerskie: ondulacja,farbowanie, częste suszenie gorącym powietrzem, prostowanie i inne – niszczą strukturę włosa, powodują rozdwajanie się końcówek oraz sprzyjają ich wypadaniu,

– niestety niektóre zabiegi fryzjerskie: ondulacja,farbowanie, częste suszenie gorącym powietrzem, prostowanie i inne – niszczą strukturę włosa, powodują rozdwajanie się końcówek oraz sprzyjają ich wypadaniu, pora roku – znanym jest fakt, że włosy nadmiernie wypadają po lecie oraz na wiosnę, stan fizjologiczny – wiele kobiet skarży się na nadmiernie wypadające włosy w okresie połogu i laktacji; stan ten można tłumaczyć dużymi zmianami w wydzielaniu hormonów u takich kobiet.

Nie chcę, aby moje włosy wypadały!

Nikt nie jest zadowolony z nadmiernej utraty włosów.

Jeżeli jest to i Twój problem już teraz zadbaj o to co masz na głowie!

1. Zainwestuj w witaminy

Standardowy zestaw witamin i minerałów, dostępny w każdej aptece już po 2-3 tygodniach

regularnego stosowania powinien wpłynąć pozytywnie na Twoje włosy. Możesz też kupić

suplementy, których skład jest ściśle dostosowany do potrzeb włosów. Oprócz witamin i minerałów,

zawierają zazwyczaj wyciągi z ziół (skrzyp, pokrzywa), aminokwasy (lizyna, metionina).

Przykładem takiego preparatu, może być popularna i ceniona Silica.

2. Zrelaksuj się

Traktuj tę poradę na poważnie: relaks i odpoczynek sprzyja Twoim włosom. Umiejętność przejścia

w stan relaksu, przyda się nie tylko ze względu na włosy. Już pół godziny spokojnego spaceru

dziennie powinno pomóc zregenerować siły i odprężyć umysł.

3. Zrezygnuj z agresywnych zabiegów pielęgnacyjnych

Jak pisaliśmy na początku, wszelkie intensywne zabiegi na włosach, w dłuższym okresie czasu

pogarszają ich stan. Jeżeli Twoje włosy są matowe, końcówki się rozdwajają, a włosy wypadają -

odłóż na bok pomysł – farbowania, ondulacji, czy innych zmian wyglądu włosów. Jedyne co

możesz teraz zrobić to skrócić włosy lub podciąć końcówki.

4. Odpowiednio dbaj o włosy

Właściwa pielęgnacja włosów, to prawdziwa umiejętność. Często nie zdajemy sobie sprawy jak

wiele błędów popełniamy dbając o swoje włosy. Jeżeli Twoje włosy są osłabione, zwróć uwagę czy

nie popełniasz w tym obszarze pomyłek.

Myj włosy letnią (nie gorącą) wodą. Szampon należy wmasowywać we włosy i skórę głowy. Nigdy nie szarp za włosy, szczególnie w czasie mycia możesz narazić je w ten sposób na mechaniczne uszkodzenia.

Szampon należy wmasowywać we włosy i skórę głowy. Nigdy nie szarp za włosy, szczególnie w czasie mycia możesz narazić je w ten sposób na mechaniczne uszkodzenia. Szampon dobieraj do swojego rodzaju włosów. Jeżeli Twoje włosy nadmiernie wypadają i są osłabione, możesz sięgnąć po szampony zawierające składniki wzmacniające włosy – m.in. rzepę, skrzyp (np. Szampon Radical).

Jeżeli Twoje włosy nadmiernie wypadają i są osłabione, możesz sięgnąć po szampony zawierające składniki wzmacniające włosy – m.in. rzepę, skrzyp (np. Szampon Radical). Włosy osłabione wymagają odżywienia z zewnątrz. Warto zainwestować w odżywkę do włosów. I w tym wypadku można sięgnąć po preparat na bazie naturalnych składników – np. odżywkę Pokrzepol zawierającą wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, brzozy, kiełków soi i pszenicy, które kompleksowo wzmacniają cebulki włosów stymulując ich wzrost i regenerację. Odżywka dodatkowo zawiera pantenol, który chroni strukturę włosa przed rozdwajaniem.

Warto zainwestować w odżywkę do włosów. I w tym wypadku można sięgnąć po preparat na bazie naturalnych składników – np. odżywkę Pokrzepol zawierającą wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, brzozy, kiełków soi i pszenicy, które kompleksowo wzmacniają cebulki włosów stymulując ich wzrost i regenerację. Odżywka dodatkowo zawiera pantenol, który chroni strukturę włosa przed rozdwajaniem. Nigdy nie trzyj ręcznikiem po głowie - naraża to strukturę włosa na uszkodzenia. Delikatnie wygniataj wodę z włosów.

- naraża to strukturę włosa na uszkodzenia. Delikatnie wygniataj wodę z włosów. W miarę możliwości – nie używaj suszarki. Pozwól, by Twoje włosy wyschły bez traktowania ich wysoką temperaturą.

Na koniec, włosy warto spryskać mgiełką, która w ciągu całego dnia będzie je odżywiać i chronić

przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego. Odpowiednio dobrany płyn na włosy

będzie chronić je przed przesuszeniem, wypadaniem i nadmierna łamliwością. Przykładem płynu

do rozpylania na włosy jest Pokrzepol, stworzony na bazie ekstraktów roślinnych, które tak jak i

wspomniana wyżej odżywka stymulują wzrost włosów i zapobiegają ich wypadaniu.

Reklama

Spróbuj postępować według powyższych wskazówek, a Twoje włosy powinny

wzmocnić się, nabrać witalności i blasku. Przekonaj się sam!