Spis treści:

Reklama

Korekcja wad wzroku może być przeprowadzana za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych, jednak nie każdy może je nosić. Towarzyszące przy tym uczucie dyskomfortu, a także charakter wykonywanej pracy, nie zawsze umożliwiają ich noszenie. W takim przypadku z pomocą przychodzi chirurgia refrakcyjna pozwalająca na korekcję krótkowzroczności, dalekowzroczności i astygmatyzmu.

Do zabiegu laserowej korekcji mogą przystąpić tylko te osoby, które przejdą badania kwalifikacyjne. Wywiad ogólny na temat stanu zdrowia oraz kompleksowe badania okulistyczne nie tylko określą rodzaj i wielkość wady, ale również pozwolą lekarzowi wskazać wszelkie przeciwwskazania i wyeliminować skutki uboczne zabiegu.

Istotne jest także to, że do zabiegu zostają zakwalifikowani tylko pacjenci, którzy ukończyli 21. rok życia. Granica wieku została precyzyjnie określona, bowiem wcześniej wady wzroku mogą się jeszcze rozwijać, co znacząco wpływa na kwalifikację do leczenia – w przypadku laserowej terapii wada wzroku pacjenta musi być stabilna i nie ulegać żadnym zmianom od co najmniej 6 miesięcy.

Najnowsze metody leczenia laserowego wykorzystują najwyższej jakości sprzęt. Aby skorygować wadę, należy zmienić krzywiznę przedniej części oka, czyli rogówki. Zabieg polega na tym, że komputerowo regulowane wiązki światła laserowego dostarczane są do gałki oka i precyzyjnie modelują jej kształt w taki sposób, aby ostatecznie doprowadzić do poprawnego skupiania się ich na siatkówce, tworząc w ten sposób czytelny i wyraźny obraz.

Kilka faktów o laserowej korekcji wzroku:

Moc zimnej, pulsacyjnej wiązki światła laserowego dobierana jest indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie wcześniej przeprowadzonego wywiadu lekarskiego oraz niezbędnych badań. Laser działa z częstotliwością 750 Hz – koryguje 1 dioptrię w ciągu 1,5 sekundy, co pozwala na przeprowadzenie szybkiego i bardzo dokładnego zabiegu. Laser jest wyposażony w system śledzenia ruchów gałki ocznej w 6 płaszczyznach - pracuje w trybie „bezdotykowym”, tzn. usuwanie wady wzroku jest przeprowadzane bez konieczności dotykania oka. W zabiegu ingeruje tylko lekarz, który wykorzystuje promienie światła. Aby zwiększyć poczucie komfortu, podczas zabiegu stosowane jest znieczulenie miejscowe – w tym celu aplikuje się pacjentowi krople do oczu. Należy pamiętać, że pełna korekcja wady wzroku uzależniona jest od budowy anatomicznej oka – zarówno grubość rogówki oraz promień jej krzywizny wpływa na końcowy efekt zabiegu.

Korekcja laserowa to obecnie jedna z najnowocześniejszych metod. Doskonały sprzęt, który wykorzystywany jest w ramach terapii, zapewnia bezpieczeństwo oraz krótki czas trwania zabiegu (kilkanaście minut). Zadaniem profesjonalnej kadry lekarskiej jest uzyskanie jak najlepszych efektów przy minimalnym odczuciu dyskomfortu pacjenta.

Warto zaznaczyć, że ryzyko wystąpienia efektów ubocznych i niekorzystnych rezultatów występuje raz na 10 000 przypadków. Terapia ma charakter ambulatoryjny, zatem czas rekonwalescencji jest bardzo krótki, co pozwala pacjentowi szybko powrócić do codziennych obowiązków.

Niektóre schorzenia i objawy chorób nie pozwalają na przeprowadzenie laserowej korekcji wzroku.

Do takich przeciwwskazań możemy zaliczyć:

Dolegliwości wynikające z ogólnego stanu zdrowia, takie jak choroby układu neurologicznego, reumatyczne, czy infekcje wirusowe, alergie i ciąża również dyskwalifikują tymczasowo pacjenta w realizacji zabiegu. Jednak po ustąpieniu objawów i konsultacji z lekarzem możliwe będzie przeprowadzenie terapii.

Więcej o chorobach oczu i wadach wzroku:Na czym polega jaskra - zobacz objawyDaltonizm - co warto o nim wiedzieć?Astygmatyzm – test. Czy masz tę wadę wzroku?Jak leczy się zwyrodnienie plamki żółtej?

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z Centrum Okulistyki Centre de la Vision w Krakowie.