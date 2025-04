Zabłyśnij pięknem, dbając o skórę od wewnątrz

W dzisiejszych czasach bardzo popularne jest twierdzenie „Jak cię widzą, tak cię piszą”.Każda z nas pragnie na zawsze pozostać młodą i atrakcyjną. Normą stało się, że coraz więcej kobiet korzysta z nowoczesnych kosmetyków pielęgnacyjnych, systematycznie odwiedza fryzjera i gabinety kosmetyczne.

Czasem niektóre wybierają najbardziej radykalne metody, jakimi są zabiegi chirurgii plastycznej, wiążące się niejednokrotnie z poważnymi powikłaniami natury medycznej. Starzenie się to naturalny proces, którego nie da się w żaden sposób uniknąć. Niemniej, ogromne znaczenie w zachowaniu jak najdłużej młodego wyglądu ma również, poza zdrowym trybem życia, to jak odżywiamy i dbamy o skórę wspomagając jej pielęgnację od wewnątrz.

BUDOWA SKÓRY

Z upływem czasu nasza skóra starzeje się i traci swój młodzieńczy wygląd. Niemniej, aby cieszyć się dłużej pięknem i blaskiem skóry należy poznać jej strukturę oraz uświadomić sobie jak ważne jest dostarczenie jej odpowiednich składników opóźniających proces jej starzenia.

Skóra ma złożoną budowę warstwową i jest narządem bezwzględnie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu jako jego całości. W jej skład wchodzą:

naskórek

skóra właściwa

tkanka podskórna

Komórki naskórka podlegają odnowie, której proces trwa około 28 dni. Na powierzchni naskórka znajduje się ochronna warstewka - płaszcz lipidowy. Obecność jego jest ważna dla zachowania właściwego nawodnienia warstwy rogowej naskórka, nadającymi jej odpowiednią elastyczność. Rolą naskórka jest zapobieganie uszkodzeniom i utraty wilgoci, ochrona przed promieniami słonecznymi, brudem i bakteriami, a także pomoc w regulacji temperatury ciała.

Skóra właściwa znajduje się pod naskórkiem, dostarczając mu wilgotności. To właśnie od kondycji włókien ją tworzących (kolagenowych, elastyny), nadających skórze elastyczności, w dużym stopniu zależy jak szybko będą pojawiały się pierwsze, tak nie chciane przez nas zmarszczki.

Tkanka podskórna natomiast to najgłębsza warstwa, zawierająca komórki tłuszczowe. Izoluje przed nagłymi zmianami temperatury oraz nadaje twarzy jej kształt i rysy.

NIE TYLKO CZAS JEST WROGIEM MŁODOŚCI

To naturalne, że skóra w pewnym wieku traci już swoją jędrność, zmienia się owal twarzy i pojawiają się pierwsze oznaki starzenia w postaci zmarszczek. Dodatkowo, proces ten przyspieszony zostaje przez tryb życia jaki prowadzimy; w ciągłym pośpiechu, nie wysypiając się, jedząc niepełnowartościowe posiłki pozbawione wielu ważnych składników odżywczych, witamin i minerałów. Zanieczyszczone środowisko, dym papierosowy, promieniowanie słoneczne (promieniowanie UV, światło niebieskie) jak i korzystanie z solarium to kolejne czynniki, które uszkadzają włókna kolagenowe oraz generują powstawanie wolnych rodników w skórze. Stres, brak witamin i ruchu na świeżym powietrzu to następne powody niezdrowego wyglądu twarzy.

Palenie tytoniu odbija się niekorzystnie nie tylko na zdrowiu, ale i na wyglądzie – skóra osoby palącej staje się szara i szybciej się starzeje. Dym papierosowy zawiera aż 4 tysiące szkodliwych substancji, a wdychając dym tytoniowy przyczyniamy się do pojawienia w organizmie ogromnych ilości wolnych rodników. Jednocześnie część szkodliwych substancji zawartych w dymie, a także klimatyzacja czy też promienie UV powoduje obniżenie poziomu wit. A, C i E, czyli antyutleniaczy

zwalczających wolne rodniki. Niedotleniona skóra twarzy ma więc gorsze zdolności regeneracyjne, staje się przez to szara, przesuszona, traci elastyczność, pojawiają się na niej przebarwienia i zmarszczki, zarówno płytkie mimiczne, jak i charakterystyczne dla palaczy – głębokie zmarszczki wokół ust. Niedotlenienie skóry twarzy spowodowane niedokrwieniem zakłóca też produkcję włókien kolagenu i elastyny - odpowiedzialnych za sprężystość skóry. Podczas palenia może nastąpić obniżenie poziomu estrogenów, co wpływa na wystąpienie suchości skóry i zmniejszenie ilości włókien kolagenowych.

Światło słoneczne pozytywnie wpływa na samopoczucie i dodaje energii. Jednakże przekroczenie pewnej dawki promieniowania może być niebezpieczne dla naszej skóry, czego wynikiem są zmiany skórne, przebarwienia oraz zostaje przyspieszony proces jej przedwczesnego starzenia się. Włókna kolagenu i elastyny ulegają zmianom degeneracyjnym pod wpływem szkodliwych promieni UV (promieniowania niebieskiego). Jednakże w ostatnich latach liczne badania potwierdziły skuteczność luteiny pomagającej w neutralizacji wolnych rodników wytwarzanych w skórze pod wpływem działania promieniowania UV i czynników środowiskowych.

Z pewnością każda z nas może zaliczyć na swoim koncie po kilka z wymienionych czynników wpływających negatywnie na stan swojej skóry. Jak zatem sobie z tym radzić?

KOSMETYKA – codzienne zabiegi pielęgnacyjne



Niemal dla każdej kobiety priorytetem jest aby pozostać jak najdłużej młodą i atrakcyjną Wciąż śledzimy i testujemy nowinki kosmetyczne, a gdybyśmy tylko mogły wydałybyśmy ogromne sumy pieniędzy na wszelkie "środki upiększające", byleby tylko wyglądać pięknie i mieć idealną cerę. Profesjonalne zabiegi kosmetyczne wykonywane w salonie kosmetycznym, bądź pielęgnacja domowa nawet przy użyciu luksusowych i nowoczesnych kosmetyków nie zadziała u „źródła”. Oczywiście dbanie o twarz i ciało przy zastosowaniu wysokiej klasy kremów, peelingów, balsamów i maseczek z pewnością korzystnie wpłynie na nasz wygląd czy też urodę i zmniejszy ryzyko szybkiego starzenia się. Niestety ani kremy ani inne preparaty pielęgnacyjne nie są w stanie zniwelować szkodliwego wpływu środowiska zewnętrznego na skórę, skutków złego odżywiania, przebywania w atmosferze dymu tytoniowego.

KOLAGEN – niezbędny budulec pięknej skóry

Za utratę elastyczności skóry w dużej mierze odpowiedzialny jest rozpad kolagenu - głównego budulca skóry. Kolagen jest podstawowym białkiem strukturalnym wiążącym poszczególne elementy skóry, jest także pomocny w odbudowie i regeneracji więzadeł, ścięgien, stawów i kości. Ponadto wpływa na kondycję tkanki łącznej skóry. Ilość i jakość kolagenu w naszej skórze ma największy wpływ na jej wygląd. Już po 30. roku życia następuje stopniowy ubytek tego białka. Powierzchnia skóry staje się matowa i mniej elastyczna, niektóre jej partie ulegają zwiotczeniu, pojawiają się zmarszczki i zmieniają rysy twarzy. W tym momencie warto włączyć do codziennej diety doustne preparaty kolagenowe, które dostarczą skórze i całemu organizmowi niezbędnego budulca dla jej właściwej regeneracji. Dzieje się tak ze względu na biodostępność kolagenu i rozpuszczalność w wodzie, który może być łatwo wchłonięty w organizmie, jeśli podany jest doustnie. Najbardziej optymalnym okresem działania dla kolagenu jest faza alfa snu, kiedy w organizmie zachodzą odpowiednie procesy regeneracji. Kolagen przyjmowany wewnętrznie ujędrnienia skórę, zmniejsza pojawienia się głębokich zmarszczek oraz wygładza linię twarzy, pobudzając tym samym odnowę skóry.

LUTEINA – nie tylko dla oczu ale przede wszystkim dla ochrony skóry

Budowa cząsteczki luteiny stanowi o tym, że jest ona doskonałym przeciwutleniaczem, działając tym samym poprzez wiele innych mechanizmów mających na celu ochronę błony komórkowej, ochronę immunologiczną i szeroko rozwiniętą ochronę przeciwko stanom zwyrodnieniowym. Luteina posiada 11 skoniugowanych podwójnych wiązań, które nadają jej znacząco większą zdolność antyoksydacyjną w porównaniu z tak popularnym ostatnio ß –karotenem.

Do tej pory wiadomym było, że działanie luteiny dobroczynnie wpływa na oczy - chroni je m.in. przed zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD). Niemniej, z badań przeprowadzonych w laboratoriach Wellman Laboratories of Photomedicine Uniwersytetu Harvard jednoznacznie wynika, że luteina przyjmowana doustnie gromadzi się również w skórze i dobroczynnie wpływa na jej kondycję i zdrowie. Badania sugerują, że 6-10 mg luteiny w postaci żywności albo suplementów diety, może zapewnić skórze ochronę antyoksydacyjną, pomagając tym zmniejszyć uszkodzenia wywołane działaniem wolnych rodników oraz chronić przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Luteina absorbuje również promieniowanie niebieskie, które jest głównym źródłem uszkodzeń komórek skóry.

WITAMINY I MINERAŁY – niezbędny dodatek do piękna skóry

W celu jak najlepszych efektów prawidłowej regeneracji skóry, oprócz kolagenu i luteiny, potrzebuje ona również sporej dawki witamin (antyutleniaczy). Substancje odżywcze zawierające antyutleniacze działają jak zmiatacze, pomagając zapobiegać uszkodzeniom komórek i tkanek, które mogłyby stanowić zalążek ich uszkodzeń, co w efekcie prowadzi do rozwoju różnych nieprawidłowości w organizmie. Kompleks witamin C + E chroni skórę przed wolnymi rodnikami oraz niszczeniem fosfolipidów, budujących błony komórkowe. Biotyna jest witaminą niezbędną dla zdrowia, jej niedobór jest przyczyną zmian skórnych objawiających się m.in. łuszczeniem i miejscowym zaczerwienieniem skóry. Cynk jest pierwiastkiem, który reguluje metabolizm kwasów tłuszczowych witaminy A, a także wpływa na zachowanie jędrności skóry.

URODA I PIĘKNO W KAPSUŁCE

Współczesnym kobietom ciężko jest sprostać wszystkim oczekiwaniom swego organizmu. Nie da się uniknąć codziennego stresu, pośpiechu, spalin i dymu papierosowego. Każdą z nas skusi pączek, bądź szybki lunch w pobliskim fastfoodzie. Zaniedbujemy się nie mając czasu na fitness, basen czy zwykły spacer do parku. Dlatego z myślą o wszystkich kobietach, które ukończyły 30. rok życia i nie są w stanie walczyć z negatywnymi skutkami cywilizacji wpływającymi na ich wygląd, zaczęły pojawiać się preparaty, których zadaniem jest pielęgnacja skóry od wewnątrz. Niemniej, jedynym preparatem o unikalnej formule, która zawiera wyżej opisane dobroczynne dla naszego piękna składniki, jest SATINEA. Włączając do codziennej diety kapsułki SATINEA zmniejszysz negatywny wpływ wszystkich czynników pogarszających twój wygląd i wspomożesz walkę z przedwczesnym starzeniem się skóry.

SATINEA zawiera naturalną luteinę pochłaniającą szkodliwe promieniowanie UV, kolagen, który jest niezbędny dla odbudowy i regeneracji skóry oraz witaminy C, E, biotynę i cynk. Ich połączone działanie pielęgnuje skórę, poprawia jej strukturę i chroni przed niekorzystnym wpływem środowiska oraz efektami fotostarzenia. Zażywając kapsułki SATINEA trzy razy dziennie wzmocnisz, wygładzisz, odżywisz i uelastycznisz swoją skórę, zmniejszysz zmarszczki, poprawisz rysy i owal twarzy.

Dlaczego nie możemy sobie zafundować dawki piękna w kapsułce? Brzmi jak bajka. W każdej z nas jest piękno... pozwólmy mu tylko zabłysnąć!

