Radioterapia polega na użyciu różnego rodzaju promieniowania (X, gamma, beta) w celu „naświetlania” całego ciała bądź jego części. Obecnie uogólniona radioterapia jest stosowana przede wszystkim w nowotworach układu krwiotwórczego, częściej mamy jednak do czynienia z zastosowaniem miejscowym. Ekspozycja guza na promieniowanie ma doprowadzić do jego zniszczenia lub częściowej degeneracji, tkanki zdrowe powinny zostać nieuszkodzone. Jest to osiągane poprzez dokładne wyznaczenie budowy guza (kształt, wymiary), dobranie dawki i zakresu promieniowania, prawidłowe przygotowanie i zabezpieczenie pacjenta.

Promienioczułe nowotwory

To takie, które są wrażliwe na radioterapię. Może ona być stosowana zarówno w leczeniu skojarzonym – na początku, by zredukować masę guza i ułatwić jego wycięcie bądź po leczeniu operacyjnym, by pozbyć się mikroprzerzutów lub też prewencyjnie napromieniować węzły chłonne. Radioterapia w przypadku nowotworów układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki) niszczy wszystkie komórki krwiotwórcze – chore i zdrowe, dlatego też potem konieczne jest przeszczepienie szpiku. Wreszcie w części przypadków, gdy zaawansowanie nowotworu nie pozwala na podjęcie leczenia operacyjnego, radioterapia służy jako leczenie maksymalnie wydłużające życie.

Nowotwory, w których leczeniu może być użyta radioterapia: ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniaki nieziarnicze, nowotwory zarodkowe, nasieniak, guz Wilmsa, raki płaskonabłonkowe głowy, szyi, jamy ustnej, gardła, krtani, szyjki macicy, rak piersi, rak jajnika, rak płuca, rak tarczycy, rak prostaty, rak pęcherza, raki przewodu pokarmowego, przerzuty i mikroprzerzuty do węzłów chłonnych.

Ta lista oczywiście nie wyczerpuje wszystkich przypadków, każdy obraz chorobowy jest inny i powinien być oceniany indywidualnie.

Inne formy radioterapii

Brachyterapia to rodzaj radioterapii miejscowej polegający na wprowadzeniu materiału promieniotwórczego (np. igły) w bezpośrednią okolicę nowotworu. Terapia może być stosowana w: raku szyjki macicy, raku prostaty, rakach jamy ustnej i gardła, raku płuc i mięsakach.

Stosowane są także izotopy promieniotwórcze podawane dożylnie, które same są wychwytywane przez tkanki organizmu. Tak się dzieje, np. z jodem, który trafia do tarczycy i ze strontem, który trafia do kości. Izotopy mogą być też połączone z przeciwciałami, które łącząc się z danymi antygenami doprowadzają nowotwór do chorych komórek (leczenie chłoniaków).

