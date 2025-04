O raku skóry

Rak skóry jest najczęstszym nowotworem skóry ludzi rasy białej –występuje ok. 10 razy częściej od czerniaka skóry!

W około 80% przypadków lokalizuje się na odsłoniętej skórze twarzy, z czego 25-38% dotyczy skóry nosa. Zachorowanie na raka skóry z roku na rok jest coraz większe – co tłumaczy się starzeniem się populacji i zwiększającą się ekspozycją na promieniowanie słoneczne (znacznie częstsze wyjazdy zagraniczne do krajów o dużym stopniu nasłonecznienia!).

Rocznie odnotowuje się 300-500 nowych zachorowań, a nawet powyżej 1000 na 100 000 mieszkańców w krajach o najwyższym nasłonecznieniu (takich jak Australia) oraz 100-140 na 100 000 osób w Europie. Statystyki polskie, wykazujące ok. 10 nowych zachorowań na 100 000 osób, należy uważać za znacznie niedoszacowanie. W 2006 roku w Polsce zarejestrowano 576 zgonów z powodu raka skóry (przy zarejestrowanych 7230 zachorowaniach).

W Polsce w 2006 roku zarejestrowano 2001 przypadków zachorowań na czerniaka złośliwego (w 2000 r. – 1601) oraz 1051 (w 2000 r. – 928) zgonów nim spowodowanych.

Przeżywalność

Czerniak skóry w USA – dane z 2008 roku:

nowe przypadki zachorowań: 62 480;

zgony: 8420.

Rak skóry w USA – dane z 2008 roku:

nowe przypadki: ponad 1 000 000;

zgony: poniżej 1000.

Metoda Mohsa

Metoda leczenia chirurgicznego wg Mohsa znajduje zastosowanie we wszystkich typach nowotworów skóry. Mięsak skóry to choroba, mimo iż z całej tej grupy występująca najrzadziej, która przyczyniła się do wprowadzenia i upowszechnienia chirurgii mikrograficznej w województwie pomorskim. Metoda ta daje najbardziej spektakularne wyniki, jeśli chodzi o wskaźniki wyleczeń oraz znacznie zmniejsza ryzyko wznów miejscowych.

