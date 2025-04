fot. Fotolia

Jak wynika z danych Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok, 7 na 10 pacjentów zostaje zakwalifikowanych do zabiegu laserowej korekcji wzroku. Zgłaszający się na badania kwalifikacyjne kandydaci to osoby świadome możliwości, jakie daje nowoczesna okulistyka. Wciąż jednak wiedza o laserowej korekcji wzroku jest w Polsce niewielka. Jakie są tego przyczyny wyjaśnia lek. med. Robert Matusik z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Nawet połowa Polaków ma problemy ze wzrokiem!

Na zlecenie Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok CBOS wykonał badanie, z którego wynika, iż ponad jedna trzecia respondentów ostatnio badała wzrok ponad dwa lata temu, a 7% ankietowanych zadeklarowało, że nigdy nie badało swoich oczu. Nie dziwi więc fakt, iż aktualnie blisko połowa Polaków ma problemy ze wzrokiem. Niestety wyniki zrealizowanego w Polsce badania, jak również sygnały płynące ze Światowej Organizacji Zdrowia nie napawają optymizmem. Wiedza na temat właściwej profilaktyki i metod nowoczesnej korekcji wad wzroku we współczesnym społeczeństwie jest bardzo ograniczona, co przekłada się na brak regularnych wizyt kontrolnych u okulisty, niewłaściwe nawyki, jak również ignorowanie pojawiających się i postępujących wad wzroku.

Potwierdzają to również wyniki, zrealizowanej przez Centrum Okulistyczne Nowy Wzrok, akcji edukacyjno-profilaktycznej w Szkole Głównej Handlowej w grudniu 2014 roku. W trakcie jednego dnia ponad 300 osób skorzystało z bezpłatnego badania wzroku, z czego ponad 80% z nich zdeklarowała, że nie pamięta kiedy ostatnio badała wzrok. Tylko około 10% osób miało podstawową wiedzę na temat laserowej korekcji wzroku.

O ortokorekcji – nowoczesnej, nieinwazyjnej metodzie korekcji z zastosowaniem soczewek korygujących wzrok podczas snu, słyszało zaledwie 1% osób. Niezbędne jest więc realizowanie kampanii i działań profilaktycznych, które mogą pozytywnie wpłynąć na wzrost świadomości społecznej i dbanie o wzrok. Oczy są jednym z najważniejszych narządów człowieka powinniśmy szczególnie zatroszczyć się o nie, aby służyły nam do późnej starości.

Laserowa korekcja wzroku jest wciąż postrzegana jako niebezpieczna operacja

Trudno wyobrazić sobie okulistykę bez nowoczesnych metod laserowej korekcji wad wzroku. Współcześnie stosuje się kilka rodzajów laserów w zależności od typu zabiegu i wady, którą chcemy skorygować. Zabieg laserowej korekcji wzroku odbywa się w ciągu jednego dnia i nie wymaga pozostawania w placówce medycznej czy uciążliwej rekonwalescencji. Wykonywany jest w ciągu kilkunastu minut, a poprawa widzenia zauważalna jest w niedługim czasie po jego zakończeniu.

W trakcie zabiegu nad precyzją działań lasera czuwa specjalny program komputerowy dostosowywany indywidualnie do każdego pacjenta, a wszystko nadzoruje lekarz. Sama procedura z użyciem lasera trwa około kilkunastu sekund.

Laserowa korekcja wzroku wykonywana jest pod nadzorem doświadczonego specjalisty i jest zabiegiem niskiego ryzyka. To obecnie jedna z najbardziej zaawansowanych metod usuwania wad wzroku, która przynosi pacjentom lepszy komfort życia i zapewnia trwały efekt w poprawie widzenia.

Zabieg laserowej korekcji wzroku jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny

Brak podstawowej wiedzy na temat laserowej korekcji wzroku, która należy do jednych z bardziej bezpiecznych zabiegów w okulistyce, mogących trwale poprawić ostrość widzenia, skutkuje wieloma obawami. Zazwyczaj dotyczą one bólu i ewentualnych powikłań. Zabieg laserowej korekcji wzroku jest jednak całkowicie bezpieczny i bezbolesny. Przed jego realizacją wykonywana jest szczegółowa diagnostyka oczu oraz wywiad medyczny, na podstawie którego weryfikuje się brak przeciwwskazań do przeprowadzenia laserowej korekcji wzroku.

Procedurę tę powtarza się również w dniu wykonania zabiegu, aby wyeliminować możliwość wystąpienia efektów ubocznych. Przed zabiegiem pacjent otrzymuje znieczulenie miejscowe w postaci kropli do oczu. Zabieg może jedynie powodować u niektórych pacjentów niewielki, krótkotrwały dyskomfort. Jak wskazują badania oraz doświadczenie specjalistów przeprowadzających regularnie korekcję wad wzroku, ryzyko wystąpienia powikłań jest nawet niższe niż przy noszeniu soczewek kontaktowych.

