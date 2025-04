Na raka tarczycy chorują głównie kobiety (trzykrotnie częściej niż mężczyźni). Terapia tego nowotworu na szczęście w 90% przypadków kończy się sukcesem, jednak choroba ma znaczący wpływ na życie osób, których dotyka.

Objawy raka tarczycy to:



powiększenie węzłów chłonnych szyi,

chrypka,

zmiana barwy głosu,

trudności z przełykaniem,

wyczuwalne zgrubienia w przedniej części szyi, tzw. guzki.

Szacuje się, że na raka tarczycy choruje co roku około 3 tysięcy osób. Kluczem do zdrowia jest wczesna diagnoza raka tarczycy i świadomość jego objawów.

Dlaczego chorujemy na raka tarczycy?



Nie wiadomo, co dokładnie przyczynia się do zachorowania na ten nowotwór, naukowcy wyróżnili jednak kilka czynników mogących mieć wpływ na rozwój choroby – są to:

zarówno nadmiar jak i niedobór jodu;

nadmierne wydzielanie hormonu przysadki mózgowej – TSH – tyreotropiny, która stymuluje do pracy tarczycę;

narażenie na promieniowanie w wyniku radioterapii okolic głowy szyi i klatki piersiowej;

czynniki genetyczne, w przypadku historii choroby w rodzinie.

Jaka jest norma TSH?

Mimo że rak tarczycy uważany jest za stosunkowo rzadki nowotwór, jego rozpoznania stanową 1/5 diagnoz nowotworów złośliwych wśród młodych dorosłych, czyli osób między 20. a 40. rokiem życia. W przeciwieństwie do innych typów nowotworów, o raku tarczycy mówi się stosunkowo niewiele, a poziom zachorowalności systematycznie wzrasta. By zbudować świadomość na temat raka tarczycy oraz dostarczyć możliwości wykonania badań profilaktycznych, stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny po raz drugi aktywnie włącza się w obchody Miesiąca Budowania Świadomości o Raku Tarczycy – mówi Elżbieta Kozik, Prezes stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny, które jest organizatorem kampanii „Motyle pod ochroną”.

Do czego człowiekowi potrzebna jest tarczyca?

Badanie USG tarczycy



Badaniem umożliwiającym wykrycie najmniejszych zmian w obrębie tarczycy, w tym małych guzków oraz stanów zapalnych, jest USG tarczycy. Takie badanie należy wykonywać nie częściej niż raz na dwa lata, jeśli lekarz nie zalecił innej częstotliwości.

Nie wszystkie guzki wykryte w badaniu USG muszą świadczyć o rozwijającym się nowotworze. Niektóre z nich są niegroźne i wymagają jedynie dalszej obserwacji. Jeśli jednak wykryte zmiany będą budzić wątpliwości lekarza, potrzebna może okazać się wizyta u endokrynologa lub biopsja – tłumaczy prof. Marek Dedecjus, kierownik Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie.

Z okazji Miesiąca Budowania Świadomości o Raku Tarczycy stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny otwiera gabinet USG tarczycy w prowadzonej „Poradni z Apetytem na życie”. Poradnia działa w ramach Lecznicy Onkolmed przy ul. Nowoursynowskiej 139 w Warszawie. Badania odbywać się będą w każdą środę w godz. 14:00 – 15:00. Na badanie zapisać się można pod numerem telefonu 22 643 45 03 na hasło „Poradnia z Apetytem na życie”.

Poradnia z Apetytem na życie działa w systemie cegiełkowym. Wszystkie osoby korzystające z badań proszone są o wpłacenie symbolicznej kwoty w wysokości 20 zł. Zebrane środki pozwalają na fundowanie kolejnych badan dla następnych chętnych.

Powstał film na temat raka tarczycy

