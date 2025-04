Melanie Griffith to 61-letnia amerykańska aktorka uważana za jedną z ikon lat 90. Zagrała między innymi w „Lolicie”, „Policjantach z Miami” i „Dzikiej namiętności”. Prywatnie przez 19 lat była żoną Antonio Banderasa. Od prawie dekady (z przerwami) boryka się z nowotworem skóry. Niedawno przeszła kolejny zabieg, którego celem była naprawa uszkodzonej przez raka skóry.

Melanie Griffith od 2009 roku zmaga się z rakiem skóry. W 2017 roku nastąpił nawrót choroby, teraz walczy z nowotworem po raz trzeci. W tym tygodniu opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z plastrem na nosie. Poinformowała też, że przeszła kolejny zabieg usuwania komórek nowotworowych ze skóry.

Zabandażowana ponownie po dermabrazji. To ostatni krok, żeby naprawić usuniętą skórę zajętą komórkami rakowymi. Jeśli ktokolwiek z Was to ma, załatw to. Jeśli leżysz na słońcu bądź ostrożny. Używaj kremu z filtrem. Znajdź swojego dermatologa. Jeśli go nie masz, odszukaj go lub udaj się do najbliższej przychodni i poproś o badania. Więcej informacji wkrótce!

– napisała Melanie.