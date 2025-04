Łóżko powinno nam służyć jako miejsce do spania i ewentualnych igraszek z partnerem. Jak często jednak łóżko staje się niemym obserwatorem naszych zmagań z bezsennością? Czy znacie to uczucie? Godziny udręki przeleżane bez zmrużenia oka? Wlokące się minuty beznadziejnego oczekiwania na sen?



Wyniki ostatnio przeprowadzonych badań są alarmujące. Ponad połowa Polaków po 30 roku życia ma problemy ze snem. Trudności łóżkowe w tym wypadku to przede wszystkim: częste budzenie w nocy, budzenie się nad ranem i problem z ponownym zaśnięciem, uczucie zmęczenia po przebudzeniu, trudności z zasypianiem i koszmary senne. Aż 25 proc. dorosłych Polaków regularnie nie dosypia. Na problemy ze snem częściej skarżą się kobiety.

Zapracowałeś na swoją bezsenność



Nic nie dzieje się bez przyczyny. Czy zastanawiałeś się co może być przyczyną Twoich problemów ze snem? Do najczęstszych należą: stres i problemy życiowe. Aż połowa osób pytanych o przyczyny swojej bezsenności wymienia właśnie te dwa. Tak, tak – czy pamiętamy, jak myśląc intensywnie o swoich kłopotach, nie zasypialiśmy prze całą noc? Kolejny powód to wszelakie dolegliwości bólowe i problemy zdrowotne. Dalej – nieprzyjazne miejsce do snu, nieregularna praca i inne.

Stres to jeden z największych wrogów zdrowego snu. Nieumiejętność aktywnej relaksacji i zrzucania napięcia to nasze poważne niedopatrzenie. Wbrew pozorom, ma duże znaczenie, gdzie kładziemy głowę do spoczynku. Niewietrzona sypialnia, źle dobrana wysokość poduszki, hałas otoczenia, krzywe i przysłowiowo skrzypiące łóżko zmniejszają komfort naszego snu. Niestety - wiele leków, które zażywamy może powodować zaburzenia snu. Silny głód, jak również przejedzenie dobrze na sen nie działają. Powód? Sprzyjają częstemu budzeniu się w nocy, a niektórzy twierdzą, że powodują koszmary senne...

Brak snu szkodzi



Żarty żartami, ale brak snu może mieć swoje poważne konsekwencje. Niedobór i niewłaściwa higiena snu może powodować osłabienie pracy układu odpornościowego, spowolnienie szybkości reakcji, zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju chorób serca, cukrzycy, sprzyja nadwadze i otyłości. Osoby niedosypiające są rozdrażnione, mają problem z koncentracją, pamięcią, miewają halucynacje.

Powrót w objęcia Morfeusza



Postraszyliśmy, a teraz zastanówmy się jak wrócić do zdrowego, odżywczego snu.

1. Poszukaj winowajcy.

Przede wszystkim spróbuj znaleźć przyczynę swoich problemów ze snem. Może jest to niewygodne łóżko, wypijany wieczorem koniaczek czy kawa, nadmierny stres, coś innego? Poznanie przyczyny – to już połowa drogi do sukcesu.

2. Zadbaj o odpowiednią higienę snu.



Bez nabrania odpowiednich przyzwyczajeń, walka z bezsennością może okazać się nieefektywna. Powinniśmy dbać o tę samą porę udawania się na spoczynek i wstawania. Sypialnia powinna być przewietrzona, odizolowana od hałasu o stałej, komfortowej dla nas temperaturze. Przed pójściem spać należy unikać działań i używek aktywizujących np. kofeiny, alkoholu, ćwiczeń. Należy wystrzegać się drzemek w ciągu dnia. Łóżko powinno nam służyć tylko do spania (ew. seksu) – nigdy do jedzenia, oglądania telewizji czy filmów, czytania, uczenia itp. Uaktywnijmy skojarzenie: „kładę się na łóżku tzn. będę spać”.

3. Sięgnij po skuteczne preparaty pochodzenia naturalnego.



W aptece dostępne są leki pochodzenia naturalnego o udowodnionej w badaniach klinicznych skuteczności - np. Lunapret®. Na rynku dostępne są leki zawierające różne mieszanki składników, lecz tylko: wyciąg z waleriany i wyciąg z szyszek chmielu okazują się być skuteczne w niwelowaniu wszystkich objawów bezsenności. Inne preparaty zawierające różne składniki o działaniu nasennym to np. Hova czy Kalms.

4. Skonsultuj się z lekarzem.



Jeżeli mimo poprawy warunków, w których śpisz, wciąż masz problemy ze swoim snem – nie wahaj się skonsultować z lekarzem. Czasami zaburzenia spoczynku mogą być objawem groźnych dla zdrowia chorób jak np. stwardnienia rozsianego, schorzeń mózgu i innych.