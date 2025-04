Metody laserowej korekcji wzroku

Fot. Fotolia

Dziś trudno sobie wyobrazić medycynę bez zastosowania laserów. Są one wykorzystywane w leczeniu schorzeń, w realizacji operacji i w chirurgii estetycznej. Kto może skorzystać z lasera w walce o oczy i jak on działa – opowiada lek. med. Robert Matusik z centrum okulistycznego Nowy Wzrok.

Kto może skorzystać z laserowej korekcji wzroku?

Precyzyjność, sterylność i szybkość lasera powoduje, że stał się on jednym z głównych narzędzi w mikrochirurgii oka. W przypadku laserowej korekcji wad wzroku zabiegi wykonuje się z zastosowaniem lasera excimerowego oraz femtosekundowego. Podczas zabiegu laser modeluje krzywiznę rogówki, dzięki czemu pacjenci uzyskują jak najlepsze widzenie bez soczewek kontaktowych i okularów.

Kandydatem do laserowej korekcji wady wzroku może być osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ogólnie zdrowa, u której po szczegółowej diagnostyce stanu oka oraz wywiadzie medycznym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Ze względu na nieustabilizowaną wadę wzroku, nie stosuje się laserowej chirurgii refrakcyjnej u pacjentów poniżej 18 roku życia.

Przeciwwskazaniem do zabiegu są przede wszystkim choroby oczu takie jak: zaćma, jaskra, odwarstwienie siatkówki, stożek rogówki, zmiany w rogówce oraz nieuregulowane sprawy zdrowotne dotyczące na przykład tarczycy, cukrzycy oraz chorób onkologicznych i kardiologicznych. Kandydata do zabiegu dyskwalifikują również stany zapalne oczu, choroby tkanki łącznej oraz choroby infekcyjne i schorzenia reumatyczne. Z laserowej korekcji wzroku nie mogą skorzystać kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Proces kwalifikacji do zabiegu rozpoczyna się od szczegółowej diagnostyki obejmującej:

badanie ostrości wzroku do bliży i do dali,

komputerowe oraz subiektywne badanie refrakcji,

pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezdotykową,

pomiar grubości rogówki, topografie rogówki,

badanie przedniego i tylnego odcinka oka.

Po uzyskaniu wszystkich wyników, lekarz informuje pacjenta czy wada może być korygowana i jaką metodą. Wybrane metody laserowej korekcji wzroku przedstawia w dużym skrócie lek. med. Robert Matusik z Nowego Wzroku.

Metody laserowej korekcji wzroku

FemtoLASIK

metoda laserowej korekcji wad wzroku z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanego technologicznie lasera femtosekundowego. Dzięki niemu chirurg może dostosować płatek rogówki poprzez określenie jego średnicy, grubości oraz pozycji zaczepienia. Komputer układa program tworzenia płatka rogówki dla każdego pacjenta indywidualnie. Nacięcie jest zaprogramowane i wykonywane z dokładnością do tysięcznych części milimetra.

Zabieg jest bezbolesny i wymaga krótszej rekonwalescencji, a doskonałe rezultaty są wynikiem przewidywalności i niezwykłej precyzji wykonania zabiegu. Metoda ta gwarantuje doskonałe efekty nawet w przypadku bardzo dużych wad wzroku.

Aspheric LASIK

rodzaj laserowej korekcji, przy którym stosuje się program optymalnej odbudowy kształtu przedniej powierzchni rogówki. Daje to możliwość uzyskania bardzo dobrej jakości widzenia po zabiegu, zarówno w dzień, jak i w nocy, niwelując przy tym efekt halo.

Personal LASIK

jest zindywidualizowanym programem pozwalający na korekcję aberracji wyższego rzędu – odchyleń i nieregularności systemu optycznego oka pogarszających jakość widzenia szczególnie w ciemności i półmroku.

Tissue Saving LASIK

rodzaj laserowej korekcji, przy którym stosuje się specjalny program ablacji rogówki. Użycie wiązki lasera o określonym rozkładzie gęstości mocy pozwala na oszczędność tkanki rogówki nawet do 40%.

Dzięki temu możliwa jest korekcja wyższych wad przy cienkiej rogówce.

IntraCOR

nowoczesny i najmniej inwazyjny zabieg laserowej korekcji starczowzroczności. Polega on na wykonaniu laserem pięciu kolistych „nacięć” w wewnętrznych warstwach rogówki oka. Krótkie impulsy lasera powodują, że tkanki rogówki ulegają przemianie w gazowe pęcherzyki, które następnie wyparowują. Pod wpływem tych nacięć oraz działania ciśnienia wewnątrzgałkowego rogówka w centrum nieznacznie się uwypukla i nabiera pożądanego kształtu. Skutkuje to zwiększeniem jej mocy optycznej i umożliwia ostre widzenie z bliska.

Dzięki zabiegowi IntraCOR pacjent od razu po zabiegu może czytać bez okularów. Metoda ta przynosi doskonałe efekty w korekcji presbiopii do około 2.5 D, poprawiając zdolności akomodacyjne starzejącego się oka.

Warunkiem wykonania każdego zabiegu w odpowiednio dobranej pacjentowi metodzie z wykorzystaniem lasera jest brak schorzeń okulistycznych i dobry ogólny stan zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, iż aby jak najdłużej cieszyć się dobrym wzrokiem bez ingerencji mikrochirurgii powinniśmy dbać o oczy i regularnie sprawdzać ich stan zdrowia. Im wcześniej zostaną wykryte różne wady wzroku, tym większe są szanse na ich wyeliminowanie.

