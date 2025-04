Spis treści:

Zwapnienia w piersiach to mineralne złogi wapnia. Są to zmiany często obserwowane w mammografii. Do powstawania złogów zwanych zwapnieniami najczęściej dochodzi po menopauzie.

Zwapnienia w piersiach mogą, ale nie muszą świadczyć o raku. Wiele tego rodzaju zmian ma charakter łagodny. Szczególnie podejrzane są skupiska nieregularnych i różnokształtnych mikrozwapnień, które mogą być jedynym objawem raka piersi. Zwapnienia widoczne w obrazie mammograficznym jako pojedyncze i rozproszone w piersi silniej nasycone punkciki na ogół nie świadczą o raku.

Podstawowym badaniem w diagnostyce mikrozwapnień jest mammografia, która jest na tyle czuła, że może uwidocznić te zmiany, w przeciwieństwie np. do USG piersi. Jednak pewność co do tego, czy zwapnienie ma charakter złośliwy czy nie, może dać dopiero biopsja.

Zwapnienia zwykle nie powodują bólu piersi.

Zwapnienia można podzielić na różne rodzaje. Małe zwapnienia w piersiach nazywane są mikrozwapnieniami, a duże - makrozwapnieniami. Zwapnienia w piersiach mogą się różnić również charakterem – mogą być to zmiany łagodne lub złośliwe.

Makrozwapnienia w piersiach

Makrozwapnienia na zdjęciu mammograficznym mają postać dużych białych kropek lub kresek. Występują u połowy kobiet po 50. roku życia. Są prawie zawsze zmianami łagodnymi. Są większe od mikrozwapnień i przez to widoczne także w badaniu USG piersi. Mniejsze z nich uwidaczniają się jedynie w badaniu mammograficznym. W przypadku ich stwierdzenia lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce lub obserwacji zwapnień.

Mikrozwapnienia w piersiach

Mikrozwapnienia w piersiach są bardziej podejrzane niż makrozwapnienia. Mają wygląd drobnych, białych punkcików. Mogą świadczyć o stanie rakowym lub przedrakowym. Istnieje wiele ich rodzajów, różniących się umiejscowieniem i kształtem. Wśród nich mogą być zarówno zmiany łagodne, jak i złośliwe.

Przeczytaj: Rak piersi - objawy, leczenie

Mikrozwapnienia łagodne

Najczęściej w badaniu mammograficznym uwidaczniają się jako silnie wysycone, punkcikowate cienie rozproszone po całej piersi lub zlokalizowane w ścianach naczyń krwionośnych.

Warto podkreślić, że większość mikrozwapnień wykrytych podczas mammografii to zmiany łagodne.

Mikrozwapnienia złośliwe

Są różnokształtne lub nieregularne. Tworzą skupiska będące pierwszą oznaką raka piersi. Powstają w komórkach nowotworowych jeszcze przed wytworzeniem guza. Nie są unaczynione więc najczęściej są niewidoczne w badaniu USG.

Jeśli lekarz stwierdzi istnienie mikrozwapnień, które mogą być zmianami złośliwymi, zleca biopsję pod kontrolą mammografii. Pobrane tkanki przekazuje się do laboratorium, w którym zostaje dokonana ocena zmian i potwierdzenie lub wykluczenie ich złośliwości.

Podczas biopsji w miejscu pobranych tkanek zakłada się znacznik wykonany z tytanu. W przypadku potwierdzenia zmian rakowych, wykonuje się zabieg operacyjny, a umieszczony znacznik pomaga precyzyjnie usunąć dotknięte chorobą tkanki wraz z niezbędnym naddatkiem.

Do oceni uwidocznionych w badaniu mammograficznym zmian stosuje się klasyfikację BI-RADS. Wyniki podaje w skali od 0 do 6:

Stopień 0: Oznacza niekompletną ocenę i konieczność wykonania dodatkowych badań obrazowych. Ryzyko złośliwości zmian jest niepewne i trudne do oszacowania.

Oznacza niekompletną ocenę i konieczność wykonania dodatkowych badań obrazowych. Ryzyko złośliwości zmian jest niepewne i trudne do oszacowania. Stopień 1: To norma, czyli obraz całkowicie prawidłowy. Ryzyko złośliwości wynosi 0%. Nie są konieczne żadne dodatkowe badania.

To norma, czyli obraz całkowicie prawidłowy. Ryzyko złośliwości wynosi 0%. Nie są konieczne żadne dodatkowe badania. Stopień 2: Wynik oznacza zmianę łagodną. Ryzyko złośliwości wynosi 0%. Nie są konieczne żadne dodatkowe badania.

Wynik oznacza zmianę łagodną. Ryzyko złośliwości wynosi 0%. Nie są konieczne żadne dodatkowe badania. Stopień 3: Oznacza zmianę najprawdopodobniej łagodną. Ryzyko złośliwości oceniane jest na ≤ 2%, ale niezbędna jest kontrola po pół roku oraz dodatkowe badanie USG.

Oznacza zmianę najprawdopodobniej łagodną. Ryzyko złośliwości oceniane jest na ≤ 2%, ale niezbędna jest kontrola po pół roku oraz dodatkowe badanie USG. Stopień 4: Zmiana podejrzana, ryzyko złośliwości od 2 do 95%. W ramach tej oceny wyróżnia się jeszcze 3 podgrupy:

- 4a – zmiana podejrzana, ale o małym stopniu prawdopodobieństwa złośliwości,

- 4b – zmiana podejrzana o średnim stopniu prawdopodobieństwa złośliwości,

- 4c – zmiana podejrzana o wysokim stopniu prawdopodobieństwa złośliwości, bez widocznych cech złośliwości. Konieczna jest dalsza diagnostyka, która wykluczy lub potwierdzi złośliwość zmian.

Konieczna jest dalsza diagnostyka, która wykluczy lub potwierdzi złośliwość zmian.

Konieczna dalsza diagnostyka i leczenie.

​Ocenę charakteru mikrozwapnień może dokonać tylko lekarz specjalista. Dlatego najlepiej to jemu zostawmy interpretację wyników badań.

Treść artkułu została pierwotnie opublikowana 07.05.2018.

