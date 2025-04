Najnowsze badania wykazały, że kobiety korzystające z solarium są narażone na wystąpienie raka skóry w tym samym stopniu, co osoby opalające się na słońcu. Dotychczas trwały spory w tej sprawie, a badania nie wykazały jednoznacznie wpływu lamp stosowanych na solarium na rozwój komórek nowotworowych. Wciąż niejasny pozostaje wpływ opalania na rozwój najbardziej rozpowszechnionej postaci raka skóry – raka podstawnokomórkowego.

Uważa się, że mniej więcej jedna na pięć Amerykanek w pewnym momencie życia zachoruje na raka skóry i w większości przypadków będzie to rak podstawnokomórkowy, którego stosunkowo łatwo wyleczyć.

Jiali Han wraz z naukowcami z Harvardu przeanalizowali do najnowszych badań dane blisko 730 tysięcy amerykańskich pielęgniarek z ostatnich 20 lat. Publikacje donoszą, że kobiety opalające się w młodości są bardziej narażone na pojawienie się raka skóry – te, które opalały się w okresie między szkołą średnią a 35 rokiem życia co najmniej 4 razy w roku, są o 15% bardziej narażone na powstanie nowotworu niż osoby nie korzystające z solarium.

Dostrzeżono także związek opalania na solarium z powstawaniem czerniaka i raka płaskonabłonkowego, jednak w przypadku czerniaka wynik okazał się nieistotny statystycznie – może to wynikać z bardzo małej liczby kobiet chorych na czerniaka spośród 730 tysięcy przebadanych pielęgniarek. W Amerykańskim społeczeństwie ryzyko zachorowania na czerniaka wynosi jedynie 2%, a u osób czarnoskórych ryzyko to jest jeszcze niższe. Niemniej jednak czerniak jest najmniej uleczalnym nowotworem skóry.

Również inne badania dowiodły, że promieniowanie stosowane na solarium wpływa na rozwój czerniaka. Doktor June K. Robinson, profesor dermatologii z Chicago potwierdza, że wewnętrzne promieniowanie wpływa zarówno na powstanie czerniaka, raka płaskonabłonkowego, jak i raka podstawnokomórkowego.

Ważnym wnioskiem z badań Robinson jest fakt, że ryzyko zachorowania wzrasta już po kilku wizytach na solarium w ciągu roku. Również wiek, w którym kobieta zaczyna się opalać jest istotny – im wcześniej, tym ryzyko zachorowania jest większe. Kobiety, które były co najmniej 7 razy w roku w szkole średniej i na studiach na solarium są aż o 73% bardziej narażone na wystąpienie raka skóry.

Zespół Han ma na celu ostrzeżenie społeczeństwa przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą opalanie na solarium, a także nałożenie ograniczeń na salony. W wielu krajach zakazano nieletnim korzystania z solarium, a w ubiegłym roku Kalifornia stała się pierwszym stanem, w którym zabroniono osobom poniżej 18 roku życia sztucznego opalania.

