Kiedy zastosowanie suplementacji jest wskazane?



Na zdrowy wygląd składa się przede wszystkim racjonalna i prawidłowa dieta, dostarczająca wszystkich potrzebnych organizmowi substancji odżywczych. W dzisiejszych czasach jest to jednak trudne – na to, co jemy i jak się czujemy ma wpływ szybkie tempo pracy czy życie w ciągłym stresie. Powinniśmy wtedy zastosować suplementację, czyli uzupełnianie niedoborów witamin i minerałów przez przyjmowanie nutrikosmetyków. Są to preparaty w pigułkach lub kapsułkach, które zawierają składniki pomocne w konkretnych dolegliwościach jak np. łamliwość paznokci, wypadanie włosów, łupież i wiele innych.

Reklama

Jeśli zastanawiamy się, czy w naszym wieku możemy zacząć je przyjmować, musimy wiedzieć, że zależy to od celu stosowania preparatu. Jeśli chcemy wzmocnić włosy, paznokcie lub poprawić wygląd skóry, możemy sięgnąć po nutrikosmetyki już koło 20. roku życia. Te działające przeciwzmarszczkowo powinnyśmy rozpocząć suplementować już przed pojawieniem się pierwszych zmarszczek, czyli ok. 30. roku życia.

Substancje odżywcze w nutrikosmetykach



Nutrikosmetyki mogą mieć różną recepturę zależnie od przeznaczenia.

Najczęściej zawierają witaminy jak: A, E, C, D z grupy B, beta karoten i minerały (selen, cynk, krzem, wapń, magnez). W ich składzie występują również substancje aktywne. Może wśród nich wyróżnić: kwas hialuronowy, flawonoidy, kolagen, koezym Q10, likopen. Większość nutrikosmetyków zawiera substancje przeciwutleniające, np.: witaminy E i C, polifenole, beta-karoten, które usuwają wolne rodniki, powodujące starzenie się organizmu. Dzięki nim dłużej zachowamy młodą skórę. W preparatach wskazanych do poprawy wyglądu włosów i paznokci znajdziemy też niezbędne witaminy z grupy B, H i minerały takie jak: cynk, krzem i żelazo. Nasze włosy staną się dzięki nim mocne, a paznokcie nie będą się rozdwajać. W suplementacji wspomagającej odchudzanie stosuje się polifenole i wyciągi roślinne, które pobudzają krążenie w skórze, regulują gospodarkę wodną i spalają tkankę tłuszczową.

Jak działają nutrikosmetyki?



Substancje aktywne wchłaniają się z jelit do krwioobiegu i są roznoszone po organizmie. Najpierw trafiają do żyły głównej. Następnie, kiedy już dostarczą niezbędnych składników najważniejszym narządom, kierują je do skóry i paznokci. Dlatego nie od razu widać efekty ich stosowania i warto wybierać preparat działający na konkretny problem.

Zobacz też: Co powinien mieć w składzie dobry suplement wspomagający odchudzanie?

Przy jakich dolegliwościach możemy je stosować?



Nutrikosmetyki pomagają w wielu problemach ze skórą i włosami. Zaliczamy do nich: trądzik, łupież i wypadanie włosów, zniszczone i łamliwe paznokcie.

W leczeniu łupieżu i wypadaniu włosów nutrikosmetyki zwalczają stany zapalne wywoływane działaniem bakterii. Wzbogacone są w biotynę, przez co wzmacniają od środka cebulki włosa.

Suplementacja jest niezbędna w walce z niedoskonałościami cery, wypryskami i krostami. Zawierają one potrzebny cynk, dzięki któremu skóra się regeneruje i rany szybciej się goją. Działające w nich witaminy z grupy B, C i A odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie skóry.

Jeśli chcemy mieć mocne paznokcie i lśniące włosy, powinniśmy stosować preparaty z kolagenem, siarką i aminokwasami siarkowymi, które są konieczne dla właściwej budowy płytki paznokciowej. W tradycyjnej polskiej diecie spożywamy za mało nienasyconych kwasów tłuszczowych, które możemy znaleźć w rybach, dlatego bardzo ważne jest dostarczanie ich w postaci suplementacji. Tabletki takie wzmacniają strukturę włosów i skóry i odżywiają je od wewnątrz.

Kolejnym problemem, jaki doskwiera wielu osobom, jest nadmierna potliwość. Nie wystarczy w tym przypadku używanie antyperspirantów, trzeba zablokować wytwarzanie potu przez organizm, działając od środka. Takie osoby powinny sięgać po preparaty z wyciągami roślinnymi.

Melisa zmniejsza potliwość spowodowaną sytuacjami stresowymi, szałwia ograniczy wydzielanie potu, pokrzywa spowoduje większe wydalanie wody w moczu (co zmniejszy usuwanie jej z organizmu w postaci potu).

Możemy stosować nutrikosmetyki nie tylko by walczyć z dolegliwościami, ale również ze względów estetycznych, np. powiększenie biustu czy uzyskanie naturalnej i zdrowej opalenizny. Preparaty zwiększające rozmiar biustu zawierają fitoestrogeny, powodujące rozrost tkanki piersiowej. Suplementy zapewniające ładną opaleniznę przyspieszają procesy brązowienia skóry, dzięki pobudzaniu funkcjonowania melaniny przez substancje aktywne jak beta-karoten czy likopen. Jednocześnie chronią przed szkodliwym wpływem promieni UV i hamują procesy starzenia przez działanie przeciwutleniaczy (np. witaminy C).

Czas przyjmowania i pojawienia się zauważalnych efektów



Nutrikosmetyki powinniśmy stosować najkrócej miesiąc, ale by uzyskać pożądany efekty, najczęściej zaleca się dawkowanie ich przez okres 3 miesięcy. Potem należy odstawić je na ten sam czas zanim zaczniemy przyjmować je na nowo.

Ważne jest, by przyjmować preparaty systematycznie i nie zniechęcać się po pierwszym tygodniu, na widoczne rezultaty trzeba bowiem cierpliwie poczekać. Należy pamiętać, by nie przesadzać z ilością przyjmowanych preparatów. Jest to bardzo niebezpieczne ze względu na możliwość kumulowania się w organizmie witamin czy minerałów.

Oczywiście nutrikosmetyki nie zastąpią prawidłowej diety, gdyż tylko dzięki niej będziemy mogli cieszyć się zdrowiem, piękną skórą i dobrym samopoczuciem. Mogą być one jedynie jej uzupełnieniem.

Reklama

Zobacz też: Czy suplementy diety można przedawkować?