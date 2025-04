fot. Fotolia

Reklama

Na zeza skalpel tylko w ostateczności



Zez jest zaburzeniem ustawienia i ruchomości gałek ocznych, uniemożliwiającym skierowanie obu oczu jednocześnie na jeden wybrany punkt. Wadę tę z reguły łatwo jest rozpoznać po nieprawidłowym ustawieniu gałek ocznych względem siebie. Zez powoduje pogorszenie wzroku, np. poprzez podwójne widzenie czy też zaburzone postrzeganie perspektywy.

– Podstawową metodą jego leczenia jest stosowanie odpowiednio dobranych szkieł korekcyjnych, można też zasłaniać lepiej widzące oko, co wzmacnia mięśnie oka słabszego, zmuszając je do ruchu. Jeśli to nie wystarczy, wykorzystywane są bardziej inwazyjne metody, takie jak zastrzyki z toksyną botulinową, która rozluźnia skurczone mięśnie okoruchowe ułatwiając skupianie wzroku – mówi dr n. med. Wojciech Myga, Ordynator Oddziału Okulistyki należącej do Grupy Scanmed Multimedis Weiss Klinik.

Leczenie operacyjne jest ostatecznością stosowaną, gdy inne metody nie przynoszą wymiernych rezultatów.

– Głównym celem zabiegu jest osłabienie lub wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za poruszanie gałką oczną, co skutkuje odpowiednim jej ułożeniem. Metoda ta polega na skróceniu lub odcięciu mięśnia od pierwotnego miejsca przyczepu, a następnie przyszyciu go w innym miejscu gałki ocznej – tłumaczy lekarz. – Operacje tego typu przeprowadzane są w znieczuleniu ogólnym i nie są zbyt długotrwałe. Po zabiegu przez 6 tygodni pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego. Powrót do pracy umysłowej możliwy jest po 1-2 tygodniach, do fizycznej zaś po 4-6 tygodniach.

Po zaćmie i bez okularów



Zaćma, czyli zmętnienie soczewki, jest naturalną częścią procesu starzenia i obecnie główną przyczyną utraty wzroku. Objawy, które mogą na nią wskazywać, to zmniejszenie ostrości i wyrazistości obrazu. W zaawansowanym stadium choroba wpływa również na widzenie kolorów i coraz bardziej przeszkadza w codziennych czynnościach.

– W przypadku zdiagnozowania zaćmy i braku przeciwwskazań, warto poddać się. zabiegowi fakoemulsyfikacji, czyli usunięcia zmętniałej soczewki i zastąpienia jej sztuczną, która nie tylko przywróci ostrość widzenia, ale przy okazji często skoryguje, całkowicie lub co najmniej częściowo, wadę wzroku – wyjaśnia dr n. med. Wojciech Myga.

Zabieg trwa około 15 minut, a w kilka godzin po jego wykonaniu pacjent może wrócić do domu.

Zobacz też: Jak założyć szkła kontaktowe? Galeria krok po kroku!

Reklama

Witrektomia pomocą w chorobach siatkówki



Pojawiające się w polu widzenia czarne plamki lub błyski mogą być sygnałem nieprawidłowego funkcjonowania siatkówki, odpowiedzialnej za odbiór bodźców świetlnych, które za pośrednictwem nerwu wzrokowego trafiają do mózgu, tworząc obraz.

Do najczęstszych schorzeń siatkówki, w których leczenie zachowawcze oparte na terapii farmakologicznej w wielu przypadkach nie daje szans na poprawę widzenia, należą otwór plamki, odwarstwienie siatkówki oraz błona przedsiatkówkowa. Wówczas konieczne jest podjęcie terapii laserowej lub chirurgicznej, do której zalicza się szeroko stosowaną witrektomię.

– Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Przez trzy mikronacięcia ścian gałki ocznej do jej wnętrza wprowadza się narzędzia, za których pomocą usuwane jest ciało szkliste oka wraz ze znajdującymi się w nim nieprawidłowymi tkankami czy zmętnieniami, wypełniając pozostałą przestrzeń odpowiednim płynem. W zależności od istniejącej choroby efektem zabiegu może być stabilizacja, poprawa lub przywrócenie prawidłowego funkcjonowania siatkówki oka – mówi dr n. med. Wojciech Myga.

Okres rekonwalescencji po zabiegu trwa 1-2 miesiące, w czasie których wysiłek fizyczny nie jest wskazany.

– Wszelkie zabiegi muszą oczywiście być poprzedzone konsultacją z lekarzem, który po wykonaniu niezbędnych badań i postawieniu diagnozy dobierze odpowiednią metodę leczenia i w razie potrzeby zakwalifikuje pacjenta do stosownego zabiegu. Jeśli tylko zauważymy niepokojące objawy, warto wybrać się do specjalisty po poradę – przypomina lekarz.

Zobacz też: Ortosoczewki i metoda ortokorekcji wzroku [infografika]

Źródło: materiały prasowe Scanmed Multimedis/mn