W ostatnich latach stwierdza się na świecie powolny wzrost zachorowalności wśród kobiet na raka jajnika. Nowotwory złośliwe jajnika charakteryzują się dużą śmiertelnością, związaną z późnym rozpoznawaniem choroby. Szacuje się, że blisko 75% chorych znajduje się w chwili rozpoznania w III lub IV stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu (wg FIGO). Na tym etapie nie udaje się wyleczyć choroby, a stosowane leczenie ma na celu jedynie wydłużenie życia i polepszenie jego komfortu.

Od czego zależy rokowanie w raku jajnika?

Głównym czynnikiem decydującym o rokowaniu jest doszczętność pierwszego zabiegu operacyjnego, która zależy od umiejętności lekarza i rozległości nowotworu. O ile nie trudno dzisiaj o wyszkolone odpowiednio kadry lekarskie, to nadal wiele do życzenia pozostawia diagnostyka raka jajnika. Rozpoznania tego nowotworu we wczesnym stadium wciąż zdarzają się w przeważającej mierze jedynie przypadkowo.

Do pozostałych czynników wpływających na rokowanie zalicza się: stopień zaawansowania klinicznego, typ nowotworu, stopień zróżnicowania histologicznego, wiek i stan ogólny chorej.

Zobacz też: Jakie objawy sugerują raka jajnika?

Klasyfikacja zaawansowania wg FIGO

Do opisywania raka jajnika, jak i innych nowotworów narządu rodnego stosuje się powszechne klasyfikacje stworzone przez Międzynarodową Federację Ginekologii i Położnictwa (FIGO). W przypadku raka jajnika jest to klasyfikacja czterostopniowa (I – IV) z wyróżnieniem bardziej szczegółowych podstopni np. Ia, IIc, IIIb. Opisując raka jajnika bierze się pod uwagę: czy guz jest jednostronny, czy też ma ognisko w obu jajnikach, naciekanie torebki guza, obecność wysięku otrzewnowego, obecność komórek nowotworowych w płynie puchlinowm, zajęcie narządów miednicy mniejszej, naciekanie innych narządów, przerzuty do węzłów chłonnych, do narządów odległych, rozsiew w otrzewnej. Za najlepiej rokujące uznaje się nowotwory w stopniu zaawansowania I i II. Źle rokujące są guzy w stopniu III i IV. Należy jednak pamiętać, że rak jajnika jest niestety zawsze poważnie rokujący, niezależnie od stopnia zaawansowania.

Jak rokuje rak jajnika?

Wyniki leczenia raka jajnika są niezadowalające. U około 40% chorych, mimo pierwszego radykalnego zabiegu, uzupełniającej chemioterapii oraz powtórnej operacji, dochodzi do wznowy w ciągu 5 lat.

Jeśli zabieg był radykalny przeżycie 5-letnie (wskaźnik obrazujący rokowanie w chorobach nowotworowych) wynosi w I stopniu – 85-100%, w II i IIIa – 40-50%, a w IIIb i IIIc – 17%.Chore z pozostawionym ogniskiem nowotworu o średnicy poniżej 0,5 cm przeżywają około 40 miesięcy. W IV stopniu obserwuje się 5-letnie przeżycia jedynie w 5% przypadków.

Zobacz też: Rak jajnika – dlaczego jest tak groźny?

Reklama