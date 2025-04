Fot. Fotolia

Na czym polega laserowa korekcja wzroku?

lek. med. Robert Matusik: Laserowa korekcja wzroku to zabieg polegający na modelowaniu rogówki za pomocą wiązki lasera pozwalający na jej spłaszczenie lub uwypuklenie, a w konsekwencji na zmianę mocy optycznej oka. Jest to nowoczesna i bardzo precyzyjna metoda mikrochirurgiczna korygująca krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm.

Kto może skorzystać z laserowej korekcji wzroku?

lek. med. Robert Matusik: Kandydatem do laserowej korekcji wady wzroku może być osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ogólnie zdrowa, u której po szczegółowej diagnostyce stanu oka oraz wywiadzie medycznym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Ze względu na nieustabilizowaną wadę wzroku, nie stosuje się laserowej chirurgii refrakcyjnej u pacjentów poniżej 18 roku życia. U dzieci od 10 roku życia, w celu poprawy ostrości wzroku i uwolnienia się od szkieł korekcyjnych w ciągu dnia, można zastosować metodę ortokorekcji.

Ortokorekcja polega na stosowaniu podczas snu twardych soczewek kontaktowych powodujących czasowe zmiany w kształcie rogówki. Zaletą tej metody jest przede wszystkim hamowanie postępu krótkowzroczności i dobre widzenie przez cały dzień.

Jakie są główne przeciwwskazania do wykonania zabiegu laserowej korekcji wzroku?

lek. med. Robert Matusik: Przeciwwskazaniem do zabiegu są choroby oczu takie jak: jaskra, zaćma, odwarstwienie siatkówki, stożek rogówki, zmiany w rogówce oraz nieuregulowane sprawy zdrowotne dotyczące na przykład tarczycy, cukrzycy oraz chorób onkologicznych i kardiologicznych. Przeciwwskazaniem są również stany zapalne oczu, choroby tkanki łącznej oraz choroby infekcyjne i schorzenia reumatyczne. Z zabiegu nie mogą skorzystać kobiety w ciąży i karmiące piersią.

U pacjenta oprócz szczegółowych badań diagnostycznych przeprowadzany jest wywiad, na podstawie którego lekarz stwierdza czy stan zdrowia pacjenta może wpływać na możliwość przeprowadzenia zabiegu, czy też potrzebna jest dodatkowa konsultacja medyczna u lekarza prowadzącego lub innego specjalisty.

Jak wygląda proces kwalifikacji i realizacji zabiegu laserowej korekcji wzroku?

lek. med. Robert Matusik: W Centrum Okulistycznym Nowy Wzrok proces kwalifikacji do zabiegu rozpoczyna się od szczegółowej diagnostyki obejmującej: badanie ostrości wzroku do bliży i do dali, komputerowe oraz subiektywne badanie refrakcji, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezdotykową, pomiar grubości rogówki, topografie rogówki oraz badanie przedniego i tylnego odcinka oka. Po uzyskaniu wszystkich wyników, lekarz informuje pacjenta czy wada może być korygowana i jaką metodą.

W dniu zabiegu jest ponownie weryfikowany brak przeciwwskazań do wykonania laserowej korekcji wzroku. Dopiero po jego uzyskaniu, rozpoczynają się przygotowania do zabiegu. Pacjent otrzymuje znieczulenie miejscowe w postaci kropli do oczu. W trakcie zabiegu nad precyzją działań lasera czuwa specjalny program komputerowy dostosowywany indywidualnie do każdego pacjenta, a wszystko nadzoruje lekarz.

Cały zabieg trwa około 30 minut, sama procedura z użyciem lasera około kilkunastu sekund. Zabieg jest bezbolesny, może powodować jedynie u niektórych pacjentów niewielki dyskomfort. Okres rekonwalescencji zależy od indywidualnych predyspozycji organizmu, średnio wynosi około dwóch tygodni, podczas których goi się rogówka. Nie należy wówczas wykonywać dużego wysiłku fizycznego oraz wzrokowego, wpatrywać się w intensywne źródła światła takie jak ekran telewizora lub monitor komputera.

Jakie są największe obawy pacjentów decydujących się na laserową korekcję wzroku?

lek. med. Robert Matusik: Trzy główne obawy, które zazwyczaj zostają rozwiane w trakcie rozmowy z doświadczonym lekarzem okulistą w naszej placówce dotyczą: bezpieczeństwa, strachu przed bólem w trakcie zabiegu oraz okresu rekonwalescencji.

Czy jest to zabieg jednorazowy?

lek. med. Robert Matusik: Celem zabiegu jest trwała korekcja wzroku. W większości przypadków wada jest całkowicie usuwana. Rekorekcje zdarzają się bardzo rzadko.

Jak wynika z badań i ilości wykonywanych zabiegów w Centrum Okulistycznym Nowy Wzrok, które posiada 11-letnie doświadczenie w usuwaniu wad stosując różne metody laserowej korekcji wzroku, są to zabiegi bardzo niskiego ryzyka. Na początku lat 90-tych wprowadzono zabiegi laserem excimerowym, do tej pory z korekcji skorzystały już miliony osób na całym świecie.

Zabiegi laserowej korekcji wzroku to aktualnie najbardziej zaawansowane metody usuwania wad wzroku. Jest to nieustannie i dynamicznie rozwijający się nurt w mikrochirurgii oka, dzięki któremu nowoczesne placówki mogą zaoferować pacjentom lepszy komfort życia korzystając z zaawansowanych technologii operacyjnych i doświadczenia wysoko wykwalifikowanego zespołu lekarzy specjalistów.

